Estética. Aumentaron las consultas de los hombres

La depilación definitiva y la caída del pelo ya no están en el top de los temas por los que más consultan los hombres en los consultorios de estética. Si bien siguen siendo relevantes hoy les preocupan mucho las arrugas, la flaccidez facial y los rollitos.

En los centros especializados 4 de cada 10 personas que consultan son hombres. ¿Sobre qué consultan? "Los más jóvenes, de 20 años, por acné y foliculitis que se les produce después del rasurado. A los 30 les preocupa mucho la caída del pelo pero también consultan sobre cómo empezar a cuidar la piel. A los 40 definitivamente las arrugas son un tema que molesta y también la figura corporal. De los 50 en adelante quieren una buena apariencia, lucir más frescos y descansados y recuperar su vitalidad y energía", dice Fabiana Zelaya, directora médica de Zelaya Estética y Salud.

Pero los cuidados estéticos no quedan solo en un tema de imagen porque "hoy los hombres se animan a buscar tratamientos estéticos para refrescar su apariencia física pero también para sentir una verdadera juventud mental, estabilidad emocional y mejorar su autoestima", analiza la doctora María Rolandi Ortíz, directora de Ro Medical Art. Según su experiencia, antes era más frecuente que el hombre viniera por insistencia de su mujer o novia "pero hoy ellos llegan a la consulta por interés propio e incluso son quiénes terminan trayendo a su mujer".

Coincide María Fernanda Lasa, dermatóloga y directora de Lasa Dermatología, si bien siguen fuerte los tratamientos para caída de pelo relacionada a la alopecia androgenética y la depilación láser, se suman muchos otros aspectos relacionados con la apariencia que los lleva a iniciar un tratamiento. "Son muy pedidos todos los procedimientos que tienen que ver con fillers o rellenos como la hidroxiapatita de calcio o rellenos de ácido hialurónico y la aplicación de toxina botulínica, tratamientos que actúan en la redensificación de la piel, la pérdida de volumen, la aparición de arrugas, la redefinición del contorno facial que se pierde con los años. Quieren verse más frescos y varoniles, recuperar los rasgos de la juventud, además les interesa ver su piel más uniforme con menos manchas. En cuanto al cuerpo, la grasa abdominal que aumenta a medida que van envejeciendo es un tema recurrente en el consultorio", agrega.

¿Qué y a qué edad?

A los 20 años. Un problema frecuente a esta edad es el acné que combaten con una limpieza profunda de la piel y láser. Los tratamientos se suelen reforzar con cremas específicas. Otro tema a esa edad es la foliculitis de la barba que se resuelve con depilación láser. "A partir de animarse a un tratamiento de depilación definitiva en la zona del cuello o de la cara, se deciden a realizar depilación en zonas como la espalda o el pecho", explica Zelaya.

A los 30. El estrés o condiciones hereditarias llevan a muchos hombres a perder pelo. "Tener poco pelo les genera un aspecto de persona mayor y cuando consultan se dan cuenta de que hay un terreno estético del que tienen poca información", dice Zelaya. Hoy el tratamiento estrella es el plasma rico en plaquetas (PRP) que detiene la caída, mejora la calidad y el grosor del pelo.

A los 40. Durante estos años comienzan a aparecen las primeras arrugas y se evidencian cambios en la piel del hombre. La toxina botulínica se usa para suavizar las líneas de expresión pero también se puede hacer una bioestimulación de colágeno con hidroxiapatita de calcio para reafirmar la piel.

A los 50. Las arrugas y la flaccidez son los principales temas de consulta. "Les molestan no tanto las arrugas en la zona de las patas de gallo sino las líneas de expresión del entrecejo o de la frente porque su grupo de pertenencia les manifiesta que tienen un gesto de enojado contante. Y esto se debe a un gesto o a un hábito que convierte esa línea de expresión en una arruga que al principio era dinámica y ahora es estática endureciendo la mirada", aclara Zelaya. En esta etapa, también buscan recuperar la figura corporal sobre todo la zona de la cintura y el abdomen donde se localizan los rollitos. La criolipólisis es el tratamiento más recomendado para eliminar la grasa corporal, mientras que para las arrugas, se usa toxina botulínica y ácido hialurónico que recupera la frescura.

A los 60: "Los hombres de 60 de ahora no son los mismos que los de esa edad en la década del 80 y 90. Hoy, con esa edad, son vitales, jóvenes, trabajan y quieren verse bien frente al espejo al igual que las mujeres. Consultan porque quieren estar saludables, llenos de vitalidad y energía", cuenta Zelaya. Suelen usarse sueros con altas dosis de vitamina C que es una gran antioxidante para el organismo, que combate los radicales libres y tiene un efecto booster que ilumina la piel y mejora su calidad; además ayuda a la producción de colágeno y aporta energía. Para Rolandi Ortíz, en esta etapa no es que quieran lucir más jóvenes sino sentirse bien con la edad en la que se encuentran, por lo que quieren eliminar rasgos que denotan el paso del tiempo. "A veces se vuelven a casar, o están recién separados o también cambian de empresa, todo eso hace que sientan la necesidad de estar vigentes. Por eso, no son hombres pasivos si no que buscan actualizarse y estar físicamente bien", concluye.

Tips de cuidado

Por la mañana, limpiar la cara con agua micelar o loción de limpieza para eliminar impurezas.

Aplicar crema o gel hidratante libre de aceites, que contengan ácido hialurónico preferir las que incluyan FPS.

Por la noche, aplicar sérums o geles livianos, con algún alfahidroxiácido como el ácido glicólico que hidrata, aporta luminosidad, ayuda a controlar la seborrea, cerrar los poros dilatados y atenuar manchas de la piel.

Sumar alguna crema o serum para contorno de ojo con argireline, que es un péptido que atenua las arrugas, o vitamina C que es un gran antioxidante, o a base de neuropéptidos que reparan la piel y reducen arrugas.

Guía de productos

ASESORARON: María Rolandi Ortíz, directora de Ro Medical Art (MP: 446007 - MN: 106804); Fabiana Zelaya, directora médica de Zelaya Estética y Salud (MN 93.861); María Fernanda Lasa, dermatóloga y directora de Lasa Dermatología (UBA, MN82066).