Instagrameras + 60. Cinco grandes amigas que juegan con la moda

13 de julio de 2019

Las Susys (como les gusta llamarse) se conocieron en la Plaza Vicente López, en Recoleta. Allí, con sus hijos chicos, coincidían todas las semanas y se fue forjando esta amistad que hoy tiene más 30 años. Iguales y diferentes, coinciden en más cosas de las pueden imaginar. Tanto es así que muchas veces, sin haberse puesto de acuerdo, están vestidas parecidas. Ellas son Constanza Garzón Maceda, Maime Miret, Ana Ruiz Bory, Ana Manes y Celina García Rojas.

El 3 de enero parieron en instagram @susisecretosdelcorazon, una cuenta que se venía gestando desde octubre. "Todo fue muy orgánico, nunca hubo un plan, sino solamente las ganas y la necesidad de hacer algo y divertirnos todas juntas". La gestora fue Constanza. "Un día entré a un café y les pregunté ¿quién quiere hacer un instagram del estilo del de Coty?". Se refería a su hija Constanza Crotto, quien es una de las influencers de @muymona. Maime enseguida dijo que sí; Celina, que estaba de viaje, fue la última en sumarse. Empezaron a convocarse y del grupo de ocho amigas, para este proyecto quedaron cinco.

"El nombre surgió de casualidad", cuenta Constanza, "en la búsqueda aparecieron over 60, 60 y más, más de 60. Un día me estaba bañando y surgió Susy secretos del corazón". "Susy era una revista mexicana que comprábamos, todo era romance, a Susy le pasaba de todo, la traicionaban, ella lloraba y tenía una lágrima que corría por la cara -recuerda riendo Ana (Manes)- Corín Tellado era el libro y Susy era el comic".

"Teníamos ganas de hacer algo, no sabíamos bien a dónde íbamos. A todas nos gusta la pilcha desde siempre y la idea inicial era mostrar moda, la ropa que pueden usar mujeres como nosotras. Además, yo escribo teatro y quería hacer esto, escribir lo que se lee en cada publicación", apunta Constanza.

La sabiduría del corazón

"El Susy sabe es nuestra bandera" dice Maime. Así comienza cada posteo: "Susy sabe que el chupín está para simplificar el vestuario. Pero no es calza.", "Susy sabe que con el tiempo se volvió cambiante. Y menos categórica. Que el ´nunca´ pasó a ser ´depende´. Y que abrir el juego le alegró el camino. Y la habilitó al vestido tejido rodillero, a las medias escocesas, a las botas metalizadas". "Susy sabe que cuando está apurada y se viste sin pensar, acierta". "Susy sabe que las plisadas son una tentación difícil de acompañar. Sobre todo, para las que estamos grandecitas", "Susy sabe que las buenas amigas son para siempre. Y que los tapados buenos también.".

Susy tiene mucha experiencia. "Es lo que nos enseñó la vida", reflexionan. La moda es el hilo conductor para contar esta historia. "¿Sabes qué le gusta a la gente?: que no vendemos. Toda la ropa y los looks que armamos y mostramos son nuestros. Son genuinos, nuestra cuenta es genuina. Y cuando preguntan les decimos la marca, pero no los arrobamos ni etiquetamos". "No tenemos canje, no tenemos nada".

"Es que nuestro fin no es comercial -afirman-. Somos amigas de toda la vida y nos divertimos, nos encanta y nos potencia lo mejor de cada una. Es una gratificación y nos permitimos gratificarnos, ese es el fin de @susisecretosdelcorazon".

Sin embargo, están preparadas para que una firma quiera pautar en su cuenta, y tienen un plan: "El día que una marca quiera poner plata, esa recaudación ya tiene destino: es para Manos Abiertas, una institución con la que colaboramos. Esto es algo que lo hablamos las cinco y lo dejamos bien clarito desde el principio", dice Celina. "Si nos prestan ropa para los posteos, después la devolveremos y preferimos que esa marca haga una donación", dice Maime. Todas confirman y, entre risas, confiesan: "ya estamos en un momento que necesitamos colaboración porque ¡se nos están acabando los looks!".

Con la iniciativa que emprendieron, ellas ya ganaron. Rescatan la felicidad, la valoración de la amistad, la apertura a aprender cosas nuevas, el arrojo. "Además de lo que nos reímos juntas, todas hemos descubierto la creatividad que nos surge pensando qué hacer", cuenta Ana Ruiz Bory.

Si bien es un trabajo cien por ciento en equipo, hay roles definidos para cada una. La líder es Constanza, ella es quien le pone palabras a las ideas que todas aportan, y también a cada publicación que se sube. Celina es la cibernética, Maime es quien contesta los comentarios y Ana (Ruiz Bory) busca fotos. Se juntan los martes. "Ese día, generalmente, no llegamos a nada -explica Constanza-, pero nos sacamos fotos y después la seguimos por el grupo de WhatsApp, en un constante circular de ideas que resuelve necesidades e inquietudes".

Las Susys comunican con imágenes y con palabras, y sus seguidores están pendientes del próximo nuevo posteo, a ver qué le pasa a Susy, qué opina respecto de determinados temas. "La imagen sola no nos conforma, está cimentada por la palabra. O al revés, siempre estamos referenciando, no podemos pensarlo de otra manera", apunta Maime y Celina agrega: "Nosotras queremos hacer esto, no nos interesa solamente la foto, lo que nos destaca es la comunicación que tiene cada post". Imagen y contenido van siempre de la mano para Susy.

¿Quién es Susy?

Recuerda un día en el que fueron a un gran local de ropa a grabar un video. "Constanza se estaba probando un enterito y dice "me sobran años para ponerme esto", y de la nada las mujeres de los otros probadores, que eran todas Susys en potencia, empezaron a opinar a favor. Se convirtió en uno de nuestros posts más comentados". Pero las Susys saben que no les sobran años para este trabajo, "al contrario, ¡nos faltan! Lo que queremos transmitir a las mujeres de nuestra edad es que hay muchas cosas para hacer, que tengan proyectos, que se suelten, que nos puedan ver como referentes". "Queremos que todas nuestras seguidoras sean Susys. Una vez una mujer me paró en un café y me preguntó ¿quién es Susy? Y yo les respondí: ¡Vos sos Susy!", cuenta Ana Ruiz Bory.

Susy son todas, son las cinco y también lo son todas aquellas que las siguen, las leen y las comentan. Porque todas tienen secretos de corazón.

"Susy sabe lo del never brown in town y sin embargo es tan tan contradictoria que, en un arranque, se armó el conjunto en torno a esas maravillosas botas de gamuza ¡¡¡marrones!!! ¡¡¡Chan!!! ¿Les parece que Susy está "grande" para esas locuras o, es verdad lo que dice el refrán: Viejo es el viento y, aun, sigue soplando?", preguntan en uno de sus posteos. Y la respuesta está clara.

En esta cuenta rescato la valoración de la amistad. Además, nos une mucho con nuestros hijos, tenemos más cosas en común. Yo soy la cibernética del grupo, estoy investigando opciones todo el tiempo. Celina García Rojas

Celina García Rojas. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow/AFV

Bailé durante 11 años, soy desinhibida. Hasta me animé a bailar una canción de Sandro en un video que publicamos. Soy la encargada de subir las stories en las que nos divertimos mucho. Ana Manes

Ana Manes Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow/AFV

Nos gusta la historia que tiene cada foto y no importa qué tan largo es el texto. De hecho, nuestros hijos nos preguntan ¿por qué son tan largos? Ana Ruiz Bory

Ana Ruiz Bory. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow/AFV

La ropa que mostramos es casi toda nuestra. Y si nos prestan prendas para los posteos, después las devolveremos ya que preferimos que esa marca haga una donación. Maime Miret

Maime Miret. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow/AFV

Para nosotras Susy es como el teatro a la gorra. No hay una planificación comercial en absoluto, es diversión, disfrute, pasión. Y hacer lo que queremos a los sesenta y pico es fabuloso. Constanza Garzón Maceda

Constanza Garzón Maceda. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow/AFV