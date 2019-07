Liquidaciones. Estrategias para salvar las ventas de la temporada

En los principales shoppings y avenidas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires se multiplican las rebajas para salvar los números de este invierno. Crédito: Gentileza Daiana Aguirre

Ahora los descuentos de temporada, como ocurre en los últimos años cuando el calendario marca el inicio del invierno, son para promover las ventas de prendas nuevas, no básicos ni de colecciones anteriores. Una recorrida por los principales shoppings y centros comerciales de zona Norte y Capital Federal revela qué y cómo se puede aprovechar.

Más allá de los beneficios que otorgan los diferentes bancos en alianzas especiales prestablecidas con ciertos negocios, las propias tiendas implementaron los suyos para atraer la atención del público. Combinaciones como 2x1 y hasta 4x3 son algunas de las más vistas, así como el 50% off en la segunda unidad. En este juego de llevar dos y pagar uno, entran varias marcas nacionales. Silvana Serio, clienta habitué de la avenida Cabildo, comentó que le resultó curioso que haya prendas de pleno invierno con descuentos. "Vinimos en grupo para aprovechar las promo de hasta 4x3", dice.

Entre lo más sorprendente, está que no se busca vender el sobrante de la temporada anterior, sino que, el nuevo desafío es lograr que la gente adquiera las prendas nuevas.

Cualquier excusa es buena para hacer propuestas, por ejemplo, el solo hecho de que sea fin de semana. Este es el caso de un outdoor shop que se encuentra en el Shopping Tortugas Open Mall, sobre el que una de sus empleadas dice: "Este fin de semana, tenemos una promo que es de un 25% de descuento en indumentaria y calzado. En realidad, está bastante complicada la venta y creo que, por eso mismo, están intentando repuntar un poco con las promociones", comenta. Además, expresó que, en la tienda, bajó muchísimo el consumo: "A comparación del año pasado, estamos casi un 50% abajo. Nunca tenemos promociones tan altas, pero es algo que está ocurriendo en todos los comercios", concluye.

En este mismo centro comercial, una de las responsables de un local de indumentaria femenina comenta: "Los descuentos aplican a todo y los estamos haciendo tan pronto porque bajó la venta. Las temporadas cada vez duran menos. Hay que sacarse rápido lo de invierno porque después no lo vendés más."

Algunas marcas otorgan múltiples opciones para que nadie se quede sin lo suyo: "Llevando dos prendas o más, hay un 50% off en la de menor valor. Después, hasta el 50% en prendas seleccionadas. Son de esta temporada, pero no de liquidación. Es una promo que armamos para vender un poquito más", explica una de sus vendedoras, y agrega: "Si ves algo que no tiene descuento, tenemos un beneficio especial para nuestros clientes exclusivos. Les damos el 30% y hay 3, 6 y 12 cuotas sin interés".

Nadia Gerarduzi, clienta de tiendas de Unicenter, señala que no ve ni en esta fecha, ni en todos los años, estos mismos tipos de descuentos. "Me parece que debe estar frenado el tema de las ventas, entonces lo hacen para incentivar el consumo. A mí me sorprendió que recién esté por empezar el invierno y ya haya rebajas. Pero creo que es por la situación", opina.

Diferencias convenientes

Se observan diferencia de valores en las tiendas física y online. En los locales de Adidas, una cap puede salir hasta un 20% más que en la página Web. "La marca quiere que compres por ahí", explica un vendedor de la tienda de avenida Cabildo. Algo parecido ocurrió en Falabella, una mujer se quejó en la línea de cajas porque el saco que había ido a comprar estaba más caro que en el espacio online, a lo que la cajera admitió que sí existía una diferencia de precios.

Sin embargo, hay marcas internacionales como Pandora que hacen sus big sales o ventas especiales en todos los países en los que se encuentran, al mismo tiempo y sin importar los resultados en cada uno. Los productos seleccionados para vender son elegidos directamente por el área de Marketing. Por eso, ahora mismo, podemos ver descuentos del 30 y 50% en el local del Patio Bullrich.

También, hay otras marcas como Zara, que viene de afuera, cuya estrategia principal es jugar con las rebajas. Laura Boffo, clienta de la marca, cuenta en los pasillos de Unicenter que notó grandes descuentos en el local, pero que son los que hacen todos los años. "Es siempre la misma proporción, pero sí vi tapados a $5000 que estaban $7000. Ahí sí es mucha la diferencia", explica.