Llega a Buenos Aires una exhibición británica que suma a diseñadores argentinos

Why-What-Who se llama la muestra que trae el London College. En la foto: librería de Patrones, de la dupla Mizrahi - Gabo Ramírez Crédito: Gentileza

Andrea Lázaro 16 de septiembre de 2019 • 11:16

¿Qué es un artefacto de moda? La exhibición que abrirá sus puertas al público el 27 de septiembre en el Museo Nacional de Arte Decorativo, titulada WHY-WHAT-WHO, no busca responder a la pregunta. Es sólo un punto de partida. En su lugar, suma otros interrogantes acerca del sentido del diseño, la relación de los accesorios con el cuerpo y la naturaleza de los materiales, entre otros.

La muestra itinerante, que celebra los 10 años de la maestría Fashion Artefact que dicta el London College of Fashion UAL (University of the Arts London), llega a Buenos Aires luego de su paso por la Bienal de Venecia y la ciudad de Beijing en el año 2018. La edición local contará con un Corner argentino, ideado conjuntamente por el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y los tutores del posgrado londinense.

En la presentación del proyecto que tuvo lugar en la Embajada Británica en Buenos Aires, el director de la maestría, Dai Rees, comenzó por aclarar que intentar definir a los artefactos de moda sería infructuoso. Sin embargo, es en esta imposibilidad dónde radica su atractivo y razón de ser. Su apariencia, a menudo incongruente y provocadora, se aleja de la noción de producto que asociamos a la moda. "Los entendemos como una forma de expresión influyente que solo puede existir en la cultura contemporánea. La exhibición puede ser interpretada como una metáfora posmoderna de lo que ocurre en nuestra sociedad actual, introduciéndonos en su complejidad, delineando significados y abriendo la discusión a través de su contemplación", expresó Rees.

Se inaugura el 27 de septiembre de 2019 y permanecerá abierta al público hasta el 1ro de diciembre. Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, CABA.

La exhibición estará dividida en cuatro áreas de investigación: herencia y artesanía, cuerpo performático y prótesis, producto y manufactura, y artefactos como voces políticas. Acerca de cómo éstas se articulan en el armado del espacio argentino, Natalia Nupieri del Observatorio de Tendencias describió que "el INTI tiene el rol de promotor de la innovación en la industria y el OdT en particular, trabaja en el segmento de vanguardia traccionando expresiones que vinculan industria, innovación, arte y en este caso, tecnologías actuales y técnicas heredadas". Por su parte, Sofía Marré del mismo organismo, agregó que el foco del ejercicio no está puesto en los objetos resultantes, dado que lo más interesante es la puesta en valor del proceso de creación, el rescate de oficios y los saberes olvidados.

El corner argentino

Uno de los objetivos de la iniciativa es contribuir a posicionar el diseño argentino a nivel global y promover un diálogo regional. Para esto, incorpora el trabajo de dos duplas integradas por un diseñador local más un egresado latinoamericano de la maestría londinense. Los resultados de estos ejercicios creativos bajo la guía de Dai Rees, dialogarán con las 21 piezas de la muestra original y las propuestas de tres marcas de diseño argentino: Chicco Ruiz (Lourdes Chicco Ruiz), Bastardo (Marcelo Yarussi) y Cabinet Óseo (Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells).

La argentina Juliana García Bello (oriunda de Río Grande) armó dupla con el colombiano Daniel Ramos (Bogotá). A partir de extendidas conversaciones a distancia, los artistas - diseñadores encontraron una primera intersección en la cerámica. "Con ese punto de partida en mente, visitamos museos locales e identificamos algunas generalidades compartidas por ciertos objetos, aquí y allá. Nos preguntamos qué pasaría si pudiésemos unirlos sin su contexto cultural. Elegimos dos, por sus similitudes morfológicas: el mate argentino y el poporo colombiano", dijo Daniel Ramos.

El poporo es una pieza de arte precolombino empleado como recipiente ceremonial. Juliana García Bello agregó que la búsqueda de la dupla se orientó a identificar la esencia, la mínima expresión de estos objetos en cuanto a manifestación cultural. "Dai (Rees) nos propuso indagar en aquello que define si algo es argentino o colombiano, ir bien a la raíz de las cosas. Me pareció muy oportuno trabajar sobre objetos que están instalados desde hace mucho tiempo en la sociedad. Entender un objeto, equivale a entender el contexto en el que está inserto. Con este trabajo conjunto pudimos pensarnos como parte de una misma cultura latinoamericana, pero con diferencias más o menos obvias, según quién la mire", concluyó

Camilo Ramírez en pleno trabajo Crédito: Gentileza

La tucumana Alejandra Mizrahi trabajo en conjunto con Gabriel Camilo Ramírez, también de Bogotá. "Descubrimos que ambos estamos muy influenciados por nuestras historias familiares -relató el artista colombiano- Alejandra (Mizrahi) creció en contacto con telas y mi familia trabajaba el cuero. La genealogía de los materiales heredados nos ha llevado a una reflexión, puesto que estos oficios han marcado nuestro acercamiento al arte, el diseño, la moda y la artesanía. Compartiendo imágenes de nuestro trabajo, fuimos encontrando relaciones al azar que nos acercaron. Decidimos intercambiar técnicas, creando instructivos para aplicar a diferentes materiales", describió Ramírez. Su coequiper argentina continuó: "A partir de allí, empezamos a aplicar esos instructivos en el armado de objetos de nuestro espacio doméstico. Al conformar un inventario de patrones, descubrimos que la potencia estaba en esas formas planas. Con este ejercicio buscamos promover una reflexión acerca del significado de los objetos, en el marco de los hábitos de consumo actuales. Proponemos reparar en su historia y en cómo estuvieron hechos. Volver a mirarlos, de eso se trata."

El trabajo de Chicco Ruiz explora formas de calzado Crédito: Gentileza

En cuanto a la propuesta de Chicco Ruiz, la creadora de la marca de zapatos oriunda de Santiago del Estero destacó que su inspiración proviene de la fortaleza de los animales y su agradecimiento para con ellos. "Me interesa ver cómo la piel animal se mimetiza con la nuestra. Estoy indagando en la incorporación de tecnología a partir de acrílicos moldeados con calor, resinas e impresión 3D, en contraste con la naturaleza orgánica de los materiales que provee el monte". Para Cabinet Óseo, la oportunidad a participar del Corner Argentino significó volver al encuentro que dio origen a la marca entre una ceramista (Celina Saubidet) y una diseñadora industrial (Marina Marina Molinelli Wells).Las fundadoras mostrarán cómo una escultura se transforma en arte portable (una joya) y más tarde, en una suerte de talismán - emblema que encarna una mirada política. Marcelo Yarussi, el autor de Bastardo, se propuso hablar del paso del tiempo desde su lugar como diseñador de piezas utilitarias. "Estoy trabajando en una prenda fabricada en vaqueta, uno de los cueros que más evolucionan en el tiempo. La incidencia de la luz va dejando una huella muy visible, por lo que la idea es que la obra vaya mutando a lo largo de la exhibición. Este tipo de propuesta te transporta a los inicios de la vocación, al paso por la universidad, a la experimentación. Te corre del lado de productor de objetos para habilitar una construcción de sentido más profunda y una reflexión acerca de los propios principios de diseño", señaló Yarussi.

Marcelo Yarussi trabaja el cuero Crédito: Gentileza Marcelo Yarussi

WHY-WHAT-WHO Edición Argentina es organizada por el London College of Fashion en alianza con el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Museo Nacional de Arte Decorativo y cuenta con el apoyo especial de la Embajada Británica en Argentina y el British Council.