Made in Argentina. Los diseñadores que ganan espacio en el exterior

La moda argentina que gusta en el exterior no solo está en los países limítrofes sino también en Japón; allí, la firma de Mariana Cortés, Juana de Arco es líder. Qué otras marcas y que ofrecen al mundo para ser las elegidas

Originalidad, diseño, historia, oficio y materias primas locales, la prenda argentina que combine estos atributos estará entre las más buscadas por el comprador extranjero. El diseño argentino que se vende en el mundo, el que gusta, es el que se distingue es el que transmite el espíritu del diseñador, el que cuenta una historia, el que se hace a mano o el que incluye fibras naturales. Varias son las firmas de diseñadores independientes que se lanzaron a exportar. Algunas recorren el camino hace mucho tiempo y otras recién se inician con volúmenes pequeños de colecciones cápsula que se consiguen en tiendas multimarca en Londres, París, Japón o Hong Kong; otras comercializan en forma online.

Según el relevamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en 2018 (de enero a noviembre) el sector de indumentaria exportó un total de US$ 22.972.299 millones en prendas confeccionadas de punto y plano. El 87% es destinado a Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Japón en ese orden de importancia. El resto se concentra en Hong Kong, Bolivia, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Perú, España, México y Reino Unido. Los principales exportadores del sector son grandes marcas como Jazmín Chebar, Rapsodia, Vitamina, Cher, Juana de Arco, Martina Di Trento y Mimo & Co., entre otras.

"Jazmín Chebar, Prüne, Rapsodia y Juana de Arco son las cuatro locales que lideran las ventas en el exterior, en total exportan aproximadamente por US$ 6.000.000 anuales. Mientras que los diseñadores independientes venden por una cifra estimada de US$ 50.000 al año cada uno", aclara Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Mariana Cortés es pionera y ganadora en el mercado nipón

Entre las firmas independientes, Juana de Arco es pionera. Empezó a vender sus productos al exterior en 2003 y hoy se ubica justo detrás de las grandes firmas locales. "Nosotros mantuvimos la exportación hace muchos años, fue una apuesta a largo plazo", dice Mariana Cortés, diseñadora y creadora de la firma. Llega a exportar unas 5000 prendas por mes y su principal mercado es Japón. Allí va el 70% de su producción. La marca tiene un local propio en Tokio y otro en Kyoto, y además se vende en 10 ciudades japonesas y está presente en un total de 20 multimarcas. "No hay un hit que nos compren en Japón, vendemos nuestra colección verano o invierno y nuestros clásicos. Hay una línea que se llama Viaje que solo vendo a ese país, es de frisa y se compone de vestidos, buzos, joggineta, que gustan mucho porque son prendas relajadas y abrigan. También por e-commerce que vendemos a Estados Unidos, España y Alemania", dice Cortés. "Lo que más les gusta es que es un producto original que no sigue la tendencia. Son prendas blandas, cómodas y únicas porque puede ser un mismo modelo pero la estampa no se repite".

Vero Alfie exporta tejidos a mano, su colección noche y algunas cápsulas especiales a estados Unidos, Chile y Uruguay

Vero Alfie exporta tejidos a mano, su colección noche y algunas cápsulas especiales, como por ejemplo la que confeccionó recientemente de remeras bordadas. Mayormente a Estados Unidos y en menos medida a Chile y Uruguay. "Los diseñadores nos estamos apoyando mucho en los oficios, en el hacer a mano, en lo artesanal. Porque en el mundo la artesanía es un lujo sustentable y si encima tiene diseño, nada lo supera", aclara. La gente que nos compra en Estados Unidos nos ve como una marca de diseño. El 90% de las ventas se hacen online, y el consumidor busca lo mismo que acá: valor agregado y sutileza en las terminaciones.

Según la experiencia de Alfie, los diseñadores argentinos en Estados Unidos compiten mucho con propuestas de otras partes del mundo, por ejemplo, con Australia, India y algunas nuevas marcas españolas; "de Latinoamérica los colombianos y los peruanos están comenzando a sonar fuerte", señala. "En todos esos países, los gobiernos invertido mucho en posicionar el país, las marca reciben apoyo y tienen claro quiénes son y cuáles son sus materiales".

Maydi, de la diseñadora María Zolezzi, lleva sus tejidos de fibras naturales a Japón, su principal mercado

Mientras que María Zolezzi, la diseñadora franco argentina, creadora de la firma Maydi, también lleva sus tejidos de fibras naturales a Japón (Tokio y Osaka), su mercado principal en el exterior y a donde llega el 80% de su producción; también vende a Francia (Lyon), Inglaterra (Londres) y los Estados Unidos (Dallas). Los más pedidos son los crop suéteres, los suéteres unisex y los de cuello alto, también gustan echarpes, guantes y gorros. La firma exporta unas 200 prendas para la temporada primavera verano y unas 230 en invierno. "Creo que valoran la utilización de fibras de lujo como merino patagónico con certificación de Wildlife Friendly, las fibras de camélidos como la llama y alpaca y el diseño contemporáneo en técnicas de tejido como telares manuales, dos agujas o crochet", asegura Zolezzi. En Europa, su marca está presente en multimarcas que distribuyen firmas contemporáneas de líneas minimalistas. En Japón, las tiendas distribuyen además marcas japonesas con estética similar a Maydi. "Llevamos una propuesta única que combina lo hecho a mano, el diseño contemporáneo y lo ético", finaliza.

Manto exporta abrigos creados a partir de textiles hechos a mano en telares por artesanos del pueblo de San Isidro, Salta

Las fibras naturales y el trabajo artesanal es también lo más valorado de la propuesta de Manto Abrigos en el exterior. La firma exporta principalmente abrigos creados a partir de textiles hechos a mano en telares por artesanos del pueblo de San Isidro, en la provincia de Salta. "Tenemos clientes en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, también en Londres y París, en Japón y en Puerto Rico", cuenta Clara de la Torre, socia de Manto Abrigos. "Hace dos años abrimos una tienda propia en Manantiales Uruguay, donde trabajamos fibras naturales desde lino, algo de seda, algodón nativo, tejidos de llama y guanaco".

"Después de haber obtenido el año pasado el Sello del Buen Diseño, fuimos seleccionadas e invitadas a participar del programa Exportar Buen Diseño de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Este programa es muy importante para nosotras ya que la inversión para encontrar mercado y posicionarse en el exterior es altísima", explica. "Nuestro consumidor valora y aprecia el diseño, la calidad y sensibilidad con la que fue creada y construida la prenda, el proceso y el origen".

Hilandería Warmi es otro de los casos con productos hechos con fibras naturales que se exportan desde la Argentina

Hilandería Warmi es otro de los casos de productos hechos con fibras naturales que se exportan desde la Argentina. Se trata de textiles de fibra de llama y lana de ovejas de la región de Jujuy. Se apoya en el desarrollo socio económico de la Puna a partir del aprovechamiento de sus recursos renovables. Tiene dos líneas: decoración e indumentaria, en la que confecciona ponchos, chalinas y bufandas. "Vendemos a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile y España. En general, afuera eligen artículos relacionados a la decoración como mantas, throws y pies de cama. Pensamos que es, principalmente, porque no requieren probarse el producto", dice Gastón Arostegui, gerente de Hilandería Warmi. Su primera exportación fue en 2018 a Estados Unidos. "El extranjero que nos elige es un consumidor consciente de la calidad y nobleza del tejido natural. Valora las terminaciones artesanales de nuestros productos y tiene plena noción del impacto positivo socio-económico que hay atrás de la prenda. Tenemos fuerte compromiso de comercio justo con los productores de llamas y ovejas. Apostamos al agregado de valor en origen para el desarrollo de economías regionales", agrega.

La marca del modelo Tomás Guarracino nació con impronta internacional y es otro ejemplo de firmas locales que exportan

Con un año en el mercado argentino Gaukk, la marca de ropa de cuero de modelo Tomás Guarracino, nació con impronta internacional y es otro ejemplo de firmas locales que exportan. "Desarrollamos productos de lujo para uso diario: camperas, zapatillas y accesorios y los exportamos a Estados Unidos, México y Chile. Son volúmenes chicos porque cuidamos que sea un producto bueno, exclusivo y también buscamos darle una atención personalizada al cliente. También hacemos camperas a medida; una vez que el cliente hace el pedido en 15 o 20 días la tienen en cualquier parte del mundo", explica Guarracino.

The Dignanis

Otra que lleva sus diseños al mundo es la marca de pañuelos estampados The Dignani's, que vende a Estados Unidos, Chile, Uruguay y Croacia. "Los más pedidos son los pañuelos y maxi pañuelos. En 2017 vendimos a la marca Anthropologie uno de nuestros diseños para su tienda online y actualmente tenemos un tienda online en Etsy para clientes de Estados Unidos. Nuestra propuesta es diferente porque ofrecemos una experiencia de compra; nuestros pañuelos vienen perfumados con una fragancia exclusiva que desarrollamos junto con un postal con un paso a paso de cómo usarlos y que compartimos en la redes en #milusosdelpañuelo.", explican las hermanas Zulema y Sol Dignani.