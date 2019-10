Mamá fashion. 8 experiencias de moda y belleza para agasajarla en su día

¿Por qué no regalarle un momento para ella? Crédito: Shutterstok

Desde un curso de automakeup hasta una sesión de asesoramiento de estilo pasando por un cambio de look, un paseo de compras o un día de spa, propuestas para que se sienta una reina

1- MANICURÍA. BELLEZA DE MANOS Y PIES

Belleza de manos Crédito: gentileza Keen

El nail art y los colores de tendencia -como los glitters, flúo y pastel- son un must en la belleza de manos y pies. Natalia Favre, una de las dueñas de Keen Bs. As.,cuenta que lo típico que se solía pedir era la francesita clásica, el rojo o bordó. Hoy, se eligen cada vez más colores. "Para dar una idea, cada manicura lleva en el maletín entre 50 y 60 esmaltes. Hay mujeres que prueban francesita de otros colores, uñas en diferentes tonos", comenta. Para el día de la madre, Keen Bs. As. ofrece un 15% de descuento en spa de manos y/o pies premium que sale $580 (Echeverría 1550 Belgrano, info@keen.com.ar)

2- MAKE UP. CURSOS PERSONALIZADOS

Clases para aprender a maquillarse Crédito: gentileza Estudio Numer

El estudio de la Make Up Artist Lucía Numer propone promociones que se regalan vía gift card:

. ABC 2x1 de automaquillaje o autopeinado: para madre e hija en un encuentro en donde aprenderán a resaltar la belleza mientras toman algo. Precio: $1400 por persona.

. Clases grupales de automaquillaje o autopeinado: bajo el título "venite con amigas" van a encontrar opciones de clases para tomar en grupos de tres a seis personas. Pueden asistir madres, tías, abuelas, sobrinas, primas o ¡quienes quieran! Precio: $1400 por persona.

En el estudio, cuentan con una barra para invitar a todas con tragos y una gran variedad de cafés y tés en versión caliente o frapuccino. ¿Dirección? Convención 1986 Palermo. Horarios: de martes a viernes de 12:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 19:00 hs. Todos los cursos están en www.estudionumer.com y ahí mismo se pueden sacar turnos. Los pagos son en efectivo o débito.

3- RELAX. DÍA DE SPA

Un día de spa a puro relax Crédito: gentileza Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires

El Ahín Wellness & Spa del Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires abrió sus puertas renovado después de ser remodelado y, para el día de la madre, diseñó un voucher que es un pasaje a disfrutar de un ritual especial de 60 minutos de masajes y el uso de las instalaciones: pileta semi olímpica con una iluminación especial que va variando a lo largo del día, sauna jacuzzi. El agasajo, además, incluye una dulce sorpresa de Duhau Pattiserie (se entrega al momento de compra del vocuher). El precio regular de la experiencia es $6600 y para esta fecha tiene un valor promocional de $4750. Además, hay un bonus opcional porque, para los papás (o hijos adultos) que no quieren quedarse afuera del plan, durante octubre, hay una propuesta exclusiva para ellos: el pop-up de Fernando Elo y los barberos profesionales de Salón Berlín. En un espacio diseñado por él, se realizan sesiones asesoramiento de imagen capilar para hombres que se combinan con uso del spa y también degustación de whisky y quesos. ¿Dónde? En Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, en Alvear 1661 - Recoleta. Reservas: al Tel.: 5171-1240 o por mail, spa.phbuenosaires@hyatt.com

4- IMAGEN. ASESORAMIENTO EXPERTO

Asesoramiento de imagen Crédito: gentileza D+V Asesoras

¿Cómo saber qué es lo que más nos favorece de acuerdo a lo que buscamos con nuestra imagen personal? En D+V Asesoras, Danisa Bevcic y Verónica Gjud ayudan a encontrar cuáles son los colores, texturas y estampados que contribuyen a una apariencia iluminada, rejuvenecida, actitudinal o lo que cada una prefiera acentuar. En esta sesión, se hacen pruebas con géneros de distintos tonos, luminosidad y contraste para ver cómo se reflejan en el rostro. De esa forma, surgen pistas concretas para armar un guardarropas armónico. La sesión dura una hora y media y su costo es de $3000. La asesorada recibe una paleta de colores personal en formato impreso y digital y también pueden agregar a este servicio otros módulos de asesoramiento de imagen integral. Contacto: dvasesoras@gmail.com www.dvasesoras.com

5- ARTE. EXHIBICIÓN INTERNACIONAL

En el Museo Nacional de Arte Decorativo ya se puede visitar WHY-WHAT-WHO. Es una exhibición jugada, ideal para consumidores de moda y arte que quieren sorprenderse y profundizar en concepctualizaciones: se toma la pregunta "¿qué es un artefacto de moda?" como punto de partida acerca del sentido del diseño, la relación de los accesorios con el cuerpo y la naturaleza de los materiales, entre otros. La muestra itinerante, que celebra los 10 años de la maestría Fashion Artefact que dicta el London College of Fashional UAL (University of the Arts London), llegó a Buenos Aires luego de pasar por Venecia y Beijing y cuenta con un espacio argentino creado por el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y los tutores del posgrado londinense. Estará disponible hasta el 7 de diciembre en Av. del Libertador 1902 CABA. Horario: de martes a domingos de 12:30 a 19:00. Entrada libre y gratuita.

6- FESTIVAL. MÚSICA, MODA Y JUEGOS

Un festival Open Air en OldSkull Park (Fátima, Buenos Aires) que se caracteriza por el encuentro y diversión que propone una experiencia integral: música, moda y juegos al estilo kermesse. Aquí, podrán encontrar distintos tipos de actividades como ferias de ropa con más de 20 marcas e influencers exhibiendo su ropa a la venta, un main stage, cuatro carpas de música de distinto género musical y food trucks para invitar a mamá a vivir un día de diversión con ella o para regalarle un momento inolvidable con amigas. El predio dispone de estacionamiento con seguridad privada y equipo de prevención capacitado en eventos masivos. El evento será el sábado 19 de octubre desde las 14:00 hasta las 00:00 hs., solo para mayores de 18 años. El ingreso es sin cargo hasta las 17:00 y luego con entrada que se adquiere en https://www.passline.com/eventos/la-feria-by-la-playa-festivals-2#.XZKxpJ-E6qU.whatsapp Los valores van desde los $850 hasta los $1250.

7- ESTÉTICA. TRATAMIENTO FACIAL

Por estas dos semanas, BACE realizará tratamientos faciales de la marca Biologique Recherche en exclusivo por el Día de la Madre. Con su fórmula única, la increíble Face Lotion P50 es el elemento clave de este ritual purificador y revitalizante. Su aplicación con ligeros toques, exfolia suavemente y tonifica la piel, quedando lista para recibir el Masque Oxygénant VIPO2. Aplicado a la cara, cuello y escote, se acompaña de un masaje liberador de tensión. Este tratamiento es un momento de total bienestar y relajación que oxigena la piel, suaviza los contornos faciales e inmediatamente brinda una tez radiante. Dura 45 minutos y su precio es de $4400. Queda en Av. Callao 1817, Recoleta. Para más información: http://bacespa.com.ar/

8- PELO. CAMBIO DE LOOK

Para lograr un golpe de efecto inmediato que salta a la vista, nada como hacer una renovación en el pelo. Para regalarle a mamá la experiencia, en el Estudio Olivera ofrecen una promo especial que consta de un corte, baño de crema y peinado realizado por el staff. El costo es de $2300. Es necesario coordinar día y horario escribiendo a juan.e.olivera@gmail.com o por teléfono: 11-5011-5270.