Día de la Madre en EE.UU.: Lea Michele reveló el sexo de su bebé y los saludos de Shakira, Thalía y Salma Hayek

Escuchar

En Estados Unidos se celebró este domingo 12 de mayo el Día de las Madres y varias celebridades mostraron en sus redes sociales los regalos que recibieron de parte de sus hijos y parejas, así como los planes que hicieron en familia. Además, muchas influencers reflexionaron sobre sus roles como mamás y homenajearon a las mujeres que ya no están en sus vidas, pero que fueron indispensables en sus crianzas. Un momento muy especial se dio cuando una famosísima actriz aprovechó la fecha para dar a conocer el sexo del bebé que está esperando.

Una de las máximas figuras fue Shakira, que subió una foto en donde se la ve junto a sus hijos disfrutando de un momento a pura música. En su cuenta de Instagram, compartió esa postal y escribió: “Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme”.

Shakira y sus hijos disfrutando de crear música juntos Instagram - Instagram

Por su parte, la actriz y productora de cine Salma Hayek mostró una emotiva imagen de cuando su hija era bebé. Allí se puede ver a la niña disfrazada de hada. “Feliz Día de las Madres a todas, ya sea que estén criando hijos, cuidando a sus bebés peludos, esperando un pequeño o recordando a quienes ya no están con nosotros. Hoy celebramos todas las formas de maternidad”, escribió a sus más de 28 millones de seguidores.

Salma Hayek junto a su hija Instagram - Instagram

Una que se llevó todas las miradas fue la actriz y cantante Lea Michele, quien aprovechó este día para revelar el sexo del bebé que está esperando junto a su esposo, el empresario Zandy Reich: ¡Es una niña! “El Día de las Madres más hermoso hoy, sosteniendo a mi hijo que me hizo mamá... y llevando a mi hija”, escribió junto a una foto donde se muestra vestida de blanco, con una mano sobre su panza. Rápidamente, la actriz de Glee recibió miles de felicitaciones.

Lea Michel anunció que será mamá de una niña Instagram - Instagram

El emotivo posteo de Thalía para su madre fallecida

No todas las personas viven de la misma manera el Día de las Madres. Esta celebración también es un momento de reflexión y trae a la memoria los recuerdos de aquellas mujeres que ya no están, pero que fueron fundamentales en la crianza y aprendizaje. En ese sentido, la cantante mexicana Thalía le dedicó un emotivo posteo a su mamá y emocionó a todos sus fanáticos en las redes sociales.

“Es increíble cómo, a pesar del paso del tiempo, sigues más presente que nunca. Es inevitable que cuando tengo una alegría o algo bello que quiero compartir, lo primero que hago es agarrar mi teléfono y tratar de llamarte. Cada semana trato por instinto de mandarte alguna foto divertida, o de comentarte alguna locura que se me ocurrió, y cada semana me doy de frente contra la pared de la distancia, y de la realidad de que ya no estás aquí tangible”, comienza la carta.

Thalia recordó a su mamá con un emotivo posteo Instagram - Instagram

Por último, concluye: “Madre mía, fuiste la mejor y sembraste en mí solo amor, fortaleza, determinación, constancia, amor por la vida, pero sobre todo, la fe en Dios que es mi brújula en este planeta. Yo sé que estás feliz gozándote en un lugar hermoso cerca de Él y hasta allá te mando un beso y un abrazo, y quiero que sepas que te agradezco enormemente todo lo que hiciste con las herramientas que tuviste para hacerme la mujer que soy hoy día”.

LA NACION