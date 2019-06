Miu Miu. El fashion film que protagoniza Calu Rivero y dirige una argentina

Calu Rivero es una de las protagonistas del nuevo fashion film de Miu Miu. Una historia a partir de un par de anteojos, en la mirada de la cineasta argentina Agostina Gálvez.

No es la primera vez que Calu Rivero participa de un fashion film. De la mano de la directora de cine argentina Agostina Gálvez, la actriz vuelve a estar en la mira. Una lleva a la otra. Y como Gálvez es la favorita de marcas de moda de lujo la volvió a llamar para que protagonice Head in the Clouds, una historia sobre la mirada femenina, las gafas de sol y los sueños diurnos. Y este es el último fashion film de Miu Miu, la marca italiana de Miuccia Prada, que hoy lo estrena para lanzar su línea de anteojos de sol.

Calu ya había sido invitada por Gálvez para participar de A-Z of New York Style de Coach, otro de sus trabajos que fue filmado en el Upper East Side, dentro del subte de Nueva York, para la revista i-D. En esa oportunidad, la directora consiguió mostrar con sus cámaras itinerantes los arquetipos de las diversas tribus neoyorquinas, un homenaje a la inclusión de esa ciudad, en la que reside.

El cine de Agostina Gálvez

Esta vez, en Head in the Clouds, todo sucede en una casa de campo en las afueras de París, y la película cuenta la historia de un encuentro casual entre dos chicas. Mientras Constance (Calu Rivero) pierde sus lentes durante una discusión con su novio, Laura (la actriz francesa Marilyn Lima) se encuentra con las gafas y descubre un nuevo interés cautivador: ver el mundo con los ojos de Constance, a través de sus anteojos rosa, que le permiten ver la vida de ese color. Fantasea con volver a ver la dueña de los lentes y consigue encontrarse con su nueva amiga. La película celebra "la nube Miu Miu" y las gafas son sin montura con forma de nube, un formato lúdico que se ofrece en múltiples colores.

El look de las estrellas de Miu Miu

¿Qué tiene esta cineasta argentina que es la favorita de las marcas de moda top? Consigue imágenes hiperestilizadas que cuentan una historia que responde siempre a las necesidades visuales de un film de moda. Además, hoy es tendencia que las marcas prefieran a las directoras de cine, a mujeres para retratar mujeres, para captar la sensibilidad de su mirada.

Para Miu Miu, Gálvez ajustó su mirada en un formato vertical por su amor por los carteles de películas antiguas. Así, los espectadores pueden ver dos o tres imágenes en movimiento combinadas simultáneamente de una manera poética y, a la vez, cinematográfica y gráfica.

Con la cabeza en las nubes de Miu Miu

Chanel, Valentino, Farfetch, Coach, Desigual y Zadig y Voltaire son otras de las marcas para las que ha realizado fashion films. Y hoy trabaja en varios proyectos de moda que aun no revela.

Agostina se define como una "una cinéfila con inclinaciones hacia la fotografía, la moda y la danza", y estudió Dirección de Cine en la Universidad del Cine. Dirigió varios cortometrajes narrativos, entre ellos, Bride of Frankenstein y Dear Renzo, con los que se presentó en festivales internacionales como el de Cine de Nueva York, Locarno, AFI, Viena, BFI Londres, Leeds y el festival de cine porteño, Bafici, entre otros. En este último, Dear Renzo ganó el premio al mejor cortometraje y actualmente se emite por HBO.