Moda. Quiénes son las diseñadoras argentinas elegidas y qué presentan en México

Andrea Urquizu, una de las diseñadoras seleccionadas junto a Min Agostin y Guadalupe Tejeiro para representar a la Argentina en la semana de la moda azteca. Crédito: Gentileza Julieta Romalde para Andrea Urquizu

En sintonía con los tiempos actuales, la vigésima octava edición de MBFW México (14 al 17 de octubre) presenta una versión híbrida conformada por desfiles físicos y una cartelera de expresiones digitales que incluye a Argentina como país invitado. Así es que -el jueves 15 a partir de las 22 hs- habrá piezas audiovisuales con las creaciones de Guadalupe Tejeiro de Mila Kartei, Min Agostini de la firma homónima, y Andrea Urquizu de AU.

Min Agostini usó una paleta variada de tonos terrosos y destellos de azul eléctrico Crédito: Gentileza Min Agostini

"Estudiamos una por una y decidimos que las tres seleccionadas son las que tienen más posibilidades de éxito dentro de nuestro mercado", señala Beatriz Calle, directora de la fashion week mexicana, sobre las diseñadoras locales convocadas por la Cancillería argentina, primero y elegidas por el Consejo de Moda del Encuentro, después.Con una primera edición íntegramente digital en abril, en esta segunda parte del año, la semana de la moda azteca, se hizo más extensiva y contó con una antesala de propuestas itinerantes en distintos sitios del país. "Estuvimos en Estado de México, San Miguel de Allende y Guadalajara" explica Calle, y agrega: "ahora nos concentramos en la ciudad para tener cuatro desfiles presenciales, con una muy reducida audiencia, que serán difundidos a través de nuestras redes sociales". ¿El propósito? Reactivar la economía -dañada por la crisis económica y social que trajo la pandemia- a través del fomento a la moda, además de la cultura, el turismo y el comercio local.

Cercano oriente

Mila Kartei, comandada por Guadalupe Tejeiro, será la encargada de abrir el line up de las firmas argentinas. Lo hará con la colección "Fresh Fruit" caracterizada por un contraste lúdico en una oscilación que va del caos a la tranquilidad, de lo industrial a lo natural, del bullicio al silencio y de los colores saturados a los tonos pasteles.

"Fresh Fruit" es el nombre de la colección muy primaveral de Mila Kartei Crédito: Gentileza Mila Kartei/Barbara Arcuschin

Y si bien la marca continúa con sus típicas estampas florales y orgánicas, esta vez el foco temático está en Oriente ya que toma referencias de China y al mismo tiempo de Japón; de la primera aborda la estética de la excesiva demanda de las mercancías industrializadas y, de la segunda se inspira en la delicadeza y las estructuras refinadas.

Guadalupe Tejeiro apeló a cierta impronta oriental Crédito: Gentileza Mila Kartei/Barbara Arcuschin

La presentación se hará a través de un video que -según la propia diseñadora- está más próximo al relato de un videoclip que a un fashion film y es protagonizado por dos modelos inmersas en un espacio plagado de flores. Además, sin perder de vista el contexto ni las reflexiones que trajo la enfermedad del coronavirus, Tejeiro propone modificar la lógica que impone dos temporadas de prendas por año y opta, en cambio, por líneas atemporales.

Muchas flores en la propuesta de Mila Kartei Crédito: Gentileza Mila Kartei/Barbara Arcuschin

¿Qué es lo más atractivo de una presentación online? "Poder quitarle los tabúes a la moda, y en algún punto democratizarla", dice de la transmisión online y explica por qué cree que esta propuesta es más horizontal: "es como si todos estuviésemos en primera fila, sea mi mamá o la editora de un medio, me parece interesante la llegada más amplia que se puede tener", concluye.

En la transmisión online es como si todos estuviéramos en la primera fila Guadalupe Tejeiro

Guadalupe Tejeiro, la diseñadora de Mila Kartei Crédito: Gentileza Mila Kartei/Barbara Arcuschin

Prendas mutantes

Distinguida por sus diseños envolventes y la originalidad de los textiles, Min Agostini participa de MBFW México con una presentación que profundiza un concepto orientado al consumo consciente. Y de esa manera, elige un modo de contar que se corre de la propuesta habitual de exhibir los ítems de una colección. "Una prenda, muchos usos" es el leitmotiv de la propuesta que hace hincapié en cómo "puede ser reutilizada de distintas formas para varios momentos, y en cuerpos diferentes", explica la diseñadora.

Min Agostini presentó prendas mutables, que se pueden transformar en varias Crédito: Gentileza Min Agostini

La paleta de colores comprende tonos malva, mostaza, terrosos, y azul eléctrico, entre otros, y las tipologías transformables logran mutar de un vestido a una blusa o una capa, o de un mono a un pantalón y luego un poncho, entre otras opciones. Así, Agostini continúa desarrollando prendas creadas en torno al cuerpo, aunque esta vez lo hace y lo muestra en base al suyo propio.

Una misma prenda puede ser reutilizada de distintas formas y en cuerpos diferentes Min Agostini

Min Agostini con una de sus creaciones Crédito: Gentileza Min Agostini

¿En que la modificó el coronavirus? "Aproveché para trabajar valores que siempre tuve pero que la pandemia me ayudó a ponerlos sobre la mesa (responsabilidad, ductilidad, adaptación, etc) y lo que crearon mis piezas a modo de cultura desde su nacimiento, algo que antes lo comunicaba, uno a uno, cuando venían mis clientas, ahora lo hago de manera masiva en redes", expresa. "Lo digital dejó de ser una tendencia y se transformó en una plataforma de servicio real para que podamos seguir operando en esta nueva normalidad en el mundo entero -reflexiona la sobre el confinamiento- y los cambios no te preguntan si te gustaría adaptarte, si lo estamos viviendo es porque pudimos hacerlo", concluye.

Horizonte azteca

Con esta presentación, Andrea Urquizu cumple la premonición que tuvo hace un año, cuando en una entrevista que compartió con Guillermo Alonso -cantante de Coiffeur- habló de su deseo de hacer un desfile en México. Si bien no se dio de forma física, la idea se hizo realidad, y ahora será parte de esta semana de la moda.

En la colección de AU, de estilo bien porteño, predominan el blanco y el negro Crédito: Gentileza Julieta Romalde para Andrea Urquizu

"El reencuentro" es el nombre del fashion film que alude a la post cuarentena y a su vez al regreso de Urquizu a las pasarelas. Realizado entre el edificio antiguo donde tiene el estudio de su marca AU y los alrededores del centro porteño, el video muestra la Casa Rosada y otros sitios históricos como telón de fondo. Y cuenta con el protagónico de dos modelos, uno de ellos bailarín del Teatro Colón, y la música está a cargo de Alonso, por supuesto.

¿La colección? Con primacía del blanco y negro, tiene el sello rockero que distingue sus prendas genderless, aunque esta vez los bordados están realizados con hilo de metal. Además de sus clásicos sastreros, entre las novedades se destaca un conjunto poco frecuente de saco en manga corta y bermuda. "Hoy el público está abierto a transgredir, a usar un traje que no sea el típico y que se pueda llevar con zapatillas", comenta.

Andrea Urquizu convocó a un bailarín del Colón para mostrar sus diseños Crédito: Gentileza Julieta Romalde para Andrea Urquizu

¿Expectativas? "Muchas, este es un mercado que anhelo hace tiempo, donde me parece que mi marca es posible -analiza Urquizu- me imagino vistiendo a bandas de allá o interactuando con clientes, y haciendo cosas a medida. Es una importante vidriera para mostrar lo que hago", sintetiza.

Hoy el público está abierto a transgredir Andrea Urquizu

La diseñadora Andrea Urquizu junto a sus modelos Crédito: Gentileza Julieta Romalde para Andrea Urquizu

Ahora solo queda por ver cuánto de esas presentaciones, de las tres marcas, y de la repercusión que puedan llegar a tener se traduce en una llegada tangible para que sean comercializadas en México.

