Netflix. Cinco imperdibles para amantes de la moda

Tramas actuales e históricas, reales y ficcionales, se unen bajo un mismo hilo conductor: el entretenimiento de la mano de grandes personalidades de la industria de la moda y belleza, así como de estrellas del cine y la música que se acercan a estos conceptos para protagonizar los programas de la plataforma de streaming.

1.NEXT IN FASHION.

Es una serie original de Netflix presentada por la it girl Alexa Chung y el asesor de imagen Tan France, en la que 18 diseñadores compiten por ser la próxima novedad de la moda (¡y ganar 250.000 dólares!), al mejor estilo Project Runway. "Tendrán que enfrentarse con una serie de retos para probar que son el futuro de la moda. Desde diseños de gala hasta los jeans perfectos, deben mostrar que pueden hacerlo todo", explica Chung en la introducción. El toque novedoso se da gracias a que los participantes no son amateurs, si no profesionales con experiencia que han trabajado, por ejemplo, en las líneas de indumentaria de Jay-Z y Beyoncé. Deben realizar cada prueba en un día y medio y realizar un desfile para que el jurado evalúe. En cada capítulo, hay jurados invitados como el diseñador Tommy Hilfiger o la top model Adriana Lima. Son 10 capítulos de alrededor de 50 minutos y es apto para mayores de 13 años.

Next fashion

2.MISS AMERICANA.

Taylor Swift es referente de estilo, no solo por los looks que lleva sobre el escenario, sino también por los que luce en galas, alfombras rojas y en la calle. En este documental, la cantante habla sobre sus esfuerzos por ser fiel a sí misma a pesar de las expectativas y restricciones de la industria de la música sobre lo que transmite como personaje público. Mientras hace un repaso sobre su carrera e historia personal, se ve la evolución de su estilo a través de los años.

Miss americana

3. GOOP LAB CON GWYNETH PALTROW.

"Estamos aquí solo una vez. Tenemos solo una vida, ¿cómo podemos experimentarla al máximo?", pregunta la actriz al inicio de esta serie documental. De eso se trata cada capítulo, que comienza con la leyenda "la siguiente serie está diseñada para entretener e informar, no para ofrecer consejo médico". ¿Por qué? Debido a que abarca temas controversiales como la terapia psicodélica y la energía curativa. Pero, también, habla sobre temáticas como la crioterapia y el antienvejecimiento, dirigida a un público en su mayor parte femenino. A pesar de esta aclaración, los episodios han generado controversia debido a que el Director del Servicio de Salud del Reino Unido declaró que su programación desinforma a los televidentes. La serie se puede ver en cualquier orden ya que cada uno de los seis capítulos de media hora de duración trata sobre un tema distinto. Su título es homólogo al website de Paltrow en el que comparte información sobre moda, belleza, decoración y recetas, entre otros ( www.goop.com).

The goop lab

4.FLASHDANCE.

Así como las obras de los grandes diseñadores de la historia de la moda se convirtieron en símbolo de una época, hay películas y series que por su vestuario también dejaron su marca. Es el caso de "Flashdance", una película musical estadounidense de 1983 protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nouri que se convirtió en una de las más taquilleras y premiadas de la época, y que ya se puede disfrutar en Netflix. Evocando a una Cenicienta Hollywoodense, la historia trata sobre el sueño de la protagonista de convertirse en una bailarina profesional que, para ganarse la vida, trabaja de día en la industria del acero y de noche baila en un cabaret. Su estilo de vestir impuso moda durante los años siguientes en donde predominaron las exageraciones de volumen y color, tanto en la ropa como en los peinados. Aparecen las prendas en colores vibrantes y texturas brillantes, y los grandes accesorios que imitaban al oro y las perlas. También, el oversize en chaquetas y jerseys, y nuevas opciones para el sportwear inspiradas en la danza como leggings y polainas. Por último, los ripped jeans, gastados y rotos, como los de Alex Owens hicieron furor.

Flashdance

5. LAS CHICAS DEL CABLE, TEMPORADA 5.

Para quienes buscan adentrarse en el estilo europeo de los años '20, esta serie es ideal por su fidelidad a la realidad más allá de su trama ficcional. Aquí se pueden apreciar con el color de la pantalla moderna, las tendencias del momento en trajes, accesorios y peinados de la época, ambientados a la perfección. La historia trata sobre la primera camada de mujeres operadoras de la Compañía Telefónica Nacional de España que marcaron un antes y un después en la carrera laboral femenina, adaptándola al drama a través de la historia de vida de sus cuatro protagonistas. La temporada N°5 que se estrenará el 14 de febrero, será el final de la primera serie española original de Netflix, que contará con una última temporada dividida en dos partes de cinco capítulos.

Las chicas del cable