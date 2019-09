New York Fashion Week. Los desfiles que marcaron el rumbo al Verano 2020

Como todos los años, en septiembre comienza la semana más esperada por el mundo de la moda y luego sigue el resto. Nueva York brilló en su edición verano 2020 con shows y propuestas innovadoras Fuente: AFP

Una nueva edición de la emblemática semana de la moda de Nueva York (NYFW, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo desde el 6 de septiembre con las colecciones primavera/verano 2020 de los mejores diseñadores del mundo. Como en otras ocasiones, la semana fue marcada una vez más por el eclecticismo.

Algunos dirán que es porque este evento está en crisis, otros argumentarán que solo se trata de latir al ritmo de las transformaciones, como sea, la habitual forma inalterable que supo tener este evento temporada tras temporada, desde hace ya varias ediciones que no se sostiene. Y hay cambios. esta vez, no fue la excepción. Por decisión del Council of Fashion Designers of America (CFDA), liderado por el mismísimo Tom Ford, la "semana" se redujo significativamente, con un calendario más compacto que de costumbre. Pero no menos contundente. "Lo bueno, si breve, dos veces bueno, suelen decir.

Los desfiles y las tendencias

La pasarela neoyorquina sorprendió tanto como cautivó, con distintos diseños y tendencias traídas por los diseñadores más aclamados tales como Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Carolina Herrera y Sies Marjan, entre otros.

Carolina Herrera Fuente: AFP

NUEVA YORK. Las presentaciones pusieron el acento en la experiencia ofrecida y se innovó en inusuales locaciones. Tal fue el caso de Tommy Hilfiger quien eligió el reconocido Apollo Theatre de Harlem (teatro emblemático de la ciudad, por ser testigo de grandes descubrimientos artísticos) para mostrar sus diseños. Ralph Lauren, por su parte, optó por presentarlo en Café Society de Wall Street mientras que Tom Ford eligió hacerlo en una estación de subte. Y Oscar de la Renta, en el tradicional restaurante Cipriani

Tommy Hilfiger Fuente: AFP

Uno de los shows más comentados fue el del diseñador Tom Ford, quien prometió hacer de esta edición una completamente distinta. Por un lado recibió a un grupo selecto de invitados pertenecientes a la industria de la moda en una comida en uno de los restaurants más trendy de las ciudad: Indochine. Luego, el diseñador presentó su colección al estilo sporty luxe y con su clásica sastrería en una estación de subte, convirtiendo la transitada estación de Bowery en la más glamorosa de Manhattan.

Longchhamps Fuente: AFP

En su décimo aniversario, Prabal Gurung lo celebró con una colección haciendo honor al "sueño americano" con prendas de estilo sportwear, athleisure, denim y vestidos de fiesta. Detalles florales se vieron a lo largo de toda la colección dándole una sensación de celebración. Continuando con el estilo floral, Jason Wu, regresó a la pasarela luego de su última aparición en esta ciudad en otoño del 2018 y lo hizo fiel a su estilo, con una propuesta de vestidos románticos con estampas de flores.

Jeremy Scott Fuente: AFP

Ralph Lauren, quien siempre se encuentra dentro de los shows más esperados y destacados de la semana, en esta edición se inspiró en la era del jazz, recibiendo a sus invitados en una noche de Ballroom en Wall Street. De esta manera, presentó una colección volviendo a su clásico y glamoroso estilo con trajes de noches, tuxedos, vestidos perfectamente hechos al cuerpo y detalles de plumas que vestían el Café Society al compás del género músical.

Ralph Lauren Fuente: AFP

Los años 80s marcaron estilo en la colección de Tory Burch, quien le rindió tributo a la princesa Diana en un show organizado en el Brooklyn Museum. Lo que la diseñadora buscó fue mostrar el lado humanitario del trabajo de Diana y su fortaleza como madre de familia, lo cual hizo a través de muestras con vestilos de lino y sweaters de lana.

Tory Buch Fuente: AFP

Por su parte, el regreso de Rag & Bone dió que hablar esta temporada, y acompañado del coro de Brooklyn presentó una colección retro basada en el estilo sportwear americano. Algunas de sus propuestas incluyeron blazers y pantalones babuchas, superpuestos con clásicos trench.

Una clásica que se renueva

Carolina Herrera Fuente: AFP

Un capítulo fuerte de la semana fue la presentación de Carolina Herrera. El lunes por la mañana, los jardines de Battery Park, al sur de la ciudad, amanecieron con un gazebo transparente bajo el cual se iba ser a mostrar la nueva colección creada por Wes Gordon para la tradicional casa. Con tan solo 32 años y un gran talento creativo, el niño revelación de la moda cumplió a la perfección su misión de dotar de jovialidad a la firma.

Un desfile relajado, mostró una propuesta inspirada en la botánica californiana, con despliegue de flores en estampas y colores alegres: amarillo, rosados, naranja, celestes fueron la paleta de lirios, verbenas y amapolas en vestidos livianos de gasas y algodones.

Carolina Herrera Fuente: AFP

La presentación se completó por la noche, con la inauguración oficial de la nueva tienda en la avenida Madison y una cena que nada tuvo que ver con las tradicionales comidas formales. En el restaurante "3 Guys", con manteles y servilletas de papel (en rigurosa estampa de lunares) se ofreció un menú bien neoyorkino de hamburguesas, fideos con queso y ensalada Cesar. Cantó Miss Valentina y la noche terminó con los camareros bailando.

Lo que viene para el verano

Este anticipo de la colección primavera/verano 2020 en la New York Fashion Week dejó una explosión de color. El naranja, el amarillo y el celeste son algunos de los que se imponen en esta temporada. Detalles de plumas, metalizados, batiks que se traducen de una manera más sofisticada, siluetas que se asemejan como a principios de los 90s y mangas voluminosas que siguen reflejándose desde hace ya algunas temporadas son algunas de las tendencias más vistas en esta nueva edición.

La inclusión, nuevamente presente en la pasarela Fuente: AFP

Una vez más, la temática relacionada con diversidad e inclusión se ven reflejados sobre las pasarelas de la NYFW. La gran novedad que despertó inspiración en esta última edición fue la aparición de Daisy -May Demetre, la joven modelo de tan solo 9 años con las dos piernas amputadas desfiló para la marca Lulu et Gigi Couture.

Tommy Hilfiger Fuente: AFP

Como todos los años, Nueva York marca el inicio del circuito internacional de la moda, continuando en Londres desde el 13 de septiembre, seguido por Milán desde el 17 de septiembre y cerrando en París desde el 23 de septiembre. Nueva York fue sólo el comienzo y seguramente más sorpresas serán presentadas en las otras ciudad