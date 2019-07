Nueva York. La hoja de ruta de una experta para salir de compras

Recomendaciones de una experta; los must de cada barrio neoyorquino, cómo descubrir sus ofertas y dónde disfrutar de experiencias. Fuente: LA NACION - Crédito: Shutterstock

NUEVA YORK

Eso que solo un insider sabe, sin saltearse los must y sumando algunos de los mejores escondites y lugares para ir de shopping, es lo mejor que se puede recomendar para comprar en NY. ¿Cuándo? Las semanas siguientes a los grandes feriados americanos: la de Navidad y Año Nuevo, por supuesto, President's Day, Memorial Day, 4th of July y Black Friday. En esas fechas, las marcas hacen importantes descuentos que seguro se registran entre un 30% y 50% sobre el total del ticket, y en algunos productos llega hasta el 90 por ciento. Para encontrar estas oportunidades, no hay visita a NY que no incluya largas caminatas por la Quinta Avenida, el SoHo, las pintorescas calles de West Village y, desde hace ya unos años, Williamsburg.

MADISON AVENUE - UPPER EAST SIDE

En Madison están muchas de las grandes marcas, desde la calle 60 -donde está Barneys New York, una de las tiendas departamentales mejor curadas de Estados Unidos, conocida por sus vidrieras- hasta la calle 80, donde se ubican Prada, Celine, Chloe, Balenciaga, Hermès y la atractiva tienda estilo town house Five Story (multimarca de lujo con firmas europeas sin local en NY). En esta zona, hay buenos lugares para recargar energía con un almuerzo sencillo o un café y planear el resto del día: EAT (con un shop de chucherías divertidas), Via Quadronno o el Bluestone Lane Café en el interior de una iglesia.

SJP Store (el de Sarah Jessica Parker) en el Midtown Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Mani Andreone

QUINTA AVENIDA - MIDTOWN

Parada obligada, la famosa Quinta Avenida, desde la calle 60 en dirección al sur hacia Washington Square Park. En esas 50 cuadras se encuentran de tiendas de lujo, como Louis Vuitton, Gucci y Prada a otras de souvernirs, pasando por la mayoría de las marcas fast fashion que cuentan con sus locales insignia, como H&M que incluye además de ropa, deco y kids. También están, entre otras, Free People, Victoria Secret y &OthersStories (una marca del grupo de H&M de estilo más europeo a precios accesibles), J. Crew, Artizia, Anthropologie, Club Monaco, All Saints, Lululemon, Adidas y la reciente tienda de Nike, con más de cuatro pisos. La mayoría se concentra entre las calles 60 y 39, y entre la 25 y Washington Square Park. No hay que perder de vista a Bergorf Goodman, una institución, Tiffany & Co. (que ahora tiene un salón de té) y, del otro lado de la Catedral de San Patricio, Saks Fifth Avenue, que ocupa una manzana completa con nueve pisos, el anteúltimo está dedicado sólo a zapatos. Enfrente, está el Rockefeller Center, con casas para chicos, como Lego y la juguetería Fao Schwartz. Hay una buena excusa para desviarse de la 5ta Avenida, hacia el Este, a Lexington Ave. y 30, donde está el Dover Street Market, diseñado por Rei Kawakuvo (dueña de Comme des Garçons), que incluye etiquetas seleccionadas por sus diseños exclusivos y sólo se encuentran en este mercado. Buenas opciones para descansar unos minutos: Buger Joint, unas de las hamburgueserías más conocidas y escondidas de NY, ubicada dentro del Hotel Park sobre la 57, el patio de comidas del Hotel Plaza; Eataly en Flatiron, o la famosa cadena de fast food Shake Shack en Madison Square Park.

El local de Sephora de la Quinta Avenida Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Mani Andreone

SOHO - BROADWAY

Es uno de los barrios más característicos, reconocido por su shopping, variedad de restaurantes de moda y sus clásicas calles de adoquines entre edificios de cinco pisos. Muchos de los locales que uno puede encontrar en 5ta Avenida también están aquí con negocios más chicos: J. Crew, TopShop, Zara, Free People y H&M, entre otros. En el corazón del SoHo, en 351 West Broadway, se encuentra What Goes Around Comes Around, un local vintage de marcas de lujo que vende productos para hombre y mujer, con firmas como Louis Vuitton y Chanel, y productos difíciles de encontrar en otros lugares, como las originales botas texanas y camperas de gamuza estilo cowboy. Vale la pena acercarse a Opening Ceremony, en 35 Howard St., donde hay un multimarca con un piso subterráneo dedicado a zapatos, un rincón para chicos, una librería y otros cuatro pisos de ropa curados para la mujer. Entre las marcas que más venden están Alexander Wang, Proenza Schouler, Rodarte y Pamela Love, además de diseñadores emergentes. El local contiguo, 33 Howard St., está dedicado a productos para hombres. Para artículos de cuero, la recomendación es Veda, que tiene buena calidad y un diseño ajustado al cuerpo; también venden vestidos coloridos, remeras y trajes de baño. En 135 Grand St. está American Two Shot, una boutique de lifestyle, con artículos para ambos sexos y un café. Tiene colecciones itinerantes, ya que se asocia con boutiques que venden durante un tiempo limitado. Anthom, en 25 Mercer St., una marca de Washington DC que comenzó vendiendo online, pero llegó a NY y ahora ofrece diseños con respeto por la diversidad y el medio ambiente.

El flagship store de la brasileña FARM Río, con ropa y lifestyle de Brasil Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Mani Andreone

Es una experiencia acercarse a Totokaelo, 61 Crosby St., que está un antiguo banco grafiteado con probadores ubicados en ex bóvedas. Showfields, en la esquina de Lafayette y Bond St., es un local de 4 pisos con arte, diseño y moda y se publicita como el "local más interesante del mundo". Es mejor visitarlo desde el último piso y recorrerlo hacia abajo para terminar en un café, en el que los baristas dibujan el logo de alguna de las marcas de moda en la espuma del café. FARM Río es una tienda brasileña que abrió hace pocos meses, con una propuesta conceptual, y en un piso de arena ofrece prendas súper coloridas.

El Coffee'n Clothes en la Bond St. Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Mani Andreone

El latte art fashion está de moda Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Mani Andreone

Showfields de Broadway, "local más interesante del mundo" Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Mani Andreone

MEATPACKING

Se sabe que la zona donde se hacía el empaquetado de carnes, se reconvirtió en una de las más populares, con opciones de shopping, museos (el Whitney Museum), restaurantes, bares y el gran atractivo: el High Line, una antigua vía de tren reconvertida en paseo peatonal. Entre los recién llegados, está la marca de muebles Restoration Hardware con seis pisos más café y restaurant con algunas de las vistas más lindas de la zona. Desde hace pocos, está Starbucks Rerserve, uno de los seis locales en el mundo, el café se toma como si uno estuviera en un bar, se sirven tragos y una gran variedad de comidas, en un espacio mucho más amplio que el típico café. Chelsea Market, un clásico que ofrece de todo un poco en una visita que incluye un shopping de artistas emergentes, finger food en algunos locales de comida y la feria artists & fleas.

CHINATOWN - CANAL STREET

Más conocido por los restaurants de dim sum y Peking duck, típicas comidas chinas, cuenta con una jungla de mercados pequeños de productos de distinto tipo (de joyerías de segunda a electrónicos de todo tipo, pasando por locales que arreglan y refaccionan lo que a uno se le ocurra). También está bueno el Chinatown y acercarse a Canal Street Market, un mercado curado de arte, comida y marcas únicas.

NOLITA

Entre Broadway y el East Village, Nolita no está dentro del recorrido habitual de shoppings. Sin embargo, hay para recomendar: Rachel Comey, 95 Crosby St., una marca creada por una diseñadora independiente con productos para mujeres; Creatures of Comfort, 205 Mulberry St., un multimarca con diseñadores de renombre y emergentes, e In Support Of, 250 Elizabeth St., ropa y accesorios de diseño innovador.

LOWER EAST Y EAST VILLAGE

Lower East es hoy más conocido por su oferta de bares y restaurantes, multimarcas de ropa y hoteles boutique a precios accesibles. Si lo que uno busca es ropa y accesorios de marcas neoyorquinas, hay que ir a 170 Ludlow St. donde está Assembly New York, una boutique piezas de diseñadores y vintage; Frankie Shop, en 100 Stanton St., con una curaduría de tapados, vestidos, blusas y faldas. Y para denim, no falla DUO NYC (337 East 9 St.), un local bastante sencillo que vende vintage y contemporáneos de zapatos, accesorios y productos para la casa. En el East Village, resulta imperdible No Relation Vintage, en 204 First Ave., una tienda vintage que vende, entre otras cosas, algunos de los famosos shorts de jeans Levi's a 15 dólares promedio.

BROOKLYN

Desde hace unos años, Brooklyn, y más precisamente Williamsburg, se convirtieron en parte del itinerario para cualquier visitante. En este borough hay variedad de negocios vintage y de diseñadores emergentes, como Malin Landaeus, 10ft Single by Stella Dallas, Sincerely Tommy y Beacons Closet.

HUDSON YARDS

El nuevo desarrollo de real estate llamado Hudson Yards es el emprendimiento privado urbano más importante de los Estados Unidos que ya está comenzando a cambiar el skyline del lado oeste de esta ciudad. Además de edificios de oficinas y residenciales, cuenta con un shopping con las marcas más importantes del mundo y una oferta gastrónomica interesante, incluyendo a Mercado Little Spain, un gran espacio dedicado a la cocina española.

OUTLETS

El itinerario no es completo sin visitar uno de los más famosos outlets. El más visitado es Century 21, con ubicaciones en el Financial District y en el Upper West Side, el primero más grande y con mayor oferta de productos, tiene seis pisos para hombre, mujer y hogar. A casi dos horas al norte, está Woodbury Commons, que ofrece un servicio de transporte que sale desde la estación de Port Authority, en la calle 42. Es una galería a cielo abierto, que reúne a las principales marcas de moda, implica dedicarle un día.