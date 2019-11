Nuevas modelos. Las argentinas que pisan fuerte en las pasarelas internacionales

La nueva generación de modelos nacionales que triunfa en las pasarelas de las capitales de moda del mundo. En la foto: Bárbara Sánchez, Denise Ascuet, Florencia Arriola y Pilar Boeris

Tienen entre 17 y 23 años, son altísimas y cada una es diferente a la otra. Algunas debutaron en las pasarelas internacionales durante la última semana de la moda y otras llevan varias temporadas haciendo las cuatro capitales. Y varias también agregan las dos semanas de alta costura de Francia. Todas coinciden en que extrañan; y también, en que vale la pena. Algunas fueron tocadas con la varita mágica de un diseñador, una agencia o una importante editora de moda y otras, simplemente se lo propusieron. Ellas llegaron, son ciudadanas del mundo, viven en todas partes y ningún día es igual a otro. La nueva generación de modelos internacionales tiene pasaporte argentino.

Cynthia Arrebola

Cinthia Arrebola en el desfile de Alexander Mac Queen Crédito: Gentileza

"Hasta ser top model no pienso parar", cuenta con voz firme por teléfono Cynthia Arrebola (21) quien a los 14 años dejó Fray Luis Beltrán, cerca de Rosario, para ser modelo. Durante el circuito de desfiles hizo más de diez de los mejores shows. "Me descubrió Emiliano Mocchiutti dueño y mi manager en la agencia Look 1 y, mientras estudiaba en la secundaria, mi mamá me acompañaba a Buenos Aires para trabajar". Debutó en París en febrero pasado, y desde entonces su metro ochenta se pasea por el mundo y por las más destacadas pasarelas desfilando los diseños de los mejores diseñadores. El show que marcó el comienzo de su carrera fue Maison Margiela: "Fue en mi primera temporada, ahí conocí a Anna Wintour y gracias a que entró al backstage y preguntó por mí se me abrieron muchas puertas", recuerda. Su último trabajo fue desfilar la colección de alta costura de Valentino en Beijng. Además, el site Models.com la considera una de las modelos más prometedoras del mundo.

Bárbara Sánchez

Bárbara Sánchez para Viviene Westwood Crédito: Gentileza

"Como mido 1,82 todos me decían que tenía que ser modelo, entonces mandé mi material a diferentes agencias hasta que firmé contrato con Pink Models", cuenta Bárbara Sánchez (25), quien en febrero del 2016 viajó casi sin escalas desde Avellaneda a París para comenzar su carrera internacional con el desfile del diseñador belga Dries Van Noten. Las metas varían en cada una de esta nueva generación de futuras top models. La carrera es corta pero amplia cuando hablan del presente y del futuro. "Me encantaría hacer la campaña de Chanel o Dior", sueña Bárbara Sánchez, e inmediatamente agrega "esta temporada disfruté mucho el desfile de Vivienne Westwood, la energía que se dio fue muy especial, ella es icónica y vistió a los Sex Pistols que es una de mis bandas favoritas".

Valentina Wende

Valentina Wende en el desfile de Prada Crédito: Gentileza

La suerte es siempre una aliada para una modelo. Si bien algunas saben desde siempre que quieren serlo, otras hicieron camino al andar. "En el 2015 estaba de vacaciones en Nueva York con mi familia y me descubrieron en la calle, fue un scouter de la agencia Marilyn. Estaba estudiando y ser modelo no figuraba en mis planes. Tiempo más tarde viajé a NY para hacer unas fotos y volví enseguida porque comenzaba mi carrera de psicología, y firmé contrato con Lorena Ceriscioli de LO Management. Varios meses después tuve mi primer direct booking con Prada, y ¡desfilé para Miuccia en exclusiva! Así comencé", relata Valentina Wende (23) quien con 1,77, entró, sin querer, por la puerta grande.

Martina Pacheco

Martina Pacheco en un desfile de Givenchy Crédito: Gentileza

Son varios los factores que hacen que una modelo sea considerada para los desfiles de las grandes ligas. Más allá de las condiciones físicas, también existen las tendencias del momento. Martina Pacheco (17-Look 1) acaba de debutar en la semana de París con un contrato exclusivo y fue elegida en persona por Clare Waight Keller la directora creativa de Givenchy para hacer un único show: cerrar el desfile de prêt à porter verano 2020 y un momento que marca un comienzo muy auspicioso para cualquier novata. En el caso de Martina también también conspira a su favor que su look encaja con los patrones que actualmente manejan los estilistas de turno: morocha, 1,80, corte de pelo masculino y un poco desgarbada. "Givenchy marcó mi comienzo como modelo internacional, tuve la suerte de ser contratada en exclusiva y además cerrar ese show, lo que implica un honor para una novata y un muy buen lugar para comenzar una carrera internacional. Comencé en febrero de este año con algunos trabajos y en octubre debuté en París, nada mal, ¿verdad?", bromea esta adolescente eufórica y feliz.

Pilar Boeris

Pilar Boeris en el desfile de Balenciaga Crédito: Gentileza

"Empecé en Córdoba cuando tenía 17", comienza diciendo Pilar Boeris (20, Lo Managenet) y sigue contando su camino recorrido: "me anoté en una escuela de modelaje sin ninguna expectativa. Trabajé en el mercado local hasta que en septiembre del año pasado tuve la oportunidad de participar en mi primer fashion week en París". Su estilo no pasó desapercibido para Demna Gvasalia, el diseñador de Balenciaga quien la contrató sin dudar. Hoy también es habitué de los desfiles de Londres.

Micaela Tosi

Micaela Tosi para Fendi Crédito: Gentileza

"Esta fue mi primera temporada y nunca la voy a olvidar- dice Micaela Tosi (19, Look 1)-. En septiembre, en Londres, tuve la suerte de desfilar para Victoria Beckham y ese desfile marcó el comienzo". Desde ese momento la mendocina no paró y también caminó las semanas de Milán y París donde abrió el desfile de Dries Van Noten, un lugar de privilegio para cualquier modelo. ¿Cuál fue el desfile que más le gustó hacer? "Fendi en Milán -dice-, desfilé con Mica Argañaraz, Gigi y Bella Hadid y Kaia Gerber entre otras. Me encantó sentirme una más de ellas".

Florencia Arriola

Florencia Arriola, Dior Verano 2020 Crédito: Gentileza

Tampoco va a olvidar su primera temporada Florencia Arriola (18, Look 1). "Vengo de Bernal, de una familia humilde y hace casi dos meses que vivo en París. Todavía no puedo creer cuando debuté en el desfile de Christian Dior y salí segunda ¡jamás lo hubiera imaginado!" En la ciudad luz también trabajó para Nina Ricci, Sacai y Dries Van Noten.

Agostina Noé

Agostina Noé desfilando para Prada Crédito: Gentileza

En febrero pasado la varita mágica de Miuccia Prada la tocó a Agostina Noé (18, Look 1). Y más precisamente en la cabeza: cortaron su melena en un carré bien corto y le tiñeron el pelo de negro para el desfile de la colección invierno 2019. Eso junto a su mirada lánguida y sus ganas la catapultaron. "Nací en Rosario, y a los 14 me anoté en un curso de modelaje. Tres años después empecé a trabajar y este año comencé a viajar. Si bien todavía no experimenté el circuito entero de desfiles, creo que los mejores momentos son, sin dudas, cuando estás arriba de la pasarela, y los peores el cansancio físico y mental, tener que dar siempre lo mejor y estar perfecta para los clientes. A veces es muy difícil". Su cartera de clientes incluye a Christian Dior, Chloé, Paco Rabanne, Giambattista Valli, Louis Vuitton y más. Hoy Agostina, reparte su tiempo entre su familia y Londres, París y Tokio donde actualmente está trabajando.

Manuela Miloqui

Manuela Miloqui en desfile Prada Crédito: Gentileza

Manuela Miloqui (19, Rosario) pertenece a la agencia Look 1 y hace casi dos años que es una modelo internacionale. Las mejores experiencias que le brinda esta profesión son los viajes y desfiles. "¿Pros y contras? lo mejor de hacer el circuito es poder viajar por distintas partes del mundo y compartirlo con amigas; y lo peor es cuando tenes que ir de un lado al otro y de repente te dicen andá ya a tal cliente", cuenta Manuela.

Rocío Marconi

Rocío Marconi para Nina Ricci Crédito: Gentileza

Rocío Marconi (18, Buenos Aires), también de Look 1, quien ya desfiló para Prada entre otros. Ella coincide con su colega y compañera de viajes Manuela Moloqui: "y sí, siempre se extraña la casa, pero una vez que te acostumbras se hace más llevadero", dice mientras agrega que su meta es deseo a ser un ícono de moda.

Valeria Gómez

Valeria Gómez para Versace Crédito: Gentileza

Valeria Gómez (19, Look 1) hoy tiene el pelo corto con la cúspide cuadrada, y fue ese look moderno su pasaporte a las mejores pasarelas. "Arranqué este año y puedo decir que el último desfile de Versace fue el mejor. La sorpresa de Jenniffer Lopez en el cierre fue para todas, tanto que cuando llegó al back nos sacaron a todas, inclusive a las Hadid", comenta entre risas. "¿Una meta? actualmente vivo en Londres y me encantaría hacer grandes campañas y ser tapa de Vogue, pero no me pongo un techo, voy a dar lo mejor de mí y esperar que venga lo mejor".

Iman Kaumann Madelaire

Iman Kaumann para Dries Van Noten Crédito: Gentileza

En este momento Iman Kaumann Madelaire (19, Lo Management) está viviendo y trabajando en Tokyo con un contrato exclusivo. "Trabajo durante la mañana en alguna producción de fotos y a la tarde empiezan los castings, donde voy acompañada de mi booker para que en japonés, me presente a los clientes. Los japoneses se ponen como locos cuando les digo que calzo 36, ¡les encanta!", dice ente risas. Con la diferencia horaria de rigor, desde allí recuerda cuando en septiembre del año pasado fue elegida para el desfile de Miu Miu en París, su punto de partida en los circuitos internacionales. Desde ese momento viajó cinco veces a las capitales de la moda para desfiles de prêt à porter y también alta costura. "El desfile que más me gustó fue Dries Van Noten musicalizado por un piano en vivo que interpretaba Franz Schubert". Iman aprovecha los pocos momentos libres para cantar y grabar videos que manda a Lorena Ceriscioli, su manager en Argentina y a su familia: su futuro está en la música.

Denise Ascuet

Denise Asquet en el desfile de Lanvin Verano Crédito: Gentileza

La cordobesa Denise Ascuet (20, Look 1) desde hace tres temporadas que viaja para trabajar como mannequin internacional. Se subió a la pasarela de Carolina Herrera en Nueva York, Preen en Londres, Jil Sander en Milán y Nina Ricci en París, entre muchos otros. Pero hubo uno que la identifica: "El show que marcó mi carrera definitivamente fue Valentino el año pasado en París. ¿Hasta dónde quiero llegar? es una gran pregunta, que muchas veces me la hice a mi misma. Esta carrera es muy impredecible y realmente nunca sabes que está por pasar. Por ahora me está llevando por el camino que elijo ir".