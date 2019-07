París. Chanel presentó su primera colección de alta costura post Karl Lagerfeld

Virginie Viard, la nueva directora creativa, apostó a diseños más sencillos pero con el ADN de la Casa y honró el amor por la literatura de Coco y de Karl con una escenografía impactante Fuente: AFP

Alejandro García SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 13:20

El Grand Palais se convirtió en una inmensa y escandalosa biblioteca circular con libros falsos para presentar la primera colección en solitario de alta costura diseñada por Virginie Viardpara Chanel invierno 2019. La inspiración es clara: la biblioteca que Coco tenía en su departamento en el 31 de la Rue Cambon (con obras de Baudelaire, Apollinaire, Proust y Cervantes entre otros) y la de Karl Lagerfelddonde se reconocen cerca de 300 mil ejemplares, apilados de manera horizontal, en todos los idiomas que hablaba el diseñador. Este detalle confirma que Lagerfeld está a la altura de Chanel y, de ahora en más, siempre estará presente.

Alta Costura Chanel Otoño Invierno 2019/2020 Fuente: AFP

El estilo de Coco podrá ser rediseñado, revisitado y vuelto a interpretar. Y eso es lo que se vio hoy en el marco de la Semana de la Moda Alta Costura en París: diseños couture más sencillos a los que estábamos acostumbrados con una delicada puesta en valor que, podemos decir, marcan la era Viard como la nueva chica Chanel. ¿Acaso una mujer sabe lo que otras mujeres necesitan vestir? Este desfile lo confirma como lo hizo en su momento la pequeña Coco, quien armó su imperio de la nada y a partir de sus necesidades como mujer independiente. Hoy Viard se siente independiente, ya no es más la segunda.

Escaleras geométricas, como puentes entre los anaqueles de la biblioteca, hicieron las veces de pasarela. Fuente: AFP

Alta Costura Chanel Otoño Invierno 2019/2020 Fuente: AFP

Desde la primera pasada se notó el nuevo rumbo de la nueva dirección creativa. Los diseños para el próximo invierno tienen un denominador común: delicadeza y ligereza; valga como ejemplo del vestido de organza color magenta que flotaba con el andar de la modelo o el conjunto numero 35, una suerte de pijama estilo años 20 de gasa de seda.

Alta Costura Chanel Otoño Invierno 2019/2020 Fuente: AFP

Alta Costura Chanel Otoño Invierno 2019/2020 Fuente: AFP

Desaparecieron los mitones, las cascadas de perlas, las cadenas doradas y las camelias. Tampoco hubo carteras. Aparecen las líneas verticales en los tapados de bouclé de lana con botones bijoux como únicos accesorios. El tailleur, pieza insignia de la firma, tiene chaqueta corta con hombros redondeados, más dulces y femeninos donde la falda recorre diferentes largos y muestra las piernas o las oculta llegando hasta los tobillos. Los pantalones son los otros grandes protagonistas, anchos, cómodos y envolventes. Como toda colección de alta costura llegan los bordados que esta vez son muchísimo más discretos. Continúan el vestido negro, sobre todo para la noche, los moños y las perlas en pequeños aros. Un detalle a propósito de la escenografía: algunas modelos llevaban anteojos de lectura de montura de metal casi imperceptibles.

La iluminación natural jugó un rol esencial en la puesta en escena Fuente: AFP

La sucesora directa

La diseñadora Virginie Viard salió a saludar ante los aplausos para su gran colección Fuente: AFP

Seis meses atrás Karl Lagerfeld no salió a saludar desde aquella villa italiana construida para presentar la colección de alta costura verano 2019. Fue el momento de Virginie Viard quien pasó de jefa de taller al sillón de mando. ¿Acaso a Virginie Viard le quedan grandes los zapatos de la doble C? Podríamos afirmarlo si lo pensamos en función de la alta exposición de su predecesor. Un contraste singular si analizamos que en tiempos de redes sociales su cuenta de instagram tiene apenas 2 posteos. La presentación Crucero 2020 y el austero escenario pusieron en duda acerca del futuro de la ex mano derecha, e izquierda, del diseñador. Ni hablar de lo sencillo que fueron los diseños. Las especulaciones crecieron en función de lo obvio. Ahora bien, ¿quién podía suponer que una estación de tren minimalista tendría que ver con las arcas de una firma anciana que hoy vale 20.000 millones de euros? Haberlo pensado significó quedarse con lo evidente y no ver más allá.

Alta Costura Chanel Otoño Invierno 2019/2020 Fuente: AFP

Chanel es la segunda maison más redituable de Francia (Louis Vuitton está a la cabeza) y, tras la muerte de Lagerfeld, las ventas se dispararon en un porcentaje no calculado. Desde 1924 sus dueños son la familia Wertheimer, y fueron los hermanos Alain y Gerard quienes apostaron al káiser para que resucitara una firma empolvada y no precisamente en referencia a una de las paleta de colores favoritas del diseñador. Hoy Chanel le debe lo que es gracias a un estilo que la determina: el de la vida de su creadora y el que refiere a los elementos que la conforman y la convirtieron en única y atemporal. Además de poseer un valor de marca muy determinante y arraigado a la tradición francesa. Chanel es parte del patrimonio cultural de los franceses.

Invitadas VIP

Como en cada edición de los desfiles Chanel, las más distinguidas mujeres del ámbito de la moda y la cultura, dijeron presente y lo hicieron con estilo inigualable.

La bailarina y coreógrafa española Blanca Li Fuente: AFP

La escritora francesa Anne Berest Fuente: AFP

La modelo y diseñadora Inés de La Fressange Fuente: AFP

La actriz Astrid Berges-Frisbey Fuente: AFP

La actriz francesa Isabelle Huppert Fuente: AFP

La actriz francesa Cecile Cassel Fuente: AFP

La editora de Vogue Anna Wintour Fuente: Reuters

La actriz británica Anna Brewster Fuente: AFP

La actriz australiana Margot Robbie Fuente: AFP

Sin Lagerfeld, ¿Chanel sigue siendo relevante?

La heredera de Karl Fuente: Reuters

El mundo tiene puestos los ojos en Virginie, esta mujer que, si bien conoce de qué se trata, lleva adelante un trabajo nada sencillo. En recientes declaraciones dijo: "creo que la clienta actual es más joven y moderna, con un sentido de la moda más desarrollado. Y aunque el Chanel que hago no tiene nada que ver con el de ella, quiero que mantenga la identidad de la firma". Hoy le toca el turno de la narrativa a Virginie Viard quien hará Chanel porque tiene el ADN marcado desde hace más de 30 años.

Chanel Haute Couture collection en el Grand Palais Fuente: AFP