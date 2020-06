Por videollamada. La opción para comprar ropa desde casa con asistencia personal

Las marcas y los diseñadores de moda crean nuevos canales, a través del celular, para brindar asesoramiento a sus clientes y concretar ventas Crédito: Shutterstock

¿El perchero se cuela en tu smartphone? Con la cuarentena, diseñadores y marcas de moda apelan a la tecnología para acompañar a sus clientes en el proceso de compra. A pesar de la reapertura de los locales de indumentaria y calzado dispuesta por el Gobierno en los barrios, el shopping por los nuevos medios llegó para quedarse. Y es que muchas tiendas y centros comerciales aún no podrán abrir sus puertas, así como muchos clientes no pueden trasladarse lejos de su domicilio o prefieren quedarse en sus casas, por lo que la tecnología sigue siendo una aliada para las ventas.

Catorce marcas y diseñadores que se reinventan y suman a la tendencia:

1) Kostüme:

Kostume

La marca de diseño de Emiliano Blanco y Camila Milessi, que comenzó a principios de mayo con lo que llama Private Kostüme, se trata de la atención personalizada para que la persona elija lo que le gusta asesorado por expertos, desde su casa vía Whatsapp o llamada de Instagram. " Les enseñamos cómo tomarse las medidas en el caso que haya dudas en la definición de talles, armamos conjuntos para combinar cosas nuevas con algo que ya tienen ", explica Blanco. La marca acaba de lanzar una línea que se llama "K" y es más simple, más accesible, para todos los días; incluye diez prendas que únicamente se venden online. Se trata de modelos oversized, cómodos, sin género, compuesto por buzos, pantalones de frisa de algodón, un remerón, un crop top, calzas biker y un tapado impermeable, se suman un tote bag, un sombrero piluso y tres modelos de tapabocas. Dentro de esta propuesta, el Chino Kit sale $13.500 y se compone de un piloto, mochila, tapabocas y tote bag. Respecto a la venta por videollamada, Blanco asegura "creemos que es un sistema tan cómodo que va a seguir fuera de la cuarentena".

Más info por Whatsapp : 11-6767-1117

2) Rapsodia

También Rapsodia, se suma a la movida con especialistas de ventas, a través de llamado telefónico o Whatsapp con el objetivo de facilitar el proceso de compra. " El objetivo es dar respuesta a todas las inquietudes de nuestras clientas asegurando el servicio premium de asesoramiento que hemos tenido siempre en los locales ", señala Mercerdes Bustos, directora de marca de Rapsodia. "Creemos que hoy más que nunca, frente al aislamiento social, tenemos que ser agentes facilitadores de todo lo que esté en nuestras manos. Por otro lado, muchas clientas aún no habían experimentado la venta a través del e commerce y nos propusimos sorprenderlas y acompañarlas", agrega. Los temas más consultados son talles, calces y tipo de tejidos de las prendas. En estos últimos meses, los que más salen son los suéteres y buzos, que se convirtieron en los productos estrella al momento de estar cómoda en casa. Por ejemplo, un cárdigan bordado con detalles metálicos está a $9900, o un buzo con espalda más larga y detalles de bordados a $4900, también hay quienes aprovechan para sumar al guardarropas tapados y camperas.

Más info por Whatsapp: 11-3664-8291

3) Valeria Nicali

Valeria Nicali

Para la diseñadora, la atención personalizada es parte del perfil de su marca, tanto en el local físico como ahora desde lo digital. " Intento estar presente desde la primera consulta hasta el momento en que el cliente recibe la compra ", aclara Valeria Nicali. Ya sea por mail, por las redes sociales, pero también por Whatsapp y llamados telefónicos. " A partir de la cuarentena, las clientas se sintieron más confiadas de consultar y hacer preguntas puntuales ", cuenta.

Valeria Nicali

Las consultas van sobre disponibilidad de talles o colores, detalles sobre calces y medidas en el caso de carteras y bolsos. " Valoran mucho la atención, el hecho de que me entregue a ellas en ese momento, despejando dudas, dando una opinión y muchas veces desempatando en decisiones ", dice. " Desde que el cubrebocas se instaló con su uso obligatorio en la ciudad, la confección de diseños con géneros de la marca fue un gran disparador y aún lo sigue siendo ", dice. El valor es de $350 por unidad y $300 comprando más de uno, además, esta cuarentena impulsó la venta de carteras, mochilas, con precios que rondan los $2200 y suéteres que están alrededor de $3000.

Más info por Whatsapp : 11-5818-3595

4) Paula Ledesma

Paula Ledesma

El mismo camino sigue la diseñadora Paula Ledesma, " la atención uno a uno es algo que hacemos desde siempre ", dice. Ahora sumó atención vía Whatsapp en horarios extendidos, " incluso estamos atendiendo los fines de semana, porque sabemos que hay gente que en la semana esta súper ocupada con la casa, las profesiones, los hijos y no tiene tiempo. También sumamos videollamada para mostrar como quedan las prendas ", explica. Por estos días, los que más salen son los sacos estilo bata a $2.704, cárdigan con bolsillos $2.936, suéteres gordos a $4.600, y los pantalones tejidos entre $1800 y $1900. " Son ítems súper cómodos y abrigados para estar dentro de casa. Son texturas que no solo hablan de abrigo sino también de calidez, contención y sensibilidad. Por eso a esta colección la llamamos 'El tejido es mi refugio', la sensación que todos necesitamos sentir hoy ", finaliza.

Más info por Whatsapp: 11 2261-6766.

5) Pandora

Para Pandora, el objetivo es que las clientas tengan una experiencia de compra similar a la de los puntos de venta, pero desde un nuevo canal que no es un e-commerce tradicional. Por eso desde el 1 de junio, cada tienda tiene a disposición un catálogo online, al que las clientas pueden ingresar, seleccionar productos y comprar al mismo tiempo que son asesoradas por Whatsapp y videos en vivo. "Del otro lado hay una persona que es especialista, no un sistema, entonces el feedback y la interpretación es mucho más rápida y a medida", dicen desde la marca. Sin dudas, los brazaletes y sus charms son los productos más vendidos.

Más info : En https://www.asesorapandora.com.ar se elige la tienda que lleva directamente al Whatsapp.

6) Perramus

Perramus

Perramus es una de las que cuenta con personal shoppers que reciben la llamada del cliente. " En estos tiempos de cuarentena, creemos que toda aquella acción que sea en pos de mejorar nuestra calidad de servicio es fundamental. En unos días estaremos lanzando nuestra asesoría vía webcam y, de esta manera, facilitaremos más aún la experiencia del cliente ", dice Guillermo Sanguedolce, supervisor de retail de la marca. Los más pedidos son trenchs entre $10.000 y $18.000 y abrigos como tapados y montgomerys entre $12.000 y $23.000.

Más info por Whatsapp : 11 2175 4138, 11 2269 1203, 11 3656 5346

7) Valentina Karnoubi

Karnoubi

El desafío es lograr una atención cálida a la hora de vender online. " Las clientas escriben por varios medios, ya sea Whatsapp, instagram, al mail y tienda online y trato de responder rápido y ayudarlas con sus dudas. Algunas me piden más fotos de las prendas que las que están publicadas en la página, otras alguna medida en particular. Para las que no conocen mucho mi marca, está bueno mostrarles detalles, contarles sobre las fibras que uso y cómo cuidarlas. Sobre lo que más preguntan es por los talles y hasta a veces, ¡me piden que me pruebe la prenda que les gusta! ", cuenta Valentina Karnoubi. Los más vendidos son camisas a $5000, suéteres tejidos $18000, pantalones cómodos $8500 y vestidos de día entre $8000 y $13000.

Más info : https://www.valentinakarnoubi.com/

8) Portsaid

Portsaid

Otra que ofrece el servicio de asistente de compras es Portsaid, su staff de vendedoras hace una venta asistida desde la página web, pero también venta por whatsapp con agenda de turnos. El sistema comenzó a implementarse en mayo, y uno de los puntos fuertes es que con la asesoría telefónica se le asegura a la clienta el envío de su compra dentro de las 48 horas. " Sentimos que hay gente a la que le gusta seguir teniendo un trato más humano con una persona que del otro lado la pueda ayudar ", dice María del Pilar Martel Barcia, jefe de marketing de la marca. Entre las prendas por las que más consultan en esta época, quienes salen a trabajar es sobre abrigos y camperas, y quienes se encuentran trabajando desde sus casas, piden ideas de looks para home office, siempre priorizando aquellos ítems que son más cómodos. La marca propone descuentos a diario, por ejemplo, una campera corta antes $7900 ahora $5586, una larga antes $8690 ahora a $6083, un suéer antes $3980 ahora a $2786.

Más info por Whatsapp: 11-6174-3280

9) Caro Cuore

Caro Cuore

" El asesoramiento personalizado digital de Caro Cuore surge como una necesidad de la marca de acercarnos y acompañar a nuestros clientes en este contexto. La categoría de ropa interior requiere mucha información de los atributos de cada producto. Y qué mejor que nuestros equipos de venta atiendan y asistan personalmente a cada una de las clientes, brindando todo el asesoramiento para que logren una buena experiencia de compra ", dice Silvia Fernández, directora de marca, de Caro Cuore. Las clientas pueden resolver dudas y valoran muchísimo las recomendaciones. Durante la cuarentena, los más pedidos son los pijamas y toda la línea homewear, por ejemplo, un conjunto pijama de remera amplia a $2500 y pantalón $2900, buzo tejido ajustable a la cintura a $3500, una polera ajustada $2500, corpiño triangulo $2500, colaless a $1300.

Más info por Whatsapp : 11 5658 7711, 11 2256 3699.

10) Baby Cottons

Al principio del aislamiento obligatorio, babycottons comenzó atendiendo a sus clientes habituales de los locales telefónicamente, "notamos que el servicio era valorado, útil y que potenciaba nuestro canal online que tuvo mucha demanda en este contexto", aclara Valeria Sala, directora de marca. El 22 de mayo lanzaron el servicio de atención uno a uno, con el que no solo responden preguntas, sino que además aconsejan sobre usos, calidades, detalles de le las prendas. "La compra para bebés y niños presenta algunas complejidades como las equivalencias de talles y sus medidas, por lo que este canal es muy útil. Nuestros productos más vendidos en cuarentena son nuestros icónicos pijamas y nuestros básicos de interior en algodón pima peruano y con los primeros fríos, los abrigos", dice Sala.

Más info: 11 3220-1480

11) Wanama

Wanama

Los looks confortables y los suéteres también son los más vendidos en el caso de Wanama y John L. Cook que también sumaron asesores telefónicos en las últimas semanas. Las consultas giran en torno a los talles, pero también al armado de looks para lo que el acompañamiento de las asesoras es bien recibido. " Muchas clientas no están acostumbradas a comprar online. Ellas siempre fueron al local, vieron las prendas, los materiales, se las probaron. Creemos que el asesoramiento es una manera de ayudarlas a tener eso que vieron que tanto les gustó pero que quizás les da miedo comprar por nuevos medios ", dice Emiliano Fitta, dueño y Ceo de Wanama y John L.Cook). En Wanama, los suéteers se consiguen desde $4500, babucha a $3290, pantalón tipo jogging $3790, polera $2490 (https://www.wanama.com/, de lunes a viernes de 9 a 17, Whatsapp 1141981408, 1167500573). En J.L Cook, un buzo en animal print a $4195, campera buzo canguro con capucha de piel a $7345, cardigan vintage a $4995, camisa escocesa amplia a $5245, suéter $4795

Más info por Whatsapp : 11 4198-1408, 11 6750-0573

12) Ted Bodin

Los abrigos y las camperas son los ítems que más consultas reciben también en el caso de Ted Bodin, que intensificó el asesoramiento para ventas online durante esta cuarentena, algo que la marca ya venía haciendo con sus clientas. Las compras en cuotas y los envíos sin costo son dos temas de consulta frecuente, pero también talles y cómo resolver la compra online. Para eso, la marca prioriza tener una charla previa para conocer al cliente, su trabajo, sus hobbies, con qué se siente cómodo, cuál es la prenda que más usa y en base a eso ver opciones que le resulten funcionales. Los suéteres se consiguen desde $3499, tapados desde $6965, vestidos desde $3400.

Más info por Whatsapp: 11 3584 8166.

13) Bathinda

Bathinda

Sonia Bunge, dueña de la marca Bathinda, indumentaria de homewear, asegura que ya desde abril la marca comenzó con un servicio de asesoramiento para guiar a las clientas en su compra. "Nosotros teníamos venta on line, pero era una canal muy poco desarrollado. A partir de los primeros días de abril comenzamos a recibir muchas consultas sobre todo por Instagram. Así que implementamos un WhatsApp para recibir consultas. Es un beneficio ya que evitan confusiones en los talles y, por lo tanto, no son necesarios tantos cambios", dice Bunge. Los que más se venden son los pijamas y pantuflas en algodón con estampas, los pantalones de mujer están entre $1390-$1790, los de hombre a $1990 y las pantuflas entre $990 y $1790

Más info: Para asesoramiento mandar mensaje directo a @bathindasleepwear.

14) Búnker

Bunker

La marca que vende ropa second hand con una buena curaduría, atiende consultas los siete días de la semana. "Al ser todas prendas únicas no tenemos tabla de talles establecidas, por lo que nuestra modalidad del día a día es estar respondiendo todas las dudas. Por ejemplo, nos piden ver una prenda más en detalle y les mandamos video de la misma. Ya conocen nuestro talle y cuerpo por lo que a veces también nos piden que alguna se pruebe una prenda para saber cómo les va a quedar. También nos piden medidas, estamos con el centímetro en mano respondiendo todo", dicen Julieta Alalu y Iara Weich, dueñas de la marca, quienes van a seguir únicamente con ventas online y la atención remota uno a uno. Por estos días, los que más salen son abrigos, desde suéters entre $900 y $1800 o camperas de $1500 a $5000

Más info por Whatsapp : 11 5158-8599