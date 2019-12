Tendencias. Qué se va a usar en 2021, según el INTI

Inspiraciones botánicas, texturas holográficas, mangas puff y el regreso del estampado búlgaro: las tendencias 2020/2021 según el Observatorio del INTI que analizó los desfiles de las marcas top, las campañas y el street style Crédito: Gentileza Observtorio de tendencias del INTI

Según el informe del Observatorio de Tendencias del INTI Textiles el futuro llega en un formato de experiencias que acercan al usuario a sus marcas preferidas. Un universo de plataformas digitales donde la cercanía es el recurso clave para promover conversaciones permanentes. El relevamiento que todos los años presenta el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) va por su edición 36 y traza una cartografía de lo que va a venir en materia de moda para el 2020 / 2021. A partir del análisis de las pasarelas internacionales, medios y sitios especializados, los nuevos lenguajes y estrategias de comunicación ya tienen su propio manifiesto.

El enfoque transversal realizado por Laureano Moon, experto en tendencias y consultor del INTI, acerca líneas conceptuales, señales que anticipan cambios en la sociedad para decodificar el futuro, ya que responden a deseos, tensiones y valores emergentes. "Un panorama vital a la hora de tomar decisiones estratégicas", destaca el informe.

La innovación textil, las nuevas líneas estéticas y los colores de las próximas temporadas conforman las micro tendencias que analizaron con lupa Natalia Nupieri y Sebastián Rodríguez, integrantes del equipo. El reporte incluye imágenes de la Semana de la Moda de Nueva York, Paris y Londres e instantáneas urbanas que reflejan el street style que se viene.

Formas simples, nudos, texturas metálicas, colores tapioca, lark, orange peel (según el último catálogo de Pantone), sastrería amplia y monocromática. Pero también bordados barrocos, estampados asiáticos, volúmenes esculturales, volados de tul, estampados búlgaro y ruedos balloon en vestidos.

Las cinturas acentuadas y las siluetas trapecio se combinan con propuestas irregulares y superpuestas. El contraste llegará de la mano de polleras de tul estilo princesa, con perlas y brillantes en los accesorios junto a residuos de lujo a partir de la biofabricación: la firma H&M lanzará una línea de seda alternativa y biocuero realizada con cáscaras de naranjas.

Lo que viene

Entre las claves del informe se vislumbran estilos contrapuestos y un mix de texturas y colores. Este es es un recorte del relevamiento, con 12 señales:

1 Estampados vibrantes

El fucsia se impone en las pasarelas y en el plano urbano. Pantone define el tono como Beetroot Purple.

2 Natural y Empoderada

Dior Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

La firma Christian Dior se inspiró en Catherine Dior, la hermana de Christian, prisionera en un campo de concentración y luchadora de la resistencia que luego se convirtió en una exitosa jardinera y botánica.

3 Impresiones botánicas

Universo vegetal Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Las flores se imponen en prendas completas y se enfatizan el efecto visual con los mismos patrones cuando se trata de distintas tipologías.

4 Modo Holográfico

Inspiración holográfica Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Materiales iridiscentes que generan percepción de movimientos. Inspiración en plataformas digitales, formatos inflados, texturas reflectantes y motivos holográficos.

5 Encajes

Encajes Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Ornamentales y transparentes llegan a la moda para hombres en sweaters finos y camisetas. La pasarela de Louis Vuitton los mostró en galones y como accesorios.

6 Estilo Bohemio

Bohemio Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

El broderie de tipo Anglaise según la versión de Maison Leveque para vestidos largos y cortos.

7 Pañuelos Carrés

Pañuelos Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Los emblemáticos pañuelos de seda con estampados geométricos de Hermès se trasladan a otras partes del cuerpo y se usan anudados en diagonal, sobre camisas y faldas como sobrecapa.

8 Búlgaros

Búlgaros Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Se privilegian las texturas envejecidas y las irregularidades de los procesos artesanales, en prendas amplias y cómodas.

9 Detalles barrocos

Bordados Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

La revalorización de saberes ancestrales en tejidos a mano, como brocatos y Jacquard. Los detalles históricos cobran relevancia en superficies laminadas y los textiles bordados con motivos florales se suman a las mangas amplias, corseterías, shorts y bermudas. Los peinados XL completan el outfit.

10 Plataformas

Plataformas Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Altura y comodidad para sandalias y botas que extienden el "yo corporal" y acompañan el calzado con motivos tapiceros y agregados ornamentales.

11 Tules XL

Tules Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

La exageración textil es la propuesta de las pasarelas de Molli Goddard, que propone que el público tome contacto directo con las texturas.

12 Mangas puff

Mangas puff Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Trascienden las temporadas y se suman a tops, camisas, chaquetas livianas y vestidos. Se combinan con cinturas acentuadas y concentran el volumen en hombros para ir bajando gradualmente. Aparecen también medias mangas superpuestas, como accesorios.

Miriñaques que acentúan las caderas

Estéticas asociadas al lujo con estampados asiáticos

Obsesión fucsia. Volados, pliegues, tules y estampados.

Oscuridad Emo. Para la primavera 2020 europea, una tendencia propone revivir la angustia adolescente con un look total black y superposición de prendas.

Onda natural. Rafias, linos y texturas rústicas para prendas amplias. El jardinero se resignifica como prenda que apela al trabajo manual. Se materializa en denims y gabardinas. Las etiquetas a la vista refuerzan el concepto de la sustentabilidad. El batik vuelve con fuerza y tinturas naturales.

Degradé. Tonalidades que proponen analogías con el paso del tiempo con variedad de matices.

Cambio climático. Flores, mariposas, bosques, selvas y océanos presentes en estampados y make up.

Cuatro campañas multi plataforma

El Circuito de Tendencias del INTI presentó además un reporte actualizado con las campañas significativas que sonaron fuerte en la industria de la moda y el diseño. El desarrollo y la innovación pican en punta en los conceptos que plasmaron Zegna, Issey Miyake, Prada y Moncler, los casos analizados por el Observatorio.

Campaña de Zegna con el actor Marshala Ali para reflexionar sobre la masculinidad actual Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Zegna. Bajo el hashtag #WhatMakesAMan la firma lanzó un manifiesto sobre la masculinidad que se viralizó en redes. El director creativo de la marca Alejandro Sartori y el actor Mahershala Ali (protagonista de la campaña) dialogaron sobre el concepto. Durante más de un mes, el timeline de la cuenta de Instagram @zegnaofficial abordó de manera exclusiva la temática del género y los nuevos roles.

Campaña Moncler_House ofGenius en la galería Vittorio Emanuele de Milán Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Moncler. La firma anunció el concepto House of Genius, que incluye experiencias offline/online en sus tiendas pop up de Milán, Paris, Tokyo, Los Angeles, donde se desarrollan performances colectivas bajo la dirección artística de la artista Vanessa Beecroft. Además, lanzó un filtro de Instagram que proyecta el edificio de House of Genius sobre cualquier espacio físico.

Campaña Prada Seditious Simplicity Resort 2020 Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Prada. De las vidrieras a las florerías, la marca lanzó una serie de videos donde las modelos de la campaña invitan a recoger un ramo y encontrarse con las fotografías realizadas por Keizo Kitajima y Drew Vickers. Además, invitan a los usuarios a escanear un código y transformarse en protagonista de la campaña. En tres simples pasos se elige ramo, cartera y se toma una selfie para obtener una imagen del ramo envuelto con el propio rostro y el tradicional logo de la marca. "Reúne experiencia física y digital para el usuario y, en ambas ocasiones, capacidad de viralidad", explican el informe del Observatorio de Tendencias.

Campaña Satoshi Kondo para Issey Miyake, alegría multicolor. Crédito: Gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Issey Miyake. #alegría #frescura #cuerpo #color fueron los hashtags elegidos por el director creativo Satoshi Kondo para el último desfile. Y se transformó en unos de los virales más destacados de la última edición de París Fashion Week. Sin influencers en primera fila y con estrategias digitales mínimas, la apuesta fue a la espontaneidad, con una presentación cargada de música, baile y sensibilidad artística generó empatía y ganas de compartirlo una y otra vez.

Anticiparse y brindar información clave para que empresas y consumidores estén preparados. Esa es la misión del Observatorio de Tendencias, que hace 18 años acerca las claves para inspirar y conectar con futuros escenarios.