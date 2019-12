Vintage. Hacen curaduría de ropa usada y la transforman en experiencia cultural

Annie Diewiatajew y Fanco Suares crearon un proyecto de moda que conecta la curaduría de ropa vintage con una red de artistas indie local. Crédito: gentileza

Con tan sólo 24 años respectivamente, Annie Diewiatajew y Fanco Suares se propusieron salirse del molde y abrirse camino. Lejos de zamullirse en la lógica individualista, tuvieron la sensibilidad para detectar que el futuro, pero también el presente, es de a dos o más, muchos más.

Así nació MOVI.RAR, una propuesta sólida con base en la selección, valuación y preservación de ropa vintage, que no pasa inadvertida. Arte, música, fotografía, gastronomía, ilustración y tattoos se combinan en eventos que ellos mismos gestan o de los que participan, desplegando así una red transversal de artistas en la que cada uno hace su apuesta, y juntos crean un espacio de cultura joven.

-MOVI.RAR que nombre tan singular; ¿Qué significa?

AD+FS: Movi nace de la palabra "Movida" a partir de una fervorosa necesidad de comunicar a través de nuestra propia acción. Alentar a nuestra generación a moverse, a no quedarla, a no auto-boicotearse y a romper los esquemas establecidos. Como el usuario "Movi" no estaba disponible en Instagram, agregamos el ".RAR", siglas con las que se identifica a un archivo comprimido. Nosotros buscamos descomprimir, sacar afuera lo que está guardado: prendas olvidadas en el tiempo, ideas y sensaciones oprimidas. Buscamos conexiones genuinas.

-¿Quiénes conforman MOVI.RAR?

AD: Yo estudio la Lic. en Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda en UADE. Soy una apasionada por la fotografía, especialmente analógica y el mundo audiovisual. Trabajo full time en MOVI.RAR. Mi carrera, mis pasiones y mi trabajo están directamente relacionados y conectados, lo que me hace poner en constante práctica los conocimientos adquiridos.

FS: Hace poco pude considerarme artista y estoy muy contento con eso. Paso música, saco fotos analógicas y en ocasiones hago diseño gráfico. Ambos consideramos la ropa parte muy importante de nuestro ser artístico. Nuestro medio más personal y expresivo para comunicar y ser quienes somos.

-Su selección de prendas abarca las décadas del 80 y 90. ¿Qué valores estéticos y socio-culturales los seduce de dichas épocas?

AD+FS: Las décadas del 80 y 90 fueron efusivas en su máxima expresión. Años de ruptura y de nuevas posibilidades creativas en relación al arte, en los que nacieron nuevos géneros musicales y junto con ellos subculturas que marcaron nuestro presente y nuestra identidad, especialmente en cuanto a los signos estéticos: El Hip Hop, el Rap, la música disco, el house y el techno, entre otros. Desde la paleta de colores, las texturas, las materialidades y la moldería, hasta sus combinaciones infinitas. Por otro lado, ambos nacimos en los 90, hay una conexión generacional inevitable.

-Desde su enfoque curatorial; ¿Qué ven en una prenda para considerarla una "joyita"?

-Es la parte más importante y ardua de nuestro trabajo. Nuestro ojo es lo que crea nuestra identidad y personalidad como curadores y selectores. Desde nuestra subjetividad transmitimos nuestra visión estética de la historia, que se ve representada a través de la ropa. Le damos importancia no sólo a lo estético sino también a su significado, y a la posibilidad de resignificar una prenda en un nuevo contexto temporal. Desde la curaduría nace la inclusividad, aspiramos a que cualquier persona pueda encontrarse y sentirse parte.

-En cuanto a su identidad digital, ¿Qué criterio implementan para crearla?

-Nuestra identidad digital nace a partir de la idea de divertirse entre amigues. Ellos fueron nuestros primeros "modelxs", generando así una estética inclusiva en la cual la belleza hegemónica no tiene lugar. Desde el primer momento la gente que nos sigue se sintió identificada y al poco tiempo comenzamos a recibir mensajes pidiéndonos ser parte de las producciones de fotos. Nos encantó la idea y creamos lo que hoy bautizamos como "Estudio Abierto", un espacio donde todxs pueden ser parte de Movi, expresarse y divertirse libremente.

-Entiendo que MOVI.RAR propone enlazar el vintage en tanto estilo de vida, con el desarrollo de un espacio de cultura joven. ¿Estoy en lo cierto?

-Sí. Claramente lo vemos como estilo de vida sustentable y como revalorización de prendas con historia, pero nuestra idea va más allá. Nos interesa alentar y visibilizar la cultura joven que se expresa a través del arte en todas sus formas. Por eso trabajamos con amigxs y artistas poniendo todo nuestro esfuerzo en revalorizar lo que en la cultura de la ansiedad, la inmediatez y lo efímero, se esta pasando por alto. Algunxs de los artistas con lxs que estamos conectados son: el estudio creativo @polillastudio, la banda @Jugo.Banda, la productora artística @Estoeslaola, la compañía de comidas @Especia, el ciclo de arte gastronómico @quebracho&hierro, el fotógrafo @malapalavra, la mueblería @tiendawat, el evento itinerante de ropa vintage y diseño retro @lavivavintage, entre otros.

Agentes activos en el ejercicio de valores estéticos y socio-culturales, ofrecen una selección exquisita de prendas, que halladas en EE.UU, Chile y Bolivia, renacen en Argentina bajo el tamiz de estilismos diseñados con frescura y variedad.