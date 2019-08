Rulos. "Mi pelo hace lo que se le antoja conmigo"

En primera persona, ¿qué hacer cuando vivís sometida a tu melena? Crédito: Shutterstock

Cada vez que me dicen algo acerca de cómo tengo los rulos confirmo el engaño. ¿Es que nadie se da cuenta de que yo no tengo rulos sino que los rulos me tiene a mí? Me convirtieron en víctima de ellos y ya admití que mi mejor estrategia es seguir dócilmente la tiranía que me imponen.

Pueden amanecer radiantes, leoninos, simpáticos y hasta sensuales. Pero, cuando se les antoja, se vuelven una maraña de frizz, o se muestran híbridos, sin gracia ni brillo, indefinidos. Son tan arbitrarios y caprichosos... El mismo mechón que hoy baila un bucle, mañana puede caer en línea recta. Ahí donde sería conveniente que los rulos se acumularan vaporosamente en una cabellera tipo nube, a veces lo hacen pero otras se aplastan de desgano o se inflan exageradamente. No hay caso: se rebelan ante los cepillos y muestran su peor forma.

Tuve que aprender a convivir con ellos porque, aunque pocos lo imaginan, yo no siempre fui así; pasé una infancia de niña lacia. Recién en la adolescencia aparecieron los rizos y se apoderaron de mi pelo.

Al principio, los recibí gustosa, sorprendida y confiada. Después empecé a sospechar que me estaban conquistando de una manera napoleónica e intenté resistir. Pero no me llevó mucho tiempo admitir mi debilidad, la derrota garantizada. Un día me planché y no podía reconocerme en el espejo, era como si los rulos, en ese estado de estrangulamiento, se estuvieran vengando de mí y perpetuaran su injusta supremacía.

Mi estrategia es seguir dócilmente la tiranía que me imponen

Entonces entendí: hay que seguirles la corriente, mirarlos con aceptación y, sobre todo, hacer del despeinado un estilo. Creer con vehemencia que da personalidad, convencer con actitud de que es una bendición llevar una cabellera dinámica, revoltosa, con vida propia... por más que la secreta sensación sea de abatimiento.

Pero tengo un recurso, muy poco glamoroso por cierto, que suele ser una gran ayuda: secarme el pelo con la calefacción del auto. No es cómodo ni agradable, pero funciona. Mientras conduzco hacia el trabajo, cada mañana, dejo que ese viento, caliente e insoportablemente artificial, haga lo suyo. Me cuesta aceptarlo, pero tiene la autoridad de la cual yo carezco y los pone en su lugar, como por arte de magia.

Eso sí, tampoco el masoquismo: en verano, no me inmolo, simplemente finjo que me entrego feliz a la revoltosa cabellera que me tocó llevar.

