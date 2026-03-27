Adorni y el karma del vocero: lo dicho desmentido por los hechos

Manuel Adorni mantiene abierta la crisis de credibilidad sobre la voluntad del gobierno para convertir a la moral en una política de Estado. La capacidad de cumplir con la promesa que Javier Milei anunció en la Asamblea del 1° de marzo como una de las medidas trascendentes de este año aparece corroída por su permanencia al frente de la jefatura de Gabinete. Las revelaciones del contraste entre sus ingresos como funcionario y la evolución de su patrimonio desde que lo es vuelven indisimulable la necesidad de un recambio, pese al respaldo de Milei para que continúe en el cargo. Pero sobre todo de Karina, su aparente hada protectora.

Esta contradicción entre lo dicho y lo que demuestran los hechos sorprende al oficialismo en el peor momento de la disputa interna entre Karina y Santiago Caputo por el control de los resortes del poder. Una pelea que tiene por hito a los audios difundidos en agosto de 2025, donde Diego Spagnuolo involucró a la hermana del Presidente con presuntos actos de corrupción en la Andis un mes antes de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires que Caputo daba como perdida, igual que las del 26 de octubre.

La inédita intervención de los Estados Unidos en el mercado cambiario modificó esa proyección electoral y frustró el plan de Caputo para avanzar sobre las áreas a cargo de Karina Milei y sus socios políticos, Martín y Eduardo Menem, el trío que ahora se propone desplazar al asesor presidencial de los espacios bajo su órbita. Los efectos de esta secuencia se proyectan sobre el futuro inmediato de Adorni, mantenido en funciones para ganar tiempo y no ceder una pieza importante de Karina en el peor momento del escándalo que provocó. La coincidencia sobre esa estrategia de resistencia no significa una tregua en la lucha que se libra en la Casa Rosada.

La reproducción de Milei del posteo realizado anteayer por la cuenta oficial en X de la SIDE fue leído por el oficialismo como un intento de tranquilizar a Caputo en medio de ese acoso. Hay indicios de que es algo más que un rumor la intención de Karina de apropiarse de ese organismo de inteligencia. El comunicado de la SIDE informa que tres de sus agentes serán distinguidos en la sede central de la CIA en Langley por el éxito de las misiones emprendidas en conjunto por las dos agencias.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se lo confirmó al titular de la SIDE, Cristian Auguadra, en la visita que cumplió hasta ayer en Washington por invitación de la CIA a los jefes de las agencias de Inteligencia de la Argentina, México, Paraguay, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Panamá. Ratcliffe vendrá a mediados de abril a la Argentina para inaugurar oficialmente en Centro Nacional Antiterrorista (CNA) creado el año pasado por un convenio entre el FBI y la SIDE, al que adhirió después la CIA. La CNA recopilará y compartirá información sobre el terrorismo recolectada por otros organismos del estado como Aduanas, Migraciones y el ARCA.

La ventaja con la que contaría Karina para avanzar sobre la SIDE es, paradójicamente, el deseo de Auguadra de abandonarla. El cargo que ocupa lo alejaría demasiado de la vida, y particularmente de las inversiones inmobiliarias, que Auguadra tiene en Miami. Si todavía lo conserva es por lealtad a la familia Caputo, de quien es su contador de confianza. Hay quienes sostienen que si Milei no se desprende de Caputo como reclama su hermana es por el aparente temor a que revele intimidades de su gestión.

Quizás para ratificar que es real su simbiosis con el Presidente, a Caputo le ocurriría lo mismo en la SIDE con Diego Kravetz, transformado en el exseñor Ocho de esa agencia por el DNU que modifica su organigrama. Esa aprehensión de Caputo justificaría que Kravetz conserve, sin embargo, el rango de subsecretario. Cerca de Karina sospechan que Caputo habría sido quien le encargó a Kravetz algunas correrías. No solo conseguir testimonios fílmicos de cuando el áspero Sebastián Pareja saldó a los golpes sus diferencias con “Traductor Te Ama”, una de las jóvenes promesas de las Fuerzas del Cielo que comanda Caputo.

Algunos insidiosos van más lejos y están convencidos que Kravetz fue el correo de Caputo para que los audios de Spagnuolo lleguen al streaming “Carnaval”, con cuyos gastos correría el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Seguramente una confabulación para transformar en brutal escarnio el pasado de Kravetz con Sergio Massa, a quien siempre se vincula con Toviggino. Otra ignominia seguramente. La dinámica de los acontecimientos que paralizan cualquier decisión entusiasmaría a Kravetz con dilatar un tiempo más su postergada salida de la SIDE.

El alto perfil que le demandaría su campaña a intendente en Lanús, sin embargo, podría ser perjudicial para un organismo que requiere de sus funcionarios recato y discreción. Pero sobre todo, aventar la sospecha de valerse de sus fondos reservados para financiar el proselitismo de alguno de ellos, probablemente la táctica de Karina para desgastar a Caputo por la secretaría Legal y Técnica, poniendo en foco a María Paula Taddei Farfán, la segunda de María Ibarzábal en esa área.

Un panorama de apariencia sombría en el que Caputo habría suspendido preventivamente la participación de Manuel Vidal en la mesa que oficia de nexo entre el ARCA y la SIDE. A Vidal se le endilga la responsabilidad de haberle recomendado a Caputo la incorporación de Kravetz a la SIDE. De profesión contador, resulta difícil imaginar que Adorni haya calculado el largo jet lag que le provocaría con sus vuelos en avión a la administración libertaria. Si los hubiese, es probable que cualquier cambio en el elenco gobernante se produzca más adelante y dentro de una reorganización más amplia.

Ese intervalo le daría mejor margen a Eduardo Menem para hallar un sustituto en la SIDE para Auguadra. Incluso hay quienes sostienen que ese tiempo ganado a su favor le permitiría a “Lule” darse el lujo de gestionar una prórroga para transformar a Setraica en una sociedad anónima. Setraica es una cámara que nuclea a empresas de fotomultas pero que prestó ese servicio en al menos una decena de municipios bonaerenses que lo dieron de baja ante las objeciones del Tribunal de Cuentas.

Luego de suprimirlo de su lista oficial de proveedores, el gobierno de Axel Kicillof accedió a concederle a Setraica un plazo de 30 días para que pueda reconvertirse y obtener de nuevo el alta. Nadie en la provincia quiere hablar del interlocutor que le concedió a Menem esa gracia. No es un misterio, en cambio, que Claudia Balbín y su hijo, Santiago Viola, hayan oficiado ante el gobierno bonaerense como asesores letrados de Setraica. Viola es el actual secretario de Justicia de Milei. Cualquier parecido con la casta es solo un mal entendido.

Las vicisitudes de Setraica se asocian a la renuncia al Ministerio de Transporte de Jorge D´Onofrio. Investigado por lavado de dinero y defraudar al Estado con el pago irregular de infracciones de tránsito labradas con foto multas. D´Onofrio ya está procesado en otra causa por la expropiación de una estación de transbordo en Pilar aprobada por la Legislatura bonaerense. D´Onofrio declaró que presentó ese proyecto cuando era diputado a pedido del intendente de Pilar, Federico Achával.

A Achával le preocupa el avance de estas dos causas judiciales. Pero mucho más haber defraudado a la cúpula de Fuerza Patria, en un sentido particularmente metafórico. El intendente de Pilar sonó con insistencia como primer candidato a diputado nacional para el 26 de octubre. Una posibilidad que se habría frustrado cuando tuvo que admitir ante Cristina, Kicillof y Massa que no podría financiar la campaña. La promesa que les había hecho a cambio de ocupar ese lugar.

Malvados que nunca faltan aseguran que la salida de D´Onofrio del Ministerio de Transporte privó a Achával del flujo de fondos con el que esperaba contar para esa hazaña financiera. De ser cierto, confirmaría como regla el karma que le deparó el universo a Adorni. Demostrar con hechos la falacia de lo dicho.