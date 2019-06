Fuente: Reuters - Crédito: P- Ravikumar

26 de junio de 2019

Chennai, India.- Dicen que en restaurantes de ciertas regiones de la India se sirve la comida en hojas de plátano. No se trata de una extravagancia asiática: la razón por la que no se utilizan platos es para evitar lavarlos con agua. La crisis del oro líquido es global. Los especialistas aseguran que hacia la mitad del siglo (faltan solo treinta años) una cuarta parte de la población vivirá en zonas donde faltarán recursos hídricos y que la escasez de agua originará guerras, lo que no será algo nuevo. Ahora, como sucede ante fotografías que retratan grandes dramas sociales (la pobreza y la guerra, por ejemplo), la pregunta es si la estilización de esos conflictos no termina distanciando al espectador y alivianando la tragedia hasta volverla invisible. Rondan a esta mujer que carga agua en su cacharro en la India los fantasmas de la sed y el hambre, y acaso la muerte. Son los mismos espectros que asechan el futuro de los hombres.

