Alberto Fernández, a calzón quitado

El suceso político de esta semana en Madrid fue la llegada de Alberto Fernández, invitado a dar clases de derecho y a tomar clases de Fake Spanish, una disciplina nueva que se especializa en la elaboración y presentación de contenidos engañosos, fraudulentos, falsos. "Será un instrumento fundamental en caso de ser elegido presidente", declaró el ganador de las PASO.

Un punto alto de su apretada agenda fue la entrevista que dio ayer a medios internacionales, que la publicarán mañana. Uno de los periodistas, viejo amigo mío, me filtró los tramos salientes de esa charla con algunos de los diarios más importantes de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Alberto -por momentos furibundo, contradictorio, huidizo- sostuvo que trabaja para "socavar a Macri", definió a Cristina como "la líder suprema" y dijo que a la corrupción "hay que cortarla de raíz, porque una vez que crece y se reproduce no te queda más remedio que aliarte con ella".

Aquí va un adelanto de la entrevista que dentro de pocas horas será noticia en el mundo, por las explosivas declaraciones, a calzón quitado, del candidato kirchnerista.

-Soy Ham Burger, de The New York Times . ¿Ya se considera presidente?

-Todavía no quiero cantar victoria. Como usted sabe, el fundador del peronismo fue un general y nos enseñó que al enemigo hay que aniquilarlo. Yo trabajo para eso, para socavar el gobierno de Macri, que está hambreando al pueblo. Un empujoncito todos los días y se terminará cayendo.

- Paloma González Paella, de El País , de Madrid. Desde que salió de la Argentina, el dólar bajó de 62 a 57, cae el riesgo país y suben las acciones. ¿Cómo lo explica?

-Es que estando acá no puedo empujar tanto como cuando estoy en Buenos Aires.

- Brigitte Foi Gras, de Le Monde . Si es presidente, ¿le pagará al FMI o va directamente a un default?

-Voy a honrar todos los compromisos con el Fondo Monetario. Claro que también tengo que honrar el compromiso con el pueblo, y obviamente asumí compromisos con los Kirchner que no puedo dejar de honrar. ¿Qué voy a hacer? Honradamente, hoy no puedo contestarle.

- María Tequila Hernández, de Reforma . ¿Se propone combatir la corrupción?

-¡Desde el primer día! A la corrupción hay que cortarla de raíz, porque una vez que crece y se reproduce no te queda más remedio que aliarte con ella. Al frente de esa lucha pondré a Amado Boudou.

- Mohammed Alá, del diario Ettela'at , de Teherán. ¿Qué papel tendrá Cristina Kirchner en su gobierno?

-Permítame, amigo Mohammed. En su país hay un régimen teocrático, con un líder supremo y un jefe del Ejecutivo. No es muy distinto a lo que pasará cuando yo sea presidente. La líder suprema será Cristina, pero gobernaré yo. No tenga ninguna duda.

- ¿Podría darme más precisiones sobre ese esquema?

-Amigo, ya pasó su turno. ¿Quién sigue?

- Francesca Muzza, del Corriere della Sera . Retomo la inquietud de mi colega iraní. Le pido esas precisiones.

-Ah, una picarona, Francesca. ¿Querés precisiones? Preguntale a Mohammed cómo funciona en Irán el régimen teocrático.

- John Smith Wesson, de The Guardian . ¿Cómo concilia ser candidato a presidente de Cristina Kirchner después de haber dicho que era una inútil, una soberbia y una corrupta?

-John, más que una pregunta eso es un disparo. Mi respuesta es que a medida que la fui conociendo más, mi percepción sobre ella cambió un poco: ahora me parece eficiente, humilde y honesta.

- Paulo Espeto, de O Globo . Usted ha sido durísimo con el presidente Bolsonaro. ¿Se arrepiente?

-Sí. De lo que dije de él, de Cristina, de La Cámpora y de la crisis del peronismo. No me cuesta arrepentirme, e incluso me suelo arrepentir de mis arrepentimientos.

-Tao Chin Chin, del Cankao Xiaoxi , de Pekín. ¿Qué lugar tendrá China en su diseño geoestratégico global?

-La verdad, he tenido que ocuparme del diseño geoestratégico del conurbano. Pero le voy a decir algo: el último gran viaje de Cristina como presidenta fue a China. Me contó que la atendieron a cuerpo de rey. De reina. Supongo que su primer viaje como vice será también a China. Y el mío, a La Matanza.

-René Ofyor, de Seychelles Nation , de las islas Seychelles. ¿Estima que la expresidenta volverá a visitarnos?

-¡Siempre recuerda cuando estuvo en ese paraíso! Fiscal. Me imagino que sí, que en algún momento deberá pasar por ahí.

-Ana Pérez, diario Rappi , de Caracas. ¿Cómo califica al régimen de Maduro?

-Ya lo he dicho: en Venezuela están funcionando las instituciones. Por ejemplo, el Congreso funciona en casas de familia. Hoy [por ayer], el gobierno ordenó que se investigue a Guaidó por traición a la patria. Es decir, está funcionando la Justicia.

- Heidi Bratwurst, del Bild . Usted habla seguido con el presidente Macri. ¿Qué le puede ofrecer en estos tiempos de virtual transición? ¿Cómo puede contribuir con él?

-Efectivamente, hablamos seguido y me he puesto a su entera disposición. ¿Qué le estoy ofreciendo? Un helicóptero.