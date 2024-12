Ariel Lijo: el absurdo de Milei con la ficha limpia

El principismo de Javier Milei para rechazar el proyecto de ficha limpia no reniega del absurdo. Ariel Lijo es el principal candidato del Presidente a cubrir una vacante en la Corte. Nadie expresa como el titular del Juzgado Federal Nº 4 las arbitrariedades en las que puede incurrir la Justicia para amañar una causa, el riesgo que Milei conjeturó para ordenar el boicot al proyecto de Silvia Lospennato en la Cámara de Diputados.

Edgardo Kueider jaqueó ese argumento. Hace meses que la mayoría de los sondeos colocan a la corrupción como el tema que más preocupa a la opinión pública luego del desempleo. La detención del senador por Entre Ríos justifica la permanencia en el tiempo de esta inquietud latente. Pero también cobra relevancia porque es un aliado esencial del oficialismo.

Kueider integra con Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espínola el bloque Unidad Federal. Vigo es la esposa de Juan Schiaretti. El exgobernador de Córdoba trabaja con Florencio Randazzo en articular una alternativa electoral que le reste votos al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Santiago Caputo eligió a Espínola para reunir las nueve firmas que precisa el pliego de Lijo para ser tratado en el recinto.

Igual que Kueider, Espínola rompió con Unión por la Patria apenas triunfó Milei. Aunque el éxito en esa misión es todavía incierto, el excompetidor de yachting confió a varios interlocutores que está adelantado el proyecto de ser el candidato oficial a gobernador en Corrientes por La Libertad Avanza. Sería una paradoja que haya conseguido el aval de Eduardo Vischi, a quien Gustavo Valdés ubicó como jefe del bloque de la UCR.

Ninguno de sus miembros le cree a Vischi cuando insiste en no haber firmado. El gobernador de Corrientes es uno de los que más colaboraron con Milei en el Congreso. No es una sorpresa. Los aliados son las víctimas seleccionadas por la estrategia de Caputo. Sostener una ofensiva constante sobre la supuesta casta para disimular la falta de representación legislativa.

Esa carencia extrema obliga al Gobierno a estar a la defensiva y a excluir de las sesiones extraordinarias el presupuesto y los pliegos de Lijo y Manuel García-Mansilla. Desafíos demasiado grandes para el trance libertario. Convertir a un fenómeno exuberante de las redes en una fuerza política consistente. El Ejecutivo evita fortalecer a los gobernadores que ofertan sancionar el presupuesto a cambio de mayores recursos. El paso previo indispensable a votar los pliegos de los candidatos a la Corte.

La necesidad imperiosa de omitir ficha limpia y suprimir las PASO completa ese darwinismo político. La acción combinada de esas dos iniciativas comprometería la supervivencia pública de las voluntades que capta Sebastián Pareja en el conurbano. Cristian “Terremoto” Frattini es la incorporación más reciente en Avellaneda. Frattini es un estrecho contacto de Pablo “Bebote” Álvarez, exjefe de la barra de Independiente.

Detalles que no conmueven el entusiasmo de la gestión libertaria. La baja inflación, la virtual eliminación de la brecha en el mercado cambiario y, sobre todo, las inversiones que se aguardan en el sector energético abonan la hipótesis de un triunfo categórico en las elecciones de 2025. Pro y la provincia de Buenos Aires son los dos únicos obstáculos que podrían interponerse en lo que se imagina como una marcha triunfal.

Al Gobierno le fastidió que Mauricio Macri contradijera su autopercepción. La gentileza de advertirle que haría fracasar la sesión de ficha limpia fue insuficiente para evitar que critique esta decisión. El entorno del expresidente asegura que se le presentó la ocasión que estaba esperando para diferenciarse. Quebrada la relación entre Milei y Macri, la alianza electoral entre La Libertad Avanza y Pro depende de la aritmética.

Aunque no renueve los 22 diputados nacionales a los que les vence su mandato, Pro tendría 15 imprescindibles para la ambición del Gobierno. Sumar 90 entre aliados y propios. Un cálculo optimista en el que debería más que duplicar los propios. ¿Imagina Milei a alguien que no sea Macri liderando ese espacio? Diego Santilli advirtió que no quiere ser candidato si Pro compite en soledad. La necesidad lleva a Macri a la herejía de adular a Santilli con virtudes que no le reconocía. La inteligencia es una de ellas.

El frenesí libertario encuentra un estímulo inesperado en las contradicciones del kirchnerismo. La negociación de Axel Kicillof con la oposición por los 200 pliegos que envió al Senado demora que Verónica Magario pueda convocar a sesiones extraordinarias para el 12 de diciembre. La vicegobernadora depende del éxito de una negociación que incluye las cuatro vacantes libres en la Corte bonaerense, demorada por el desacuerdo entre el gobernador y Máximo Kirchner para cubrir dos de las tres que tendrá el oficialismo.

Marina Sánchez Herrero ocupará una por la oposición. La presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata es la esposa del senador radical Maximiliano Abad. Ramiro Gutiérrez representará en ese cuerpo al Frente Renovador. Kicillof depende de La Cámpora para resolver si Santiago Pérez Teruel o Federico Tea cubrirá la vacante que le corresponde. Pérez Teruel es el asesor general de Gobierno y Tea preside el Tribunal de Cuentas.

La Cámpora y Cristina respaldan a Marisa Herrera. La jurista es hermana de la bailarina Paloma Herrera. La urgencia por resolver un tema pendiente desde hace más de tres años se precipitó para abortar la intención de La Libertad Avanza de ser parte de esa distribución efectiva de poder en la Legislatura. Milei visitó ayer Mar del Plata para inaugurar una nueva sucursal de un hipermercado.

La euforia es tal que Martín Mena y Julio Alak compiten para arrogarse la negociación en curso. El ministro de Justicia asegura que fue el autor intelectual de la maniobra con los 200 pliegos del Poder Judicial que precipitó la decisión de negociar. El intendente de La Plata se atribuye haber cubierto 320 de los 400 cargos judiciales vacantes. Con esta victoria el oficialismo se vería habilitado a proponer una nueva reelección de los intendentes, la eliminación de las Paso y a tomar la provincia como un distrito electoral único.

El gobernador no se opondría a la reelección de los intendentes que rechazan Pro, Sergio Massa y Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora es el principal objetor de Kicillof y controla los bloques de Unión por la Patria en la Legislatura. La UCR desafió a Maximiliano Suescún a que pida por nota en la Legislatura que la ley sea modificada. Suescún es intendente de Rauch y lidera a un grupo de jefes comunales del radicalismo aliado a Facundo Manes.

La eliminación de las PASO complica al gobernador. Fortalecería al PJ para conformar las listas de candidatos. Al hijo de la expresidenta lo atrae la idea del distrito único propuesta por Massa. Tal vez la dificultad resida en el aparente mal momento que atravesaría su relación con Cristina. Siempre y cuando sea cierto que estuvo a un tris de que la Comisión de Acuerdos aprobara el pliego de Lijo en los días posteriores a su exposición.

Massa habría intervenido a través de Claudia Abdala, esposa del gobernador Gerardo Zamora. ¿Habló Cristina de este tema con Zamora cuando visitó esa provincia? Por ahora solo supercherías que confirman el clima de tensión transversal al kirchnerismo. Pero aplacado por las novedades en la Corte bonaerense.

