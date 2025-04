Reino del revés, potencia benévola, Poder Ejecutivo

El Reino del Revés

Una vez más siento una profunda tristeza por nuestra querida Argentina. Los argentinos hemos perdido la oportunidad de tener un juez de la Corte Suprema capacitado, serio y con una trayectoria intachable. El Poder Ejecutivo debería reconocer su error al asociar a un juez cuestionado como Lijo con alguien tan idóneo como García-Mansilla. Nuestro país se parece cada vez más a “El Reino del Revés”, de María Elena Walsh. El rechazo de un jurista destacado como el doctor García-Mansilla por parte de 51 senadores habla más de la calidad de los senadores que del propio García-Mansilla. Duele ver cómo en la Argentina de “El Reino del Revés” pagan justos por pecadores, duele ver cómo una y otra vez se castiga a los honestos y se premia a los corruptos porque quienes otorgan los premios suelen ser de su misma condición.

María Natalia Henry

DNI 23.086.782

Potencia benévola

No sin sorpresa acompañada por una irreprimible sonrisa, descubro que innumerables países que durante años nos fatigaron con el “yankees go home” ahora han descubierto que era una potencia benévola que les permitió una época de prosperidad sin antecedentes.

Daniel Gallotti

DNI 4.437.264

Poder Ejecutivo

El señor Presidente no es un CEO de una empresa. Es quien, desde el ejercicio unipersonal de uno de los tres poderes del Estado, ejerce la función del Poder Ejecutivo. Por ello, es importante hacer una divisoria de aguas. Puede consultar con quien o quienes requiera, pero su compromiso es para con quienes lo votaron y los que no: es el señor Presidente de todos los argentinos. Es quien fue así votado y legitimado para su gestión. Ahora bien; de las decisiones que tome es el único responsable y a ello responde su juramento al asumir. La patria lo habrá de demandar en tanto y en cuanto se aparte de lo institucional y de lo que perjudique al conjunto de la sociedad. Bajo esta premisa, deberá repensar los actos en los que incurre y respecto de los cuales deberá rendir cuenta. Sea ahora o más adelante, la memoria colectiva no tiene prescripción.

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

Malvinas

Con respecto a si los isleños en Malvinas tienen o no derecho a la autodeterminación por no ser autóctonos del territorio, cabe referirse a la opinión no vinculante de la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2010 expresó que la declaración de independencia de Kosovo en febrero 2008 no es violatoria del derecho internacional, cuya evolución en el siglo XX dio nacimiento a un derecho a la independencia de los pueblos no autóctonos.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Cambio de opinión

La carta “Alsogaray y Malvinas”, del señor Juan Carlos Raffo, publicada el 5 de abril, hace referencia a la posición que, según afirma, habría adoptado el ingeniero Alsogaray ante la decisión de nuestro país, en 1982, de ocupar nuestras Islas Malvinas. Según el autor, Alsogaray, considerando un despropósito la actitud del gobierno argentino, le habría manifestado literalmente: “Yo voy a manifestar públicamente mi descontento”. No cabe de mi parte negar o aceptar la existencia de ese diálogo. Sí, en cambio, manifestar que ese descontento del ingeniero Alsogaray, de haber existido, fue superado rápidamente, ya que el 5 de abril de 1982 el diario La Prensa publicaba su apreciación sobre la recuperación de las islas. Dijo entonces Alsogaray: “Cuando se cuenta con el respaldo de un derecho tan indiscutible y tan universalmente reconocido como es el de la Argentina sobre las Malvinas, todo acto tendiente a ejercerlo en su plenitud no solo está justificado, sino que es imperativo” (revista Historia, Nº 35, pág. 30).

Jorge Enrique Bonavera

jorgebonavera@hotmail.com

Combate de incendios

Consecuente con el editorial “Incendio y aviones hidrantes”, del 28 de marzo, debería analizarse si la siguiente idea es apta a los fines perseguidos, factible de ser materializada y aceptable en los costos que implica: se trata de estudiar la probabilidad de reactivar una decena de aviones Pucará y formar un escuadrón en la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de despliegue rápido (respuesta inmediata) que se adiestre en procedimientos y técnicas de combate que alguna vez tuvo (despliegue rápido, aterrizaje en terrenos semipreparados, vuelo bajo y lanzamiento de armamento a poca altura y en condiciones difíciles, etcétera), procedimientos que se asemejan a la intervención aérea de lucha contra el fuego. El avión en su momento podía portar una buena carga bajo sus alas y fuselaje, en donde, para este caso en particular, el armamento y los tanques externos de combustible podrían cambiarse por grandes tanques que lleven la mezcla antifuego (agua y componentes químicos) a ser lanzada, mediante un sistema de apertura rápida de tanques, apropiada a la función requerida. Además, se estima que la recuperación del sistema (en la cantidad de células almacenadas que se consideren necesarias y según su estado actual) la puede realizar el fabricante de la aeronave, nuestra Fadea. De ser posible y adecuado concretar esta medida, el país poseería un escuadrón aéreo de combate más, se activaría nuestra industria aeronáutica y ello sería sinónimo de mayor trabajo, investigación y desarrollo; además, lo esencial, la medida resulta afín al objetivo buscado, que es mejorar a través de medios propios la aptitud para combatir grandes incendios, que anualmente tanto daño producen a nuestro territorio. Además, si el desarrollo camina, es una ventana más para exportar el producto, u otro actualizado que se diseñe, a países interesados. Se entiende que vale la pena estudiar en profundidad esto, desde luego, antes de tomar cualquier decisión.

Guillermo A. Donadille

DNI 7.998.211

Carpinchos

Lo que es normal en otros países parece que en la Argentina es algo extraordinario. En la capital de Córcega, Ajaccio, ciudad donde resido, es normal ver el carpincho andar por la ciudad con la mayor libertad. Por supuesto, rigen el respeto y la prohibición de tocarlos.

Alfredo Ricardo Lanusse

lanussealfredo@gmail.com

