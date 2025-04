Marchas de papel, test de alcoholemia, lamentable pérdida

Marchas de papel

Estas marchas no son genuinas, son marchas de papel. No estamos bien. Pero tiempo atrás estábamos igual o peor. Todos saben que lo que buscan es voltear un gobierno que no les simpatiza. Son reclamos de papel, porque son marchas partidarias que solo se ven como reclamos justos cuando gobierna quien no es de su partido, y cuando gobiernan quienes sí les simpatizan las mismas injusticias las ven como virtudes. Entonces, el resto de la población no participa de esto y termina siendo una pequeña masa de gente motivada por inclinaciones políticas y no por reclamos genuinos de todos los argentinos.

Carlos Polleé

letrasjema@gmail.com

Test de alcoholemia

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue multado por no hacer el control de alcoholemia el domingo a la noche en un auto oficial. ¿Realmente hay gente que los va a votar a estos individuos para que nos guíen y conduzcan?

Edgardo Chaneton

echaneton@gmail.com

Lamentable pérdida

Leí los fundamentos de la renuncia del doctor García-Mansilla. Me partieron el alma por las verdades que encierran poniendo en evidencia la triste realidad institucional que vivimos. Es una verdadera pena que la república haya perdido la oportunidad de vivirlas y valorarlas. Doctor García-Mansilla, puede irse a su casa en paz. Quienes supimos transitar años de esfuerzos por mantener la vigencia de un Poder Judicial independiente valoramos su esfuerzo.

Jorge Horacio Palmieri

DNI 4.198.710

Juez de Cámara retirado

Respeto institucional

El doctor Manuel García-Mansilla renunció a la Corte Suprema dando una muestra de respeto por las instituciones y adhiriendo al criterio mayoritario de quienes consideran que permanecer designado en comisión por decreto del Poder Ejecutivo sin recibir el acuerdo del Senado constituye un apartamiento del sistema republicano. El tenor de su renuncia muestra su pensamiento y consiguiente acción en dirección al acatamiento al ordenamiento jurídico al sostener que “la República Argentina necesita un Poder Judicial fuerte e independiente y no uno que sea funcional a sus intereses coyunturales, sean políticos o personales” (sic). Los cincuenta y tres senadores que votaron en contra –un número superior negativo respecto del otro propuesto Lijo– priorizaron la politización de la Justicia por sobre el imperativo constitucional de su independencia. Con el mayor de los respetos, es de esperar que los legisladores aprendan de la grandeza demostrada por el doctor García-Mansilla y tomen conciencia de que deben sobreponer, a espurios mandatos partidarios, el bien común para el ciudadano de a pie para el que fueron votados.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Mala Justicia

“Más vale un mal arreglo que un buen juicio”, dice la vieja frase que escuché desde chico. Y si la aplicáramos a nuestra historia veríamos que así ha sido en los últimos 70 años. Que ha sido la mala Justicia, en tiempos y calidad, la causa primera aunque disfrazada y escondida detrás de la política y la economía, la que ha causado, por sus acciones e inacciones, el deterioro del país.

Juan Miguel Prats

DNI 4.369.713

El arte de pactar

La fractura del kirchnerismo en la provincia más violenta es una oportunidad dorada para el Presidente de arrebatarle el territorio a un gobernador inoperante. Pero para que eso suceda debe trabajar en equipo, algo que el electorado les viene reclamando a todos los políticos desde hace décadas. No hay que pensar demasiado. Debe hacer una alianza con Pro y dejar las anteojeras ideológicas de lado.

El Presidente recién entra en la política, que es el arte de pactar, para lo que ha demostrado que le falta mucha astucia. Señor Presidente, es ahora o nunca. Sea astuto por una vez y verá los frutos del arte de pactar.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

San Isidro inseguro

Tristeza, indignación, impotencia, bronca, ira y podría seguir enumerando emociones. A veces hasta minimizamos lo que sentimos porque en definitiva me siento una privilegiada por todo lo que tengo, pero a la vez se me cruzan sentimientos porque todo lo que tengo y logré fue a costa de esfuerzo y perseverancia. Trabajo desde los 17 años para poder estudiar en una universidad privada, me esfuerzo cada día por ser mejor persona y profesional, me enorgullece todo lo que logré desde tan chica para que venga una manga de rateros y te roben tus pertenencias así con total liviandad. Lo que a uno le costó años de esfuerzo, hasta incluso cuotas y cuotas, a otro tan solo le lleva unos minutos de hacerse el vivo y quitarle al otro lo que no es suyo. Así está San Isidro, cada vez más inseguro, donde a las 6 de la tarde ya da temor salir a la calle, hasta incluso viviendo en un edificio rodeado de vecinos da miedo quedarse solo. La invasión es total y la indignación por la inseguridad de la provincia cada vez es mayor.

Ana Inés de Anchorena

DNI 35.380.608

YPF Gas

Hace 26 años que mi padre pide gas en la zona rural de Venado Tuerto y por primera vez no vinieron. Esperó una semana y el 29/1 llamó para preguntar qué pasaba. Así se enteró de que el pedido estaba rechazado y la explicación fue que este año tocaba el recambio del tanque, que es propiedad de YPF Gas, y que por primera vez había que pagar una cifra considerable, más impuestos (no supieron decir cuánto era el total) y además pagar por adelantado el gas que se iba a consumir en un año (se consumiera o no). Después de incontables llamadas y de hablar siempre con alguien diferente (muy amables) logramos saber el monto y pagarlo, y nos enteramos de que a continuación del recambio había que volver a llamar para pedir el gas y pagarlo por otro método. Todo un manejo raro y complicado comparando con la buena experiencia de los años anteriores, cuando se hablaba personalmente y nunca hubo problemas. Estamos empezando abril y no tenemos novedades del tanque ni del gas. Una verdadera vergüenza el YPF Gas actual.

Ivonne M. Pittaluga

ivonnepit@gmail.com

LA NACION