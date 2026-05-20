Por Amílcar Machado Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Porteño por sobre todas las cosas, el recuerdo de Luis estará siempre relacionado con la ciudad de Buenos Aires, a la que amaba y protegió siendo director general del Casco Histórico. Tanguero y amiguero como pocos, formó una “mesa de los domingos” junto a colegas –él sentía colegas tanto a los arquitectos como a los periodistas, ya que supo desempeñarse con igual eficiencia en ambas profesiones– y frecuentes invitados ocasionales.

La mesa de los domingos era “religión”. Quien faltaba avisaba para no preocupar al resto por los motivos de su ausencia. Hasta el fallecimiento de Luis, fueron casi diez años de encuentros puntuales, a las cinco de la tarde, en el bar Ditali, de Paraguay y Maipú. Durante la larga cuarentena por el Covid, reemplazamos esa mesa por nuestras propias mesas de trabajo, donde nos acodábamos frente a las computadoras para cumplir con la cita, contra viento y marea.

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No siempre lo lográbamos –muchos hacíamos nuestro debut en el Zoom–, pero nos veíamos y, mientras ajustábamos la imagen, los parlantes, y pasábamos lista de los presentes, se cumplían los 40 minutos dados por la aplicación. Despedida, y hasta el próximo domingo. Felices de habernos visto bien…

El “grupo Ditali” se conformó, a través de los años, por amigos que estuvieron y partieron, dejando sillas que nunca se volvieron a llenar. A Luis Grossman, fundador y convocante, se sumaron periodistas con los que había compartido redacciones, como Horacio de Dios y Norberto Firpo; arquitectos con los que había cursado sus años de estudiante y otros adquiridos a lo largo del ejercicio profesional, como Román Peñalba, Carlos de la Borbolla, Ricardo Gersbach, Ricardo Abramzon y yo, Amílcar Machado; además del fotógrafo de arquitectura Jorge Mezzei, el agrimensor Alberto Chalkho, e invitados especiales que enriquecían las charlas de cada domingo con sus especialidades y sus opiniones.

Así, pasaron por esa hospitalaria mesa desde el pintor Horacio “el Indio” Cacciabúe, los arquitectos Miguel Ortemberg, Juan Boggio Videla y Enrique Madía, el doctor José Claudio Escribano y el escritor y poeta Horacio Ferrer. Seguramente a lo largo de los años habrán asistido otros amigos, y pido disculpas por omitirlos en este recuerdo al que me estoy obligando, tratando de reflejar estas tardes de domingo entre amigos que seguiremos, en la medida en que podamos y nuestros años nos permitan, como justo homenaje a Luis y a la amistad, nada menos.

Arquitecto

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