Artistas

Tardan en construir su casa entre diez y quince días, pero pueden demorarse un mes si no se dan las condiciones climáticas (su materia prima necesita cierta humedad y hasta un poco de lluvia.

La mayor carga de esa tarea recae en la hembra, mientras que el macho solo se limita a ayudar. Aun así, no parecen transitar desavenencias graves ya que mantienen estable la pareja durante toda la vida y hasta se turnan para incubar los huevos.

El hornero es el ave nacional desde 1928 cuando el diario La Razón organizó un concurso en el que resultó ser el pájaro más votado (10.000 personas, el doble que el cóndor).

Se aprecia en el hornero su laboriosidad y el original diseño de sus nidos redondeados de barro, que suelen pesar unos cinco kilos. En las ciudades prefieren fabricarlos junto a ventanas altas de casas. Se los percibe como un símbolo de la buena suerte y de la unión familiar.

Ahora unos horneros armaron su casita en lo alto del Panteón de Actores, dentro del cementerio de la Chacarita. Lugar tranquilo si los hay, aunque allí no van a poder darle suerte a nadie. En cambio, tanto talento concentrado puertas adentro de ese solar, tal vez los inspire a que su piar cotidiano suene más artístico.