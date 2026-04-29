Cartas de lectores: Fondo soberano, el factor humano, presos con celulares

Fondo soberano

Con motivo del editorial acerca de la necesidad de crear un fondo soberano para atesorar y administrar los ingresos de Vaca Muerta, que menciona los casos de Noruega y Chile, me trae a la memoria la magnífica solución que a este respecto existe en Panamá. Es este sentido las enormes ganancias que significan para este país la explotación de su conocido canal, ingresan a una entidad autónoma del gobierno, con la finalidad de orientarse exclusivamente a obras públicas que determinan las mismas autoridades de este organismo, y que dicho sea de paso, son inamovibles. Es penoso ver como se evaporan en mi provincia, Catamarca, los ingresos por la minería; masivas designaciones de empleados públicos privilegiados, obras innecesarias, gastos superfluos y placenteros para pocos, etcétera.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

El factor humano

El principio hedónico, la economía pura, el déficit fiscal, la estabilidad económica y muchos otros conceptos económicos, ¿son comprendidos por las clases más bajas o de escasos recursos? La respuesta negativa se impone. Yo iría más lejos, a los que votan al Sr. Presidente, básicamente jóvenes, no les interesa la política “vieja”, son, eso sí, antikirchneristas, lo que es lógico y razonable. En efecto la gente de escasos recursos, que vive al día (La Matanza, por ejemplo) lo único que quiere es que baje la

inflación, que no suban los precios. Tienen razón, pues los precios suben sistemáticamente y no en la proporción que indica el Indec, y solo a ellos, prioritariamente, los afecta. Sin pretender entrar en un debate doctrinario por el fenómeno de la inflación este “poderoso caballero” en palabras de Quevedo (Enrique Shaw, Inflación-Deflación. Crecimiento, pág. 11) no es un fenómeno tan solo monetario como indica el Sr. Presidente. La economía política involucra al

“factor humano” (obra citada), o sea al individuo de carne y hueso que come, trabaja y que vive la diaria (primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires). Hoy existe pérdida de confianza en el esquema que propicia el Sr. Presidente que pareciera haber olvidado a los sectores más bajos pues más que la moneda y el control del déficit fiscal -que está bien- es al hombre al que hay que proteger. Tenga presente que la economía también involucra a la psicología y a la sociología, que apuntan al ser humano, y así lo han reconocido destacados economistas. En definitiva, la economía política estudia el acto económico que es esencialmente moral.

Javier Ugarte

DNI 8.209.89

Presos con celulares

“La Justicia reconoce la figura de abuso con acceso carnal por medios digitales”. Con ese título LA NACION publicó el martes pasado la noticia sobre las penurias sufridas por una niña de 12 acosada a través de las redes sociales por un abusador. El detalle inconcebible es que el imputado estaba preso en una cárcel de Florencio Varela realizando su perversa coacción ¡a través de su celular! La Justicia bonaerense se enorgullece por esta sentencia que considera histórica. ¿Dónde está esa misma Justicia cuando permite que ladrones, violadores y asesinos dispongan de celulares en las cárceles? ¡Basta, por favor! Diputados, senadores, funcionarios, tomen las medidas necesarias para que nunca más haya un preso con celular.

María Camps

DNI 6.428.781

Polo en Palermo

Siguiendo el hilo de la carta de lectores del Dr. Juan Carlos Araya, en el Diario La Nación días atrás, quiero poner de manifesto que el 23 y 24 del corriente mes no se pudo jugar en las canchas que la Asociación Argentina de Polo tiene en Palermo, dos torneos del Grupo Séniors +70, esto es, de jugadores mayores de 70 años, por no haber contado con autorización para hacerlo en dichas canchas. La razón por las que se negó la autorización, es que la AAP, para poder afrontar el pago del costoso canon que le exige la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se ve en la necesidad de tener que generar recursos mediante el alquiler de las canchas para la celebración de recitales y otras actividades ajenas al juego de polo, como sucedió hace pocos días con el recital de Ricky Martin. Cabe destacar que un torneo de polo con jugadores todos mayores de 70 años de edad sólo se puede organizar en la Argentina. Además, siempre participan jugadores de otros países, tales como de Guatemala, Ecuador, Canadá, Suiza, Italia, Francia. Es de lamentar que un torneo de polo, único en el mundo por sus características, no se pueda realizar en la Catedral del Polo -como lo merece-, porque para poder afrontar el pago de un canon excesivo, la AAP tenga que rentar las canchas para la realización de eventos que nada tienen que ver con el polo. Es imperioso que el Poder Ejecutivo Nacional agilice los trámites en curso para que el predio de Palermo sea definitivamente considerado “lugar histórico”, tal como ya lo declaró la Comisión de Museos Históricos, y pueda, entonces, dejar de pagar el mencionado canon.

Marcelo Usandivaras

lacteosmu@gmail.com

Germán y la letra “Ñ”

Merecido recuerdo a la trayectoria de aquél excelente periodista y valioso politólogo que realizó José Claudio Escribano a Germán Sopeña, de quien también evoco yo tantos trabajos notables y algo no meramente trivial que quisiera compartir: su férrea lucha por el mantenimiento de la letra “ñ” en nuestro abecedario. Eran fines del siglo pasado y comienzos del presente en lo que el avasallante avance de los sistemas informáticos y el imperio del idioma inglés requería -un abuso que contaba con el apoyo de la CEE.- la estandarización de los teclados. Germán se opuso con notable vehemencia a este verdadero atropello. Es la letra que lleva mi lengua materna dijo con énfasis y además la que lleva mi propio apellido. Y la “ñ” superó felizmente el trance.

Miguel Almeyra

DNI 4.269.644

En la Red Facebook

Sentencia histórica: no tuvo contacto físico con la víctima, pero igual lo condenaron por abuso sexual con acceso carnal

“¡A ver cuándo les quitan los celulares a los presos!”

Mabel García

“Extensión a los responsables del régimen carcelario por permitir medios de comunicación a los reos: están presos, privados de libertad por delitos, ¿qué parte no se entiende?” -Héctor Suárez