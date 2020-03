Asintomáticos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020

Paulina, una queridísima amiga mía que vive en México, me escribe por WhatsApp para preguntarme cómo estamos aquí. Le digo que bien y le pregunto por la familia. Me responde que tanto ella como su marido, Roberto, tienen Covid-19 . Me quedo paralizado, se me cierra la garganta, pienso que no puede ser, que es una broma. Ninguna broma. Tras el impacto, me manda un audio y me cuenta que primero se contagió Roberto, en una reunión con personas que venían de Europa. Y que, casi sin síntomas, se lo transmitió a ella; hace 17 días él empezó solo con dolor de cabeza. Pensaron que era algo neurológico. Pero más tarde perdió el sentido del olfato y del gusto. Su médico le dijo que eso podía ser Covid-19. Una semana atrás, Paulina dejó de oler el cloro con el que limpian todo en la casa y la comida dejó de saberle. Se hicieron el test. Ambos dieron positivo. Ella nunca tuvo fiebre y ya está recuperándose.

Su reflexión, sabia, fue que por fortuna son responsables y no han salido de la casa. De otro modo, ¿a cuántos habrían infectado? Es evidente que sabemos poco aún de este coronavirus . La ciencia no viaja a la velocidad de los titulares y hará falta todavía un inmenso esfuerzo antes de emitir opiniones o de romper el aislamiento .