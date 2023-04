Asistencia al viajero y la letra chica: qué hay que saber

escuchar

Las asistencias al viajero tienen varias cláusulas y condiciones que es preciso verificar antes de contratar, para no llevarse sorpresas en el viaje. Shutterstock

Los problemas y reclamos acerca de los seguros de viaje son moneda corriente en las redes sociales. Casi tanto como las colectas de argentinos que piden solidaridad para recibir ayuda médica en el exterior o repatriación luego de un accidente. Esto sucede por desconocimiento general y por no darle importancia al tema antes de viajar.

Si nos tomamos el trabajo de buscar en google experiencias de terceros es muy probable que aparezcan reclamos, pero ocurre como con las aerolíneas: el 99% de los vuelos despegan, aterrizan y entregan en tiempo y forma el equipaje. El 1% que tiene problemas es el que se amplifica y hace oír. Y seguramente será sin el contexto.

Lo mismo pasa con las asistencias de viaje. Si alguno no tuvo la respuesta esperada o el reintegro como quería, se quejará. ¿Pero sabemos si se hizo todo bien por parte del afectado?

Según estudios de la industria, la mitad de los argentinos viaja al exterior sin seguro médico . Son los que piden colectas en redes o se plantan frente a un consulado reclamando que los atiendan. Tener un incidente o accidente en el exterior puede significar mucho dinero, mucho más que lo que costó el viaje. Y el problema que se sumó en los últimos años, post pandemia, es que varios bancos eliminaron el seguro de viajes que tenían en tarjetas doradas o plateadas o lo condicionaron a que los pasajes se hayan comprado con alguna de esas tarjetas. Y como ellos no lo dejaron en claro, muchas personas no saben que no tienen seguro de viajes y al tener un inconveniente en el exterior ya es muy tarde para solucionarlo.

¿Pero qué pasa con aquellos que sí tienen seguro de viajes en regla? Toda persona que tiene un problema afuera, ya sea un dolor de muela a un accidente caminando por la calle, tiene que cumplir ciertos pasos. Es por eso que es muy importante tener las pólizas guardadas en el celular o impresas al alcance de la mano para poder llamar a quien corresponda cuando necesiten recurrir a la asistencia.

El seguro de viajes, además de responder con los gastos del problema que pueda uno tener, sirve para poder orientarse con los pasos a seguir . En 2012, mientras estaba de viaje con mi esposa embarazada y mi primera hija por Estados Unidos, ante un problema llamé al seguro de viajes. Me hicieron tres preguntas para identificarme y algunas otras para entender la situación. Después de eso, me indicaron cómo seguiríamos. “Corte y llame al 911. Nosotros lo iremos llamando cada 30 minutos”, recuerdo que me dijeron. Yo pensé que me abandonaban. ¿Cómo que tenía que llamar a la ambulancia yo? ¿Eso no era tarea de ellos? Luego entendí que Estados Unidos funcionaba así. Llamé a la ambulancia, llegaron como seis paramédicos, subieron a mi esposa y yo los seguí con el auto alquilado hasta una clínica. Ahí me llamó el seguro y me preguntaron a qué clínica la habían mandado. “Perfecto, nos ocupamos”. Mientras revisaban a mi esposa salió un empleado administrativo para avisar que el seguro de Argentina ya había mandado el aviso de gastos por su cuenta… Mi esposa estuvo en reposo unas horas. Yo tuve que firmar unos papeles y nos fuimos. Creo que la factura fue de 10.000 dólares… que no pagué. Tiempo después me llegó aviso del seguro para decir que el caso ya estaba cerrado y listo. Fue sólo una anécdota.

Lo que quiero transmitir es que la asistencia en viajes no sólo pagará los gastos médicos. Será quien nos diga qué tenemos que hacer. Y eso también vale mucho cuando uno está en problemas en el exterior.

Por eso, para evitarlos estos son mis consejos:

Siempre viajar con seguro médico . Si es de tarjeta verificar las cláusulas y condiciones. Ante la duda contratar uno independiente.

. Si es de tarjeta verificar las cláusulas y condiciones. Ante la duda contratar uno independiente. Leer cómo se tiene que proceder ante un problema. Obviamente ante una emergencia como un accidente en la calle lo más importante será que lo atiendan como sea, eso también lo contemplan los seguros.

Obviamente ante una emergencia como un accidente en la calle lo más importante será que lo atiendan como sea, eso también lo contemplan los seguros. Un seguro médico no es una obra social. “Me olvidé de traer tal remedio, necesito que me den una receta” no es algo que hará el seguro de viajes. Y si lo hace, se los cobrará aparte.

“Me olvidé de traer tal remedio, necesito que me den una receta” no es algo que hará el seguro de viajes. Y si lo hace, se los cobrará aparte. Si viajan en grupo, todos tienen que saber cómo actuar ante un problema .

. Ver si el seguro les da opción de contacto vía whatsapp , si tiene atención médica por videollamada o cosas que agilicen las soluciones a los problemas.

, si tiene atención médica por videollamada o cosas que a los problemas. Si les mandan remedios, la factura de la compra luego se la reintegrarán al volver al país . Como también cualquier otro gasto que indique el médico que asignó el seguro.

. Como también cualquier otro gasto que indique el médico que asignó el seguro. Guarden todo, saquen foto a todo. Más vale que sobre la información respaldatoria a que falte.

A veces no es letra chica, es simplemente no leer la letra normal.

Sir Chandler