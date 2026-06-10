Avances que necesitan consolidación contra la pobreza infantil En el segundo semestre de 2025 la pobreza en niñas, niños y adolescentes bajó, al igual que la pobreza extrema, un dato relevante pero que exige prudencia

Por Sebastián Waisgrais PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

En la Argentina, medir la pobreza infantil no es un ejercicio nuevo ni una respuesta a una coyuntura. El país cuenta con estadísticas oficiales robustas y permanentes que permiten realizar diferentes tipos de análisis. Unicef, en la búsqueda de generar evidencia valiosa y pertinente para informar las políticas públicas, viene realizando una serie de estudios que, desde 2016, contribuyen a un mayor entendimiento de las causas de la pobreza en la niñez, y desde 2020, a partir de información oficial, monitorea el presupuesto transversal dirigido a niñas, niños y adolescentes. Esa continuidad en la generación de información permite mirar el presente con perspectiva: reconocer avances, advertir fragilidades y ordenar prioridades.

Los datos recientes muestran una mejora. En el segundo semestre de 2025, la pobreza en niñas, niños y adolescentes bajó al 42,3% y la pobreza extrema a 9,4%. Son niveles menores al pico de 2024 y cercanos a los registrados hace casi 10 años atrás. El dato es relevante. Pero exige prudencia: todavía 5,1 millones de chicas y chicos viven en hogares pobres y de ellos, 1,1 millones, en hogares indigentes. Asimismo, las proyecciones para el primer semestre de 2026 indican que ambas tasas podrían ubicarse por encima del último registro de 2025.

publicidad

publicidad

La pobreza no se expresa solo en una tasa. También se ve en la distancia que separa a los hogares del costo de una canasta, en la calidad del empleo de los padres y en las estrategias de las familias para llegar a fin de mes. A finales de 2025, tres de cada cuatro hogares con niñas, niños y adolescentes utilizaron alguna forma de ayuda o endeudamiento para afrontar gastos cotidianos. Esto muestra que muchas familias sostienen su consumo con mecanismos que pueden afectar su bienestar futuro.

La información generada también nos permite analizar las privaciones no monetarias y vincularlas con la pobreza monetaria. Dos datos para resaltar: 4 de cada 10 niños en la Argentina viven en hogares que no enfrentan privaciones monetarias y no monetarias (vivienda, educación, protección social, entre otras). En el otro extremo, un 25% de los niños requieren una mirada especial, sufren ambas privaciones superpuestas, viven en hogares que enfrentan alguna carencia y al mismo tiempo los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir la canasta básica que es el umbral para definición de la pobreza.

En este punto, las transferencias de ingresos cumplen un rol significativo. La AUH y la Prestación Alimentar reducen significativamente el riesgo de que una caída de ingresos se transforme en privaciones severas. Sin esas transferencias, la pobreza extrema infantil habría sido 6,4 puntos más alta en el segundo semestre de 2025. Por eso, la movilidad automática de la AUH constituye una herramienta valiosa. La Prestación Alimentar, en cambio, no cuenta con un mecanismo similar. Incorporar una regla de actualización protegería su capacidad de protección.

En el actual contexto de restricción fiscal, el desafío es cómo asegurar que ese ordenamiento no imponga restricciones al financiamiento de las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes por parte de la Administración Nacional.

El análisis del presupuesto complementa este análisis. En 2025, el gasto nacional dirigido a la niñez tuvo una recuperación parcial luego de la caída de 2024 y aumentó su participación en el gasto total. Esa recomposición se explica por las políticas de protección de ingresos con movilidad automática. Para 2026, sin embargo, los créditos vigentes y la ejecución inicial muestran una perspectiva más restrictiva, con reducciones en educación, nutrición, alimentación y protección de derechos. En el actual contexto de restricción fiscal, el desafío es cómo asegurar que ese ordenamiento no imponga restricciones al financiamiento de las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes por parte de la Administración Nacional.

publicidad

publicidad