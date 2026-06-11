Los avances más importantes con respecto a la enfermedad no se limitan a nuevos tratamientos

Cáncer de próstata y un cambio de paradigma que ya está en marcha Innovación tecnológica y prevención son los pilares de un nuevo abordaje de la enfermedad oncológica más frecuente en los hombres

Por Norberto Bernardo PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

En el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 11 de junio, es importante reflexionar sobre los avances de la medicina que están modificando el abordaje de la enfermedad oncológica más frecuente en los hombres.

Los avances más importantes en cáncer de próstata no se limitan a nuevos tratamientos, sino a una nueva forma de entender la enfermedad: diagnosticar mejor, estadificar con más precisión, tratar de manera más personalizada y preservar la calidad de vida de los pacientes.

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Este cambio representa mucho más que la incorporación de nuevas herramientas. Supone una nueva forma de entender la enfermedad. Ya no se trata únicamente de combatirla, sino también de preservar la continencia urinaria y la función sexual mediante tratamientos cada vez más personalizados y menos invasivos.

La resonancia multiparamétrica, la microecografía, la biopsia por fusión, la radioterapia moderna y el PET PSMA han transformado la forma de diagnosticar y estadificar la enfermedad. Estas herramientas permiten detectar mejor los tumores clínicamente significativos y evitar procedimientos innecesarios.

Uno de los cambios más importantes de los últimos años es que hemos dejado de tratar al cáncer de próstata como una única enfermedad. Hoy conocemos mejor su biología y podemos adaptar las estrategias terapéuticas a cada situación clínica, combinando resultados oncológicos con una mayor preservación funcional.

Para el tratamiento, hoy contamos con radioterapia de alta precisión y con lo que llamamos tratamiento sistémico intensificado. En enfermedad avanzada, el cambio fue enorme: ya no se trata solo con bloqueo hormonal clásico, hoy se combinan terapias hormonales de nueva generación.

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La teragnosis y la terapia dirigida con Lutecio-177 PSMA es uno de los cambios más importantes de los últimos años también, al igual que la cirugía robótica, que representa una evolución de la cirugía mínimamente invasiva. Ofrece una mejor visualización anatómica, mayor precisión quirúrgica, menor sangrado y una recuperación más rápida. Además, puede favorecer una mejor preservación de la continencia urinaria y de la función sexual.

Se trata de una tecnología no reemplaza al médico sino que potencia nuestras capacidades. La experiencia del equipo tratante, la correcta selección del paciente y el trabajo interdisciplinario continúan siendo factores decisivos para alcanzar buenos resultados.

Durante muchos años, los hombres consultaban recién cuando aparecían los síntomas. Hoy observamos un cambio cultural cada vez más evidente

Al mismo tiempo, la integración entre imágenes de alta definición, navegación digital e inteligencia artificial está modificando la forma en que se diagnostica, planifica y ejecuta una intervención. La combinación de imágenes, datos clínicos, genética y algoritmos permite construir modelos predictivos cada vez más sofisticados para definir quién necesita tratamiento, cuál es la mejor estrategia terapéutica y cómo minimizar los efectos adversos.

Estamos transitando el paso desde una medicina estandarizada hacia una medicina más precisa, personalizada, predictiva y mínimamente invasiva.

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Esta evolución ya tiene expresiones concretas en nuestro país. En el marco de su centenario, el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) incorporó Focal One® i HIFU —primer equipo generación i instalado en Sudamérica para el tratamiento focal de algunos tipos de cáncer de próstata localizado— que estamos operando con nuestro equipo, y lanzó un nuevo Servicio de Imágenes Moleculares PET/CT en alianza con Diagnóstico Nuclear, fortaleciendo las capacidades de diagnóstico y tratamiento oncológico.

Cada vez más hombres comprenden que consultar a tiempo puede cambiar radicalmente el pronóstico de la enfermedad Peakstock

No obstante, el avance no es solo tecnológico.

Durante muchos años, los hombres consultaban recién cuando aparecían los síntomas. Hoy observamos un cambio cultural cada vez más evidente. Existe una mayor conciencia sobre la salud masculina, la prevención y la importancia de los controles periódicos. La consulta con el urólogo dejó de asociarse únicamente a síntomas urinarios o enfermedad avanzada, y cada vez más personas realizan los controles preventivos para conocer sus factores de riesgo y cuidar su salud.

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Si bien todavía persisten mitos, temores y desigualdades en el acceso al diagnóstico avanzado, cada vez son más los hombres que comprenden que consultar a tiempo puede cambiar radicalmente el pronóstico de la enfermedad y las posibilidades de acceder a tratamientos menos invasivos.

La prevención en cáncer de próstata no significa solamente realizarse chequeos. Implica adoptar una mirada integral sobre la salud masculina y comprender que el diagnóstico temprano continúa siendo una de las herramientas más importantes para modificar la historia natural de la enfermedad.