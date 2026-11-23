Es muy fácil sentirse aislado del mundo exterior cuando uno se mete en una hemeroteca. Allí se produce el hechizo de entrar en un pasado hecho de tinta y papel. Conozco las hemerotecas del Congreso de la Nación y la de la Biblioteca Nacional, con sus (casi) infinitos catálogos de diarios y revistas. Varios ejemplares están microfilmados, pero no hay como el placer de pasar las páginas manualmente, con delicadeza, para no dañar su amarillenta fragilidad.

Cuando visito estos lugares tengo un objetivo concreto, pero siempre me pierdo en otros artículos que me llaman la atención. Leo, por ejemplo, en agosto de 1951, el siguiente título: “Mirtha Legrand reaparece en El Pendiente”. Pero lo que me deslumbra es que en el aviso del filme, debajo del nombre de la actriz, dice: “La estrella N°1”. Hablame de vigencia.

Un estreno protagonizado por Mirhta Legrand, en agosto de 1951: El pendiente Diario Crítica

En esas mismas fechas recuerdo que una vez hallé, entre publicidades de Gomina Brancato, el reporte de la multa a “numerosos comerciantes por agio”, o una “original pelea entre dos beodos”, una historia muy particular. Era como una saga en varios capítulos. Y que tenía que ver con el corazón más que con el mundo de las noticias. El artículo, aparecido en el vespertino Crítica el 3 de agosto de 1951, tenía este título: “Tiene solo 20 años: desea reedificar su vida al amparo de un hombre bueno, cariñoso y leal”.

Sí. El popular medio porteño fundado por Natalio Botana en 1913 dedicaba un sustancioso espacio en sus páginas a las desdichas amorosas de una muchacha cuyo nombre era Carmen Zunilda Coronel. La nota traía una importante fotografía de la joven y un epígrafe que explicaba el meollo de la cuestión: “Esta hermosa porteñita, a quien la vida le negó hasta ahora la felicidad de un hogar, trata de encontrar, por intermedio de Crítica, el esposo que por sí sola no halló”.

El cronista relata en ese primer texto —vendrán otros más— las desdichas de Carmencita, que fue seducida y abandonada por un novio de adolescencia del que quedó embarazada con apenas 15 años y que ahora, con una hija de cinco, ha decidido buscar un hombre “honesto, trabajador y delicado” para compartir su vida y para que pueda ser un buen padre de su niña.

La nota en la que Carmen Zunilda Coronel se presenta a los lectores de Crítica y cuenta su historia de desdichas amorosas y la necesidad de encontrar un marido y un hogar Diario Crítica

“De sus muchos pretendientes, elegirá Carmencita el mejor papá de su hijita”, decía el título del vespertino dos días después de la primera nota. Se contaba allí que más de 100 solteros se habían presentado solo el primer día, de 10 a 13, en la redacción de Crítica en Avenida de Mayo como “pretendientes a la mano de la bella muchacha sin amor”. “Estamos viendo que lo que sobran son los maridos”, bromeaba el redactor. Ella, en tanto, no se andaba con chiquitas a la hora de escoger a su amado: “Quisiera casarme con un hombre de mediana edad y mediana posición (...) que me ofrezca un hogar suyo, no prestado, por modesto que sea. Pero no una piecita de inquilinato y no una habitación de pensión”.

Esta seguidilla maravillosa de notas escritas con la floritura de los redactores de antaño llegó a su final —con desenlace abierto— el lunes 13 de agosto. Esta vez, un titular de tres líneas anunciaba: “Carmencita agradece la gentileza de todos sus pretendientes: ya eligió”. En efecto, sin dar demasiados datos, el vespertino señalaba que la muchacha había hallado, entre un total de 300 postulantes, al que “ella cree que reúne más condiciones para comprenderla y hacerla dichosa junto a su hija Ana María”.

El artículo decía que, hasta anunciarse “las nupcias”, preferían que la vida de Carmen se encauzara nuevamente en el ámbito privado. Pero antes, el diario le ofrecía unas líneas a la pretendida para despedirse de todos sus festejantes y de Crítica, medio al que ella agradecía el “haber vuelto a sentir en mi corazón florecer la esperanza en el amor puro y honesto”.

Final feliz para la historia de Carmencita: encontró un buen candidato para ser su esposo Diario Crítica

No hallé ni el tiempo ni el coraje para averiguar si esta historia extraordinaria tuvo una segunda parte. Prefiero creer que sí, y que todo fue dicha para Carmencita y los suyos.