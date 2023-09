escuchar

Adultez

Los candidatos a ocupar cargos gubernamentales a partir de diciembre deberían realizar su campaña proselitista con adultez y responsabilidad: las mismas que se les solicitan a los que emiten su voto. Los discursos y afirmaciones “de barricada”, como las propuestas claramente irrealizables, deberían evitarse. Gobernar seriamente es una responsabilidad que arranca desde la campaña y que debe practicarse pensando siempre en el bienestar de los gobernados.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

CGT

Es extraño que la CGT, embanderada con el repudio a la convocatoria para homenajear a los muertos por el terrorismo -realizada el lunes en la Legislatura porteña- se haya olvidado de dirigentes como Rucci, Alonso y Vandor, entre otros, asesinados por Montoneros.

Parte del peronismo puede cambiar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con los mismos personajes sin que se les mueva un pelo.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Negocio

Tiempo atrás, llevé a reparar mi celular a la empresa que me presta el servicio. Con sorpresa, la empleada me dijo que el celular no lo podían reparar porque “no figuraba a mi nombre”, sino al de otra persona. Oh, sorpresa, si ellos mismos me lo vendieron. ¿Entonces era “el reciclaje” de un robo?

No hay que buscar a los ladrones y asesinos, sino a los reducidores. Pero creo que se acabaría así el “negocio”, y a muchos políticos, policías, AFI, sindicalistas y empresarios. No les conviene.

Juan Salaverry

DNI 7.772.783

Una burla macabra

El asesinato de Mariano Barbieri es el último de los eslabones de una cadena macabra de muertes violentas que termina por rebelar a la sociedad argentina contra el estado actual del país. Levantamiento de los ánimos hastiados, síntoma inequívoco de nuestra desintegración y nuestro fracaso. En la furia general cayeron los discursos vacíos, tan trillados por los políticos de los últimos años. Con razón caen Larreta, Burzaco, la policía y cuanto pueda ponerse en el camino, por indiferencia o inoperancia. Pero hay algo mucho peor: mientras Barbieri moría en manos de la disolución social, en Roma el papa Bergoglio distinguió, unos días antes, a Eugenio Zaffaroni con un nombramiento en un cargo en el Vaticano. El nombramiento está vinculado en forma directa a su trayectoria como juez y “jurista”. Zaffaroni es el nombre que representa y encarna la incineración y desprecio de la ley, la autoridad, el orden y la horrible formación de demasiados jueces argentinos. Zaffaroni es el nombre siniestro de la llamada “puerta giratoria de los delincuentes”. El papa Bergoglio, tan ocupado y preocupado por los supuestos “ataques” a su nombre –entiendo se propone una misa esta semana a ese fin por parte de la curia villera–, debería brindar inmediatamente un desagravio inequívoco a los argentinos que tenemos que soportar que en medio de esta matanza nombre a su lado a uno de los mayores responsables ideológicos de esta desgracia en un cargo del Vaticano.

Una burla macabra de quien es cabeza de la Iglesia Católica hacia todos nosotros, y que exige un acto de reparación inmediato e inequívoco.

Arturo Adolfo Gutiérrez

DNI 21.820.318

Persecución

¿Se les habrán acabado los desaparecidos de los 70? Parece que sí, porque para continuar con el pingüe negocio de las indemnizaciones, la Justicia Federal de La Plata, según se dice organizada ex profeso por Horacio Verbitsky (causa FLP 737/2013 del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata de Ernesto Kreplak), procesó una vez más al exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Dr. Jaime L. Smart por delitos “de lesa humanidad”. Pero esta vez por los que habría cometido la policía local al privar de la libertad y someter a supuestos vejámenes a siete travestis, que ejercían su “trabajo sexual” en el Camino de Cintura, equiparándolos con los combatientes de las organizaciones subversivas que operaban en esa época. Ni lerda ni perezosa, la Cámara Federal de La Plata confirmó este desaguisado.

¡“Genocidio”, “lesa humanidad”: el colmo del disparate!

Imagino la gracia que hará a los guerrilleros de entonces esta grotesca comparación, pero que sirve para comprender la torpe persecución ideológica y vengativa a Smart, como siempre sin la menor prueba de su participación en tales supuestos hechos.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Residuos esparcidos

Cuando iba hasta no hace poco al supermercado de Salguero y Libertador podía ver la vereda invadida. Del lado de la pared, familias durmiendo a la intemperie. Del lado de la calle, clasificando los residuos de los contenedores, esparciendo todo su contenido en los alrededores. Era mínimo el lugar para pasar. El viernes hice una apuesta: seguro que después del crimen del ingeniero, estas escenas habrán desaparecido. ¡Gané! Todo limpio. Cero basura, demostrando que orden y limpieza son posibles en Buenos Aires.

Ahora, otra apuesta: ¿cuánto tiempo durará este nuevo orden?

María Ocampos Alconada

mocampos@gmail.com

Magdalena

Quisiera recordar a la señora periodista Magdalena Ruiz Guiñazú al cumplirse hoy 6 de septiembre el primer aniversario de su partida, destacando los valores humanos de una gran persona que tuve el placer de conocer. Madre, abuela, excelente profesional de la prensa escrita, radial, televisiva, escritora, con una voz inconfundible en su programa Magdalena tempranísimo. Integró la Conadep, entrevistó a los principales líderes mundiales y nacionales, Inclaudicable en sus conceptos, maestra del periodismo con mayúsculas.

Mi humilde recuerdo y homenaje, con un fuerte abrazo a sus hijos y nietos.

Martín Ponce de Léon A.

mmpl@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

El cruce entre Estela de Carlotto y Victoria Villarruel

“Al fin se cuenta la película completa”- Silvia Moreyra

“Derechos humanos para todos”- Betty Gómez

“Es hora que el pueblo argentino tenga toda la verdad”- Fede Salgado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION