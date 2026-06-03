León XIV y la pregunta que la inteligencia artificial no puede responder La economía, el trabajo y las instituciones sufrirán transformaciones, pero ninguna máquina será capaz de contestar por nosotros una pregunta sencilla: cómo vivir bien

Por Francisco Narbais PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

La inteligencia artificial llegó mucho más rápido de lo que imaginábamos. En pocos años pasó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una herramienta cotidiana que escribe textos, reemplaza tareas, organiza empresas, modifica la educación y comienza incluso a disputar espacios tradicionalmente humanos: la creatividad, el juicio y la deliberación.

La pregunta dominante parece ser económica: qué trabajos desaparecerán, cuánto aumentará la productividad, quién controlará la tecnología. Sin embargo, quizás la pregunta importante sea otra: ¿qué ocurre con una sociedad cuando comienza a delegar cada vez más capacidades humanas en sistemas artificiales?

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La nueva encíclica Magnifica Humanitas de León XIV adquiere una gran relevancia precisamente porque desplaza la discusión hacia ese terreno. El Papa sostiene que la inteligencia artificial jamás debe oscurecer la dignidad irreductible de la persona humana, creada no para ser funcional a sistemas de eficiencia, sino para conocer la verdad, amar el bien y actuar libremente.

El papa León XIV firma su primera encíclica, Magnifica Humanitas HANDOUT - VATICAN MEDIA

El problema, entonces, no es solamente tecnológico. Es antropológica. Aristóteles comenzaba la Ética a Nicómaco afirmando que toda acción humana tiende hacia algún bien. Si bien es antigua, la frase describe perfectamente el dilema actual, que es que toda tecnología incorpora una determinada idea acerca de qué consideramos valioso. Los algoritmos que organizan nuestras búsquedas, nuestras redes sociales o nuestras formas de consumir información no son neutrales, sino que priorizan, jerarquizan y moldean comportamientos.

Benedicto XVI había advertido algo similar hace décadas: el crecimiento técnico no necesariamente viene acompañado por un crecimiento moral equivalente. Nunca tuvimos tanta capacidad de cálculo, automatización y control sobre la realidad material. Sin embargo, también parece cada vez más difícil responder preguntas elementales sobre verdad, sentido o bien común.

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Los estoicos entendían que la libertad no consistía en satisfacer impulsos, sino en dominarlos. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo.

Construimos una civilización técnicamente sofisticada para personas espiritualmente cada vez más frágiles. Quizás uno de los riesgos más grandes no sea que las máquinas se parezcan demasiado a nosotros, sino que nosotros comencemos a parecernos demasiado a las máquinas: optimizados, eficientes, permanentemente estimulados, pero progresivamente menos capaces de contemplar, deliberar o gobernarnos interiormente.

Los estoicos entendían que la libertad no consistía en satisfacer impulsos, sino en dominarlos. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La rectitud estoica adquiere una fuerza incómoda en una época donde plataformas enteras compiten por capturar atención, modelar hábitos y afectar emocionalmente a millones de usuarios.

Por eso el debate sobre inteligencia artificial no puede reducirse únicamente a productividad, regulación o innovación. También es una discusión sobre educación, virtudes y formación humana. Porque cuanto más poder técnico acumula una sociedad, más importante se vuelve la calidad moral de quienes lo ejercen.

La inteligencia artificial probablemente transforme la economía, el trabajo y las instituciones. Pero seguirá existiendo una pregunta mucho más antigua —y mucho más difícil— que ninguna máquina podrá responder por nosotros: cómo vivir bien.

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