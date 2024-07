Cartas de lectores: AMIA, 30 años; votantes de Pro; burlas inaceptables

Escuchar

AMIA, 30 años

Pasaron 30 años del atentado contra la AMIA. La impunidad de los terroristas, las víctimas mortales y heridas, la atención en la División Urgencias, en ese momento a mi cargo, y todo el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires-UBA, epicentro por la cercanía de la explosión, pasan por mis recuerdos como una película de la que uno no se olvida jamás. El lugar de la explosión, el rescate de víctimas, la llegada de las mismas al Hospital, donde se atendieron más de 84 heridos, el 46% de las 185 que se atendieron en 18 nosocomios, la clasificación según la gravedad, los 40 internados, los 21 operados en forma primaria, con múltiples procedimientos, los 10 operados en días subsiguientes. Fueron cuatro días continuos de labor agotadora, por el seguimiento y la atención en los diferentes servicios del Hospital, el impacto psicológico, el trauma psíquico en los pacientes y en el equipo de salud.

Mi homenaje a las víctimas de tan desgraciado suceso, con el deseo de que no ocurran hechos similares nunca más.

Carlos A. Casalnuovo

Médico cirujano

cac149@hotmail.com

Votantes de Pro

Las declaraciones de Patricia Bullrich, quien sostiene que la totalidad de los votantes de Pro adhieren ahora a La Libertad Avanza, no tienen fundamento en el cual apoyarse. Por supuesto que la abrumadora mayoría de los votantes de JxC en la primera vuelta de las últimas elecciones apoyaron en el balotaje a Milei. Pero no se deduce de eso que haya una identificación nítida entre esos votantes y LLA. Sucedió que en ese balotaje hubo que optar entre Milei y Massa, lo cual tornaba obvia la decisión. Pero en una elección más abierta, donde haya margen para otras alternativas políticas, sería inimaginable que la totalidad (y, probablemente, ni siquiera la mayoría) de los votantes de JxC elegirían inclinarse por LLA. Por lo tanto, la deducción de Bullrich, en el sentido de que los votantes de Pro ya eligieron apoyar a LLA, es una manipulación dialéctica en favor de su posición personal de apoyo absolutamente irrestricto al actual gobierno, la cual la pone en un lugar diferenciado del que ocupa Mauricio Macri, quien ofrece un acompañamiento menos enfático, más condicionado, a la gestión de Milei. Bullrich no tiene derecho a hablar en nombre de la totalidad de los votantes de JxC o, más específicamente, de Pro. Su candidatura presidencial terminó cuando quedó al margen del balotaje. Los votos de cada ciudadano son propiedad personal e inalienable. Nadie está habilitado a atribuirse a sí mismo la propiedad de esas preferencias electorales. Bullrich debería ser más moderada en sus expresiones. Está en todo su derecho de apoyar “a libro cerrado” la gestión de Milei si lo desea. Pero tiene la obligación de respetar la libertad de cada votante de elegir la opción que le parezca más apropiada en cada elección. Ella no es la dueña de los votos de los demás. Debería hablar con mayor prudencia y recato. Es ofensivo que asuma para sí la potestad de decidir a quién deben votar los demás.

Alejandro Néstor Sala

DNI 14.223.561

Burlas inaceptables

Estoy absolutamente de acuerdo con el señor Pepe Cibrián en su intención de demandar a los conductores del canal de streaming Olga. Hay gente por lo general sin preparación, casi sin experiencia radial, que emite juicios sin ser periodista, opinólogos que faltan el respeto a gente con trayectoria, artistas y personas de bien. Creo que tienen que tomarse las medidas necesarias, ya que no hay control de estas nuevas plataformas tecnológicas que son captadas por nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes, a las cuales van dirigidos estos programas. Acá no caben las disculpas como la del señor Tomás Kirzner, que fue el responsable de un comentario fuera de lugar, y del resto del equipo. Tendrían que ser sancionados como corresponde. No son ejemplo de nada si se burlan del cáncer o la pedofilia, temas tan sensibles para la sociedad. Que lo sucedido marque un antes y un después en esta nueva plataforma.

Mario Martín Ponce de León

DNI 13.308.680

Día del Amigo

“Un millón de amigos” se cantaba en mi juventud y más allá del número, qué importante es contar con ellos. La vida es más fácil, es el refugio del mal trago, la risa del momento, el recuerdo repetido, entender lo indescifrable, superar los achaques, brindar sin motivo. No importa si nos entienden o si los comprendemos del todo, el cariño es más fuerte. Nos juntamos con un mate, una pizza o un asado y arreglamos el mundo. Discutimos con pasión y hasta enojo de fútbol, de política o de una serie, pero al volver a casa tenemos claro que son lo más.

Celebremos con un abrazo este 20 de julio: nos necesitamos más que nunca, amigos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Es hora

Es hora de que la máxima conducción del país encare una revisión profunda de los “juicios de lesa humanidad”, esa farsa judicial de cuyas aberraciones vienen dando cuenta distintas cartas de lectores en los últimos días. Fallos escandalosos, condenas sin pruebas, testigos falsos, mentiras, vejámenes. Todo parece permitido en estos “juicios”, verdaderos “agujeros negros” de la Justicia. Y las aberraciones las padecen personas concretas, como viene enumerando con coraje el doctor Enrique Munilla. El presente gobierno, de a poco, ha ido dando signos de querer retomar la senda de la normalidad y dejar atrás “el relato” de los años 70 creado por la izquierda. Pero no debe olvidar que es aquel relato el que creó esta farsa judicial que sigue cobrándose la vida de ancianos en prisión.

El presidente y la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben dar una solución política y judicial definitiva a este tema, antes de que sea tarde: antes de que el mero paso del tiempo lo resuelva por sí solo, cuando se haya muerto el último de los que hoy están detenidos.

Alejandro José Beverina

General de Brigada (R.), presidente UP-Salta

DNI 7.987.093

Caballos e historia

Teniendo presente aquella frase que dice “La Argentina se hizo a caballo”, verlos desfilar nos hace recordar que estos nobles animales forman parte de nuestra vida e historia.

Orlando Huarte

estrategiapampa@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Una falla informática mundial afectó vuelos, bancos y medios

“Por eso lo digital no debe ser total”- Camelia Huino

“Por algo será que convocan a talentos para una nueva comunicación global”- Nellys Ruiz

“Mejor sería no depender tanto de las máquinas. ¡Las nuevas generaciones no saben pensar!”- Cecilia Díaz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION