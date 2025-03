Cartas de lectores: Horizonte lejano, prepotencia, pedido de disculpas

Horizonte lejano

Las bancas vacías en la apertura de las sesiones del Congreso nacional son la desgraciada síntesis de la política argentina y de nuestra sociedad. Que todos asuman su responsabilidad por la penosa imagen de la democracia que inspiran nuestros líderes. El discurso del Presidente fue el de siempre. Autoelogio por la economía y acusación por el drama de la violencia y la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, aunque solo se trate del conurbano. La historia, un juez que no se elige a dedo, juzgará en su momento a la Argentina que hoy vivimos. Pero que nadie crea que así vamos bien. Ninguna nación, ni las más cultas y viejas del mundo, ha podido progresar con dirigentes que, como apreciamos a diario, se insultan y agreden como las barras bravas del fútbol autóctono. Venimos de gobiernos incapaces y corruptos que debemos sepultar para siempre. Y para lograrlo se elige la misma violencia que se pretende erradicar. La gente solo desea paz, empleo, educación y seguridad con ejemplos concretos de que por encima de todo hay un camino común, basado en el respeto al otro y a las leyes. Hoy, un horizonte demasiado lejano.

Matías Aníbal Rossi

Prepotencia

Estimado señor Presidente, cuando uno de sus principales asesores opera como un compadrito, prepotente, increpando a un diputado y mascando chicle en el Congreso de la Nación, usted pierde mi voto para siempre.

Andy Anderson

Pedido de disculpas

El Sr. Santiago Caputo es una persona a la que el Presidente le atribuye una inteligencia superior al común de los mortales y debido a ello asumió un enorme poder dentro del gobierno de La Libertad Avanza. Sus exiguas apariciones no estarían precisamente dando muestras de tales afirmaciones. Reaccionar públicamente de la forma que lo hizo ante el cuestionamiento de un diputado, que guste o no fue elegido por el pueblo y estaba sentado en su banca, se asemeja más a la actitud de un barrabrava que a la de un inteligente estratega. Como ciudadano me gustaría ver a un presidente rodeado de gente con otro nivel de tolerancia. Lo insto por este medio, por el bien de la libertad de expresión, a que realice un sentido pedido de disculpas públicas por la actitud reprochable de una persona de su entorno más cercano. Si esto no sucediera, empezaría a preocuparme seriamente por su interpretación de la libertad.

Marco Gallia

El INTA

Quisiera sumar una opinión a lo que a mi entender sería el rumbo a tomar por el INTA. Al igual que la misión que posee el organismo, como el fortalecimiento de la competitividad sistémica local y el de la sustentabilidad productiva, el INTA en sí mismo debe hacerse más sustentable. Uno de los cuestionamientos es que la agricultura familiar se ha bastardeado y usado políticamente, a tal punto que la mayoría de los productores opinan que no debe existir más; a pesar de que la extensión agropecuaria por parte del instituto debiera enfocarse en aquellos sectores más débiles de la cadena, impulsando el desarrollo sostenido de estos. La realidad es que los grandes productores tienen asesoramiento propio; los medianos, si no están en los grupos CREA o similares, tienen asesoramiento de los vendedores de insumos estratégicos, y, por último, los pequeños productores con todas sus variantes, especialmente los que hacen agricultura de subsistencia, que son los que se apoyan técnicamente en la legendaria institución. Función importantísima que ha sido desvirtuada durante el último gobierno.

Está claro que el INTA no es un instrumento para hacer asistencialismo político, pero sí es una herramienta válida para transformar un pequeño productor en un gran empresario rural. Reestructurar el INTA para hacerlo más eficiente, eficaz y económico, sin aprovechamiento espurio de la política, es el gran desafío que enfrentamos. Si podemos cambiar el rumbo del país, podemos brindarle más sustentabilidad al INTA. Cuando un pequeño productor y su familia no pueden subsistir, terminan abandonando el predio y alimentando el conurbano de la ciudad más próxima, con las dificultades de inserción que ello tiene y un mayor costo para el Estado. Es más virtuoso evitar el desarraigo ayudándolo a ser sustentable, acompañándolo en esa transformación productiva, que mantenerlo con planes sociales engrosando las grandes urbes.

Carlos Vila Moret

Pinamar

Pinamar Norte supo ser un lugar de descanso y paz. Hoy se ha transformado en una zona muy ruidosa y de alto riesgo. El sonido del mar fue sustituido por el de un autódromo plagado de motos, areneros y cuatriciclos que juegan al rally Dakar. Y más allá de la trágica contaminación sonora que también ataca a la fauna local, caminar o cruzar la avenida Libertador hacia la playa es una ruleta rusa, dado el peligro constante con estos vehículos (muchos sin patente) derrapando en cada esquina. La solución es simple, una regulación que aleje más al norte el acceso vehicular a la playa (la ciudad creció mucho), prohibiendo que circulen por Libertador, protegiendo a veraneantes de a pie. Podrían circular por la avenida Shaw, continuando por el perímetro oeste, alejándose de las calles donde juegan niños y caminan turistas. Hay muy buenas obras públicas recientes en Pinamar, cuyo beneficio se diluye por noticias de accidentes evitables. Honremos a quienes eligen Pinamar protegiéndolos de ruidos molestos y riesgos. Y defendamos también a la fauna local de quienes desprecian el derecho al descanso de los demás.

Ricardo Dessy

En la Red Facebook

Inseguridad. Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad

“Ya era hora de que discutieran esta ley, es una deuda histórica que el Parlamento le debe a la sociedad argentina”- Kevin Badillo

“Qué saquen la ley ya. Porque mientras debaten siguen matando gente”- María Emilia Niccodemi

“Si un menor puede votar o cambiar de sexo, también puede ir en cana”- Hernán López

“Pueden bajar la edad a 5 años, no sirve de nada... Los jueces tienen las herramientas, no las usan”- Omar Clatt

