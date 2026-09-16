Cartas de lectores: Argentina improvisada, respeto al Himno, Inteligencia Artificial

Argentina improvisada

La Argentina está siendo tocada por la varita mágica del boom de gas y petróleo de Vaca Muerta y por la explosión de proyectos de la minería, pero para variar nos toma pésimamente preparados. Las rutas se están destruyendo por el transporte de arena desde el litoral hasta la Patagonia, y las mineras pujan por la energía necesaria para comenzar sus proyectos. La producción de Vaca Muerta no podía ser evacuada por falta de transporte a los puertos, y así muchos temas más que demuestran la improvisación y atraso de este país en temas de infraestructura. Estado, provincias y privados se miran mutuamente reclamando soluciones que saben que no llegarán a tiempo, y así seguimos improvisando. Planificación, palabra tan usada pero poco ejercida, es lo que se requiere, y para ello hay que reunir a todos los que siendo afectados por el problema, pueden ser parte de la solución. Estado, provincias, operadores, proveedores y bancos deberían mínimamente sentarse a diseñar un plan de acción para pegar el salto de infraestructura que el país reclama hace años, y que dadas las oportunidades que están apareciendo, se convierten en criticas para los próximos años.

Roberto de León

roberto.luis.de.leon@gmail.com

Respeto al Himno

Asombro y bochorno me produjo haber escuchado el Himno Nacional por el cantante Abel Pintos en el acto inaugural en la ciudad de Rosario de los Juegos Suramericanos, el sábado pasado, en el modo en que lo hizo: sentado sobre un banco y con un sombrero puesto. Es imposible comprender el significado de la palabra soberanía cuando no se guarda el debido respeto por los símbolos patrios que hacen a ella. A esto cabe agregar que de manera incongruente y sin sentido alguno se bailaba al mismo tiempo que se cantaba el Himno. Parece mentira tener que decir que no solo a los niños en la escuela hay que enseñarles el respeto por nuestra canción patria, hoy día es necesario que algunos mayores también aprendan.

Leonardo Horacio Delfino

leonardohdelfino@hotmail.com

Inteligencia artificial

No busquemos afuera al monstruo poderoso que puede destruirnos y al que no podemos controlar, ese monstruo existe y es poderoso, pero está dentro y no fuera de nosotros. La inteligencia es un talento que hemos recibido y somos responsables de él, porque solo podrá ser controlado por nuestra conciencia, conciencia que ella, la IA, no tiene. Será constructivo o destructivo según al servicio de quien lo ponemos, del bien o del mal, depende de nosotros, podemos elegir.

Pedro Basavilbaso

pedrobasa44@gmail.com

Fuerzas Armadas devaluadas

Las Fuerzas Armadas son el último recurso para la supervivencia del Estado; sin embargo, la política que se viene llevando para con ellas, parecería que tuviera como finalidad degradarlas, eliminarlas. Sus integrantes, al carecer de adecuados medios de entrenamiento y bajísima remuneración en relación a sus capacidades intelectuales, físicas y psicológicas mudan, no sin dolor, de carrera, en busca de mejores oportunidades. La solución que ha encontrado la conducción política para tratar de retener y mejorar los ingresos ha sido la de autorizar a sus integrantes a trabajar en aplicaciones. Es claramente una claudicación a la dedicación exclusiva que deben tener los militares para el mejor y permanente alistamiento y una aceptación a la devaluación social de la función militar. Urge tomar medidas para que se reafirme la especificidad de la actividad militar y se devuelva a sus integrantes, el orgullo de pertenecer. Es imprescindible mejorar las muy bajas retribuciones en relación con las de otros funcionarios civiles, incluidas las Fuerzas de Seguridad cuyos salarios aumentaron mucho más que la del militar, en quién la sujeción profesional es mayor; sus leyes particulares la constriñen. Solo tres empleos del Estado requieren aprobación del Senado, los oficiales superiores, los embajadores y la Justicia (fiscales y jueces); esto significa que se encuentran en el mismo nivel, la misma categoría, no obstante ello, las diferencias salariales de los últimos con los primeros, son abismales; deberían equipararse.

Jorge Augusto Cardoso

jinete@outlook.com

Canil ruidoso

¿Cuánto ruido debe soportar un vecino dentro de su propia casa antes de que alguien intervenga? Quienes vivimos alrededor del canil de nuestro barrio, en la Plaza Alberti, Arcos y Roosevelt, padecemos una situación que se volvió insostenible. Durante gran parte del día llegan paseadores y, en determinados momentos, se concentran más de 60 perros. Los ladridos simultáneos son permanentes: ya no se puede descansar, trabajar, estudiar ni simplemente estar tranquilo en casa. No estamos en contra de los perros ni pedimos que desaparezca el canil. Pedimos convivencia: límites a la cantidad de animales por paseador, controles y una organización que respete también a quienes vivimos alrededor. Hemos realizado reiterados reclamos ante la Comuna 13 y el problema continúa sin una solución efectiva. El espacio público es de todos. Tener un canil cerca no puede significar perder el derecho a la tranquilidad dentro de nuestra propia casa. Necesitamos una solución urgente. Los vecinos ya reclamamos. Ahora necesitamos que nos escuchen.

Leonel Moiguer

deptotalmercado@gmail.com

En la Red Facebook

Michael J. Fox, ovacionado tras recibir un premio humanitario en la entrega de los Emmys

“Recomiendo ver la serie Terapia de Apple en donde participa junto con Harrison Ford , y es imposible que no te interpelé como presentan y abordan ambos esta enfermedad” -Andrea Argüello

“Tenés el cariño de millones de personas en todo el mundo, y eso te hace leyenda” -Roberto Carlos Herrera

“Qué bueno sería que con la máquina del tiempo, te transportes al pasado y quitarte esa maldita enfermedad. Un gran actor que sigue luchando con entereza” -Gustavo Fernando Sarrachini