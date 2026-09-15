Cartas de lectores: Pacto roto, elecciones, corrupción e indiferencia

Pacto roto

Está siendo muy comentado y analizado el tema de los pobres resultados en la evaluación de la educación en Argentina, especialmente en la escuela secundaria y entre muy diversas opiniones de educadores muy destacados, no encuentro ninguna referencia a la advertencia expresada hace varios años por el doctor Guillermo Jaim Etcheverry, quien manifestó con la autoridad que le dan muchos años de estudio sobre el tema. Jaim Etcheverry expresó claramente que una de las razones de esta decadencia se explica en la rotura del antiguo y valioso pacto entre padres y educadores y esto se manifiesta en que ante un conflicto entre el maestro y el alumno sea este último quien tiene la razón. Este enfoque permeó en los chicos y implicó un cierto descrédito de los maestros y lo más preocupante es que convenció a padres y madres y los liberó de generar en los educandos la idea de respeto hacia los educadores. Finalmente, es muy importante convencer a hijos y padres de que la educación escolar implica un esfuerzo que a veces supone en los chicos y hasta en los padres un conflicto entre el estudio y la diversión. Para esto último los clubes hacen un aporte muy valioso, para hacer tolerable esta inevitable tensión.

Roberto Oscar Marino

roberto.marino@marino

Elecciones

Muchos todavía confían en el presidente Milei, pero esperan resultados concretos. La baja de la inflación es importante, pero debe acompañarse de más empleo, mejores ingresos y una recuperación del consumo.

Con crecimiento, el Gobierno podrá llegar fortalecido a las próximas elecciones presidenciales pero si la mejora se demora, el desgaste social y la desconfianza podrían traducirse en una pérdida de apoyo.

Los argentinos pueden conservar la esperanza, eso no implica un compromiso electoral.

Alejandro Luis de Elizalde

alejandro@elizaldegarrahan.com

Corrupción e indiferencia

Es tan alevosa y de tanta magnitud la corrupción generalizada desde hace décadas, que sorprende y agravia la indiferencia marcada de millones de ciudadanos que están inertes y sin reacción. Hay desesperanza e incredulidad respecto de los dirigentes que deben comandar una república infectada. La pregunta fundamental es: ¿cómo se puede hacer reaccionar al electorado , recuperar el sendero correcto y producir un virtuoso contagio colectivo? Hay que crear las condiciones para generar ese efecto con una propuesta audaz y contundente. La propuesta primaria apunta a crear un organismo civil con personas de honorabilidad intachable como lo fueron aquellos que formaron la Conadep durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para investigar la corrupción, buscar información y llevarla a la Justicia. Todo aquel que quiera denunciar a funcionarios corruptos podrá hacerlo dejando las pruebas que posea y garantizándole reserva de identidad , y en su caso tratamiento de imputado colaborador. La promoción de los juicios deberá serlo con proceso abreviado, como lo fue el proceso de las juntas militares por la Justicia federal, garantizando la defensa en juicio. En este tipo de procesos se limitarán las maniobras dilatorias y el doble conforme resultará de las sentencias de dos instancias, por lo que deberán cumplirse de inmediato una vez superada la instancia de apelación. No será suficiente con lo expuesto, ya que frente a la inaudita demora de los procedimientos ,o peor aún el “cajoneo” que alcanza a casi todos los imputados en este tipo de procesos, la comisión a crearse (¿Conacor, Comisión Nacional Contra la Corrupción?) tendrá facultades para auditar a todos los juzgados federales involucrados y activar los múltiples procesos encajonados o escondidos. Una vez auditados, por Superintencia se resolverá si corresponde apartar de las funciones a jueces o fiscales. El principio del juez natural debe ceder ante la incuria o la complicidad tribunalicia. Es imposible seguir como vamos, y en donde muchas veces un punto menos de inflación significa más que la dignidad que exige a los ciudadano, el vivir en una república democrática, con fiel observancia del Estado de Derecho.

“Hechos, que no palabras” proponía Santa Teresa de Jesús , en eso deberemos estar todos.

Carlos Quevedo Mendoza

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Realidad

¿ Cómo puede ser que el centro del escenario político esté ocupado por dos personas como Máximo Kirchner y Axel Kicillof? ¿Cómo puede ser que puedan ser candidatos a presidente en 2027? ¿Qué nos ha pasado como país para llegar a esta realidad que nos oprime? Para colmo, Cristina Kirchner, desde su cómoda prisión, pretende influir en las elecciones del año que viene. Esta es la realidad, la triste realidad que hoy vivimos, donde el destino de la gente honesta, digna y de principios depende de personajes que, con nuestra indiferencia y desidia, hemos alimentado. Estamos dando de comer a lobos que nos devorarán sino reaccionamos a tiempo. Es cuestión de proceder con firmeza por esta patria que Dios nos regaló.

Julio C. Borda

julioborda >

Equipaje perdido

Pocas veces agradecemos a los agentes y oficiales de las fuerzas de seguridad cuando nos ayudan más allá de sus obligaciones. En mi caso quiero agradecer muy especialmente al agente Alan Vergara, de la Policía de Seguridad Aeronáutica, destacado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por su enorme colaboración en ayudarme a recuperar una pieza de mi equipaje perdido en el aeropuerto. Es mi deseo también que el agente Vergara sea felicitado por sus superiores por su profundo sentido del deber.

Carlos E. Echagüe

echagueteddy@gmail.com

En la Red Facebook

Escocia, Gales e Irlanda del Norte revindicaron su derecho a la “autodeterminación” y afirmaron que su futuro está en la UE

“¡Ahh! ¿Cómo era eso de la autodeterminación?” -Agustin Mancedo

“¡Ahí tienen los ingleses! La autodeterminación de los pueblos” -Miguel González

“Van a llegar a un acuerdo con Inglaterra y todo va a seguir igual... lo firmo y lo afirmo” -Ariel Romero Peyronel

“Menos mal se dieron cuenta, el Brexit fue la mayor idiotez que pudieron haber hecho” -Exequiel Sladec

“Esto va a quedar en la nada. ¡Como muchas otras veces!” -Renzo Emanuel Vera