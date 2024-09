Cartas de lectores: Asesores, privilegio irritante, Grabois con el Papa

Escuchar

Deberíamos exigir una ley que regule a los “asesores” de nuestros señores congresistas. Estas personas que “trabajan” en las sombras y cuyas caras nunca conocemos cobran sumas tan exorbitantes como sus asesorados. Quiénes son, qué especialidad tienen para asesorar, cuántas horas dedican a su trabajo, si son trabajadores full time o van de vez en cuándo. La experiencia nos ha demostrado y nos sigue demostrando que los asesores que nunca nadie conoce son familiares, amigos y amantes, en ese orden. Jamás he visto un anuncio de un político buscando un desconocido capacitado como asesor. Exigimos que den la cara y que se sancione un ley para regular a estos asesores, a los que, en la mayoría de los casos y por cómo legislan las caras visibles, les cabe mejor el calificativo de “manochantas semiblanqueados”.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Privilegio irritante

Como consecuencia del nuevo conflicto llevado a cabo por el personal de Aerolíneas Argentinas, su presidente, Fabián Lombardo, dio a conocer los beneficios de los que gozan los empleados de la empresa, que para el resto de los trabajadores no son otra cosa que exasperantes privilegios. Uno de los más irritantes (también se da en otros organismos públicos) es el de no trabajar en su día de cumpleaños. Aerolíneas Argentinas cuenta en la actualidad con un poco más de 11.000 empleados; lo que significa 11.000 días por año pagados y no trabajados. En otras palabras, la empresa paga un promedio de 917 sueldos mensuales en concepto de cumpleaños. Los directivos de los gremios aeronáuticos deberían comprender que esos 917 sueldos mensuales los pagan los casi un millón y medio de chicos argentinos que están mal alimentados.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Grabois, con el Papa

El 20 de este mes Juan Grabois se volverá a reunir con el papa Francisco, para un encuentro sobre los movimientos populares. Alguien le podría avisar al Papa que Grabois y muchos de los que manejaron millones de pesos para los movimientos populares están siendo investigados por la Justicia por haber malversado fondos. Es raro que el Papa, teniendo toda la información de lo que pasa y pasó en nuestro país, no sepa nada de esto. O es que algunas noticias de este tipo no le llegan… Solo Dios lo sabe.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Otra vez, no

Como hijas de Antonio Muscat, muerto por Montoneros el 7 de febrero de 1975, no pudimos evitar quedar consternadas y relacionar dos titulares del jueves 5 de septiembre con una horrible sensación de miedo y mal recuerdo: “Estalló un paquete bomba en la Rural” y “Volvió Firmenich”.

No podemos permitir que este asesino vuelva a acercarse a la Argentina para otra cosa que no sea entrar en la cárcel y morir allí. Menos podemos permitir que dé charlas revolucionarias para arengar a otros nuevos “jóvenes idealistas” como los que en la década del 70 ensangrentaron el país y destrozaron a miles de familias, entre ellas la nuestra.

Cristina, Silvia y Claudia Muscat

DNI 12.622.699

Alivio del dolor

En mi condición de médico dedicado al desarrollo de los cuidados paliativos en nuestra región, le pido a la autoridad política la revisión de la quita del subsidio del 100% a los opioides y analgésicos adyuvantes para los afiliados del PAMI. La conjunción de ser jubilado (tercera edad), enfermo incurable y padecer dolor intenso es suficiente razón, científica y éticamente justificada, para acceder al beneficio sin que se requiera ningún trámite de excepción. Además, lo barato sale caro: un anciano con dolor crónico intenso que no recibe en tiempo y forma el analgésico vía oral que le permite vivir aliviado en su hogar termina sobrecargando guardias y/o internaciones, con los correspondientes costos que ello implica. La restricción del beneficio es una decisión que considero propia de una “economía liliputiense”, de pequeñez moral, que aniquila el gesto humano y compasivo. Necesitamos construir una economía con moralidad, como medio para la autenticidad, tomando decisiones significativas y coherentes con fines particulares. Hay necesidades de mínima que son universales: una de ellas es el alivio del dolor, sin excepciones.

Gustavo G. De Simone

DNI 11.897.681

Homenaje

Los homenajes y reconocimientos deben hacerse en vida. Pero el Dr. Osvaldo García Morteo no nos dio tiempo, se fue súbitamente en 1987, a los 54 años, sin que lo pudiéramos despedir como lo merecía. Fue la figura más relevante de la reumatología argentina, a la que hizo trascender fuera de nuestras fronteras. El 11 de octubre, en el Congreso Argentino de Reumatología (SAR), que se llevará a cabo en Rosario, se presentará el libro de homenaje al maestro. La manera de salir de un tiempo de prédica contra el mérito, el esfuerzo, el trabajo, y en el que la honestidad fue reemplazada por la viveza y el aprovechamiento, es mostrar, especialmente a las nuevas generaciones, que ejemplos como los de Favaloro y García Morteo son los que nos pueden sacar de este pozo en el que no queremos seguir cayendo. Igualdad sí, pero hacia arriba, mirando siempre a los ejemplos que nos devuelvan los valores perdidos.

Gustavo G. Nasswetter

DNI 7.869.181

Cédula azul

Aplaudo los esfuerzos para desregular la economía y simplificar los engorrosos trámites, característicos de un Estado totalitario. Sin embargo, parece que simplificar no significa lo mismo para todos. Un ejemplo: se eliminan las famosas cédulas azules para que puedan manejar un vehículo terceras personas, pero son reemplazadas por otro trámite. ¿Por qué? Si el vehículo no pasa por un control policial, no hace falta ningún documento. Y si en cambio pasa por un control, la policía puede saber inmediatamente si existe una denuncia por robo. El nuevo trámite es, por ende, innecesario.

Pedro Cressall

petercressall@fibertel.com.ar

