País kafkiano, sindicalismo traidor, pérdidas millonarias

País kafkiano

Un país plagado de problemas sigue perdiendo un tiempo precioso en las internas de una clase política que, sin excepción, privilegia sus intereses personales a solucionar temas que deberían ser de interés común, y evidentemente, no lo son para ella. Esto, acompañado por una Justicia y un Congreso inútiles y mastodónticos, que con lentitud enervante evitan hacer su trabajo y permiten que imputados, procesados y condenados continúen llevando una vida similar a cualquier ciudadano inocente y permitiendo absurdos como que los delincuentes deban aprobar leyes para castigarse a ellos mismos. Ni Kafka hubiera sido tan creativo.

Carlos Sala Spinelli

Sindicalismo traidor

Hace décadas que los sindicatos se ufanan de ser peronistas y defensores de los trabajadores. Hoy son socialdemócratas y traidores de sus representados desde sus orígenes. Nunca he visto trabajadores ricos y sindicalistas pobres. Siempre es al revés. Sumieron a sus seguidores en la pobreza mientras ellos viven en la opulencia, por corruptos. Portando la bandera de Perón, hostigan a gobiernos opositores, defendiendo ideas incumplidas y en respaldo de gestiones populistas que han vaciado el país y gobernado en provecho propio y de los gremialistas. Ahora marchan por los jubilados, un acto falaz pues nunca se ocuparon de la clase pasiva, con un 80% de ellos pobres. El grado de inmoralidad sindical no tiene límites ni los tendrá mientras los representados por ellos no comprendan que son víctimas y lo seguirán siendo si los vuelven a elegir. Hace más de 40 años que muchos sindicalistas están al frente de sus sindicatos, negociando con el poder de turno y dándoles la espalda a los trabajadores. Da vergüenza ver sus cabelleras llenas de canas y que sus rostros impávidos continúen fingiendo ser los fieles representantes de trabajadores. Solo son fieles traidores de los mismos. ¿Hasta cuándo? Sí, son responsables en gran parte de la situación actual del país, por estar siempre al servicio de quienes lo postraron.

Rodolfo C. Castello

Pérdidas millonarias

Las huelgas atrasan, son medidas de fuerza propias del siglo pasado. Si es real que el país perdió casi 900 millones de dólares a causa del último paro general, los sindicalistas deberían asumir que fueron los responsables de dicho perjuicio económico. La Argentina no se puede dar el lujo de sufrir semejantes pérdidas millonarias. En el tercer milenio, los paros generales solo generan un quebranto económico al país y no benefician en nada a los trabajadores.

Patricio Oschlies

Contrasentido

Yo creía que los sindicatos se movilizaban cuando la inflación, la pobreza, el desempleo y la inseguridad aumentaban, mientras las jubilaciones se reducían. Pero se ve que es al revés.

Marcelo Amaral Correa

Importancia de las pymes

El gobierno nacional, para que el ciudadano común de una vez lo entienda, debería publicitar con dibujos animados las importantes funciones de las pymes, que en su ingenio dinámico son verdaderas múltiples fuentes de trabajo y producción de bienes y servicios. También en las escuelas públicas secundarias, en quince minutos una materia explicativa de la importancia de las pymes. Sin ellas nadie va a invertir y lejos estará la Argentina de recuperarse económicamente. Las grandes inversiones en minería, energía, etcétera, son importantes y necesarias, pero el número de trabajadores muy bien remunerados son pocos. No habrá nuevas pymes con las leyes laborales actuales y sindicalismo corrupto fascista, que destruyeron las pymes con exitosos abogados laborales multimillonarios y jueces laxos.

Juan José Varrone

Lijo

Estupenda noticia: Ariel Lijo no será juez de la Corte Suprema. Es para celebrar. La Corte no será contaminada con los vicios de Comodoro Py. Sin embargo, hay que decirlo, el rechazo no se produjo porque todos los senadores votaron en defensa del Alto Tribunal. No. La verdad es que salió de carambola dado que los kirchneristas se opusieron por razones políticas. El Gobierno, en su empeño absurdo y contradictorio de proponer al juez Lijo, entabló negociaciones con lo peor de la política. Pero la componenda se frustró por errores y equívocos de ambas partes. Jugaron un póker raro y no se entendieron. Mauricio Macri desde un principio se opuso a la designación de Lijo, como casi todo Pro. Y aunque el presidente de la UCR no se expidió, la parte sana del partido sí manifestó su opinión contraria. Por ello, mal pueden aducir los oficialistas que hubo connivencia con el kirchnerismo. Pro y la UCR votaron en contra porque a Lijo le faltan antecedentes e idoneidad intelectual y moral para llegar a la Corte. La actuación del doctor García-Mansilla es compleja. Es compresible que aceptara su nombramiento por decreto para que la Corte pudiera actuar sin la obligatoria unanimidad. Así lo dice en su extensa renuncia, que presentó en forma indeclinable. Digresión: ¿qué hace Lousteau presidiendo la UCR? No es radical y casi siempre vota en contra de la mayoría radical. Los radicales ejercen la oposición, pero quieren apoyar al Gobierno en los temas que consideran razonables. Ahora bien, Lousteau es un opositor acérrimo del Gobierno, se opone a todo, sin matices. Debería renunciar. No representa al partido radical, que necesita una conducción desprovista de intereses personales.

Eduardo de la Rúa

Batallón de Arsenales 121

Este domingo 13 de abril se cumplen 50 años del ataque al Batallón de Arsenales 121 Fray Luis Beltrán, San Lorenzo-Santa Fe, perpetrado por la guerrilla urbana que asediaba a la república y sus instituciones. El gobierno democrático había sido elegido en elecciones limpias. Pero el ERP y otras organizaciones guerrilleras decidieron tomar el poder por las armas, traicionando la voluntad del pueblo, asesinando a mansalva a civiles y uniformados. En horas del mediodía, cuando ingresaban los familiares de soldados en la primera visita luego de la incorporación, los guerrilleros ingresaron merced a la entrega que hiciera un soldado telefonista traidor dando una autorización falsa. Ingresaron vestidos como soldados y cuando mi padre, coronel Carpani Costa, salió de su casa en el barrio militar, se identificó ante dos supuestos soldados y les ordenó seguirlo para participar de la defensa. Tan solo darse vuelta lo mataron por la espalda, dejando una viuda, cuatro hijos menores y uno en camino. A pesar de la muerte artera, la vida de mi familia siguió adelante sin cultivar el odio. De hecho, con mis hermanos hemos perdonado cristianamente a los autores, pues de otro modo el odio no deja vivir. El juzgamiento y la condena de los guerrilleros involucrados no cambiarán nuestra vida. Si aprendieron algo, los prefiero libres. Hoy me desilusiona ver una sociedad tuerta, que persigue solo a los militares convocados para defenderla, con sus errores, con sus excesos, pero también con sus aciertos. Hoy todos obran como si fueran ajenos a la sociedad que pedía a gritos un golpe de Estado y el combate a la guerrilla, que asesinaba civiles y militares por igual. La culpa siempre es del otro, y hoy mantenemos injustamente presos a ancianos de 75, 80, 90 y más años condenados solo por ser militares, cuando no existe delincuente civil alguno que permanezca preso después de los 70 años. Es hora de la paz y el perdón. Una batalla más importante nos espera. Unificar a todos los argentinos y empeñarnos en la reconstrucción de un país saqueado y espoleado por los vivillos de siempre.

Juan Carpani Costa

Violencia escolar

Ante los últimos hechos de violencia en ámbitos escolares hay un reclamo social generalizado para que la escuela se ocupe de actuar preventivamente desarrollando en los que aprenden hábitos de convivencia pacífica. No hay duda de la validez de este requerimiento porque la educación para la paz y la convivencia pacífica no es una opción curricular, sino un imperativo educativo. Sin embargo, es oportuno señalar que hay una transferencia de responsabilidades familiares a la escuela y en nuestros días no solamente debe ocuparse de preparar a los niños y adolescentes en los saberes básicos, para lo cual fue originalmente concebida, sino que también la sociedad le reclama que forme personas responsables, que sea contenedora de conductas adolescentes negativas, que ayude a los alumnos en el cuidado de la salud, que les enseñe formas de comportamiento social, que los prepare para el aprendizaje permanente, que los oriente vocacionalmente, que les facilite la inserción laboral, que atienda problemas familiares que afectan su desempeño escolar, que se ocupe de la educación sexual integral, de la ecología y de la preservación del medio ambiente. La pregunta que surge es si se le brindan a la escuela los medios adecuados para estos nuevos requerimientos sociales o se le pide más de lo que razonablemente puede realizar.

Eduardo Luis Tasca

