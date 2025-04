Ciudadanía activa, admitir la realidad, palabras de CFK

Ciudadanía activa

En tiempos de elecciones, los argentinos enfrentamos un desafío que va más allá de elegir entre candidatos: el desafío de entender qué estamos votando y por qué. La mayoría de nosotros no sabemos cómo evaluar la idoneidad y capacidad de quienes aspiran a liderar el país. Nos detenemos en cuestiones superficiales, influenciados por redes sociales y discursos emotivos, pero ignoramos conceptos claves que definen nuestro futuro económico. Para tomar decisiones, deberíamos comprender términos como inflación, déficit fiscal cero, riesgo país, la función del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los efectos del cepo cambiario. Así, advertiremos que liberar el cepo cambiario facilita el comercio exterior y que los recursos del FMI permitirán afrontar los riesgos y maximizar la medida. Sin embargo, la realidad es que muchos votamos desde el bolsillo: nos importa cómo vivimos hoy y no cómo viviremos mañana. Nos supera la complejidad técnica y preferimos evitar aprender sobre estos temas. No saber es una realidad, no querer aprender es una elección. En esta indiferencia hacia el conocimiento radica uno de nuestros mayores riesgos como sociedad. Es hora de asumir responsabilidad. No podemos seguir eligiendo líderes sin entender las consecuencias de sus políticas. El futuro no se construye solo con pasión; se construye con información y compromiso. Es momento de dejar atrás la apatía intelectual y apostar por una ciudadanía activa que evalúe propuestas con criterio. El destino del país depende de ello.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

hgva@durrieu.com.ar

Admitir la realidad

El viernes se vivió un día muy especial por varias razones: la asistencia del FMI estaba cantada, pero su confirmación fue noticia; la eliminación del cepo era una esperanza que se concretó y generó una fundada esperanza. Pero lo que sorprendió fue la noticia de la inflación, índice que superó lo esperado. Inmediatamente vino a mi memoria el tiempo en que se informaba una inflación que no existía y se pretendía contenerla con controles de precios insostenibles. Vale mi reconocimiento a este gobierno por no dudar en admitir la realidad, en este caso, la de la inflación. Reconoció lo que le era adverso, pero a la vez admite que no hay mejor manera de combatir el mal mediante su reconocimiento.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Palabras de CFK

¿A quién le habla esta señora? ¿Al 52% de pobres que dejaron sus mandatos? ¿A los miles de desocupados o subocupados que dejaron sus mandatos, a los que perdieron poder sus salarios por la tremenda devaluación de sus mandatos? ¿A los que se quedaron sin luz por las pésimas políticas energéticas de sus mandatos? ¿A los que perdieron seres queridos por la pésima política de infraestructura en sus mandatos? ¿A los familiares de Cromañón, Once, los muertos por el Covid? ¿A quién le habla de devaluación e inflación si con su marido conformó la peor yunta que llevó a los argentinos a la pésima situación económica y moral? Cómo le da la cara para opinar. Demuestra que no tiene el más mínimo respeto por todas las desgracias vividas como consecuencias de sus actos.

Marta Lavalle

Martalavalle7@gmail.com

¿Por qué los votan?

Es difícil imaginar la lamentable moral de los dirigentes sindicales de la Argentina. El problema de los jubilados es la política salarial herrada del kirchnerismo, que les negó el 82% más el incremento de jubilados no aportantes en perjuicio de los aportantes. Los jubilados están pasando por un mal momento, pero nada tiene que ver el actual gobierno con esta responsabilidad. El gobierno actual es el único que ha presentado un plan económico en los últimos 20 años, apoyado por la inmensa mayoría de la sociedad, pero lo combaten. Lo deleznable de estos dirigentes sindicales es que se regodean en la desgracia de los jubilados festejando con un paro general y negándole la posibilidad de trabajar a la inmensa mayoría de trabajadores que no solamente quiere trabajar, lo necesita. Este es el misterio de la sociedad Argentina: votan a quienes los perjudican: económica, política y socialmente, la pregunta es ¿por qué los votan? ¿Por qué los eligen política y sindicalmente hablando? ¿Será posible lograr un cambio haciendo siempre lo mismo?

Ricardo Blaksley

ricardoblaksley@hotmail.com

Puerta giratoria

Leí en la nacion que la persona que asesinó al automovilista en Parque Chacabuco registraba numerosas detenciones (la última el 17 de marzo pasado) y que siempre fue liberada por los magistrados intervinientes. Creo que el abolicionismo y la consiguiente “puerta giratoria” se va a terminar el día que se haga responsables a los jueces que cultivan esa doctrina, destituyéndolos y haciéndolos responsables por la mala praxis cometida.

Ricardo Clemente Beati

DNI 8.110.249

Desidia educativa

Discutimos sobre los problemas del país. La inflación crónica, el préstamo del FMI, la violencia en las calles, los jueces de la Suprema Corte y tantos más. Pero un editorial de la nacion, el jueves 10 pasado, donde alerta sobre los riesgos que genera el reparto de miles de libros en las escuelas de la provincia de Buenos Aires a chicos mayores de 14 años, con contenidos sexuales explícitos, sirvió para recordarme la piedra basal de una sociedad democrática: la educación. Los educadores concuerdan en que es esencial mejorar la calidad de la comprensión y el análisis crítico de nuestros jóvenes para la vida futura en sociedad ¿Les prestamos atención? ¿Acaso preocupa una formación docente actualizada a los tiempos que vivimos? La educación pública o privada, desde hace rato no forma parte de la agenda política. Un error que pagamos muy caro. Una desidia que duele. Hoy carecemos de un Mitre, que promovió la educación media con los colegios nacionales en las provincias. Como mi querido Nacional de Buenos Aires, donde cursé allá por los 60. De la pasión de un Sarmiento resumida en sus propias palabras “Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo: todo está en los humildes bancos de la escuela”. Pregunto a la política: ¿de verdad les preocupa el futuro del país?

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

