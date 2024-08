Cartas de lectores: Asombro, encierro, traslado de la causa

Escuchar

Asombro

Los argentinos no salimos de nuestro asombro. ¿Cómo alguien pudo caer tan pero tan bajo? Ya cuando responsabilizó del festejo en Olivos a su “querida Fabiola”, Alberto Fernández dio una señal de su escasa hombría de bien. Al fin y al cabo, quien no debió autorizar esa reunión fue él, como presidente de un país que en ese momento estaba encerrado, mientras él mismo, con su índice acusador, advertía que no nos hiciéramos “los vivos” no respetando la cuarentena. Pero lo que surge ahora casi por casualidad al investigar el escándalo de los seguros es digno de una serie de TV de poca monta. Lo más triste es que nos ensucia a todos, nos avergüenza a todos, porque esos hechos ocurrieron nada menos que en la Casa Rosada y la quinta de Olivos, que nos pertenecen a todos. Yo no pondría el foco en las mujeres que supuestamente lo visitaban; no son ellas las responsables de su actitud libidinosa y adolescente. Sí prestaría atención a su entorno, a los que sabían, veían, escuchaban y callaban por “obediencia debida”, por conveniencia, por el “no te metás” tan típicamente argentino. El cinismo y la hipocresía de Fernández, cuando lo recordamos militando el feminismo, suenan hoy atroces, una burla imperdonable. Es inconmensurable, además, el daño que les hace al peronismo y al kirchnerismo. Su irresponsabilidad es un nuevo “cajón de Herminio Iglesias” para quienes lo ayudaron a llegar a un lugar que nunca mereció. Sin retorno.

Oprobioso.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Encierro

Quien nos encerró durante meses por la pandemia y con su dedo inquisidor nos amenazaba mientras él disfrutaba de sus fiestas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada ahora no puede salir a la calle por decisión de la Justicia o la condena social.

Al final todo vuelve.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Traslado de la causa

Llama la atención la insistencia por parte de la abogada defensora y su defendido el expresidente Alberto Fernández de pedir el traslado de la causa por violencia de género al fuero federal de San Isidro, a sabiendas de que le volvería a tocar al mismo juez que le impuso una probation cuando fue tratada la famosa reunión en Olivos en plena pandemia. Es de desear que permanezca en Comodoro Py o en su defecto sea tratada por la jueza Arroyo Salgado.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Custodia

Los medios escritos han publicado que el costo de la custodia de la ex primera dama en España le saldrá al Estado nacional unos 36.000 dólares mensuales. ¿No sería más barato que la Casa Militar contratara una empresa de seguridad española? Creo que el costo por dos custodios sería de unos 6000 euros mensuales.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Guion

En estos días, la realidad está escribiendo un guion desopilante para las escenas finales de una película tragicómica que seguramente se filmará en el futuro sobre los gobiernos K.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Seguridad jurídica

Cuenta José Del Rio en LA NACION del 11 de agosto (“Cuál es la letra chica de la gran apuesta del Gobierno para inversores”) el arduo trabajo del Presidente en la reglamentación del RIGI para atraer inversiones. El camino, señor Presidente, es la seguridad jurídica. Para ello no se necesitan más normas, que siempre dirán lo que los jueces digan que dicen, sino jueces operativos, probos e independientes que hagan respetar los derechos que garantiza nuestra CN. Esto no se logrará mientras continuemos con un Consejo de la Magistratura manejado por la política, a contrapelo de la norma constitucional y de lo que hoy sucede en el resto del mundo, que cuando tiene consejos de la Magistratura excluye a los políticos de su integración. Tampoco si los candidatos a la CSJN incumplen con el dicho inglés de que para jueces hay que elegir solo a “señores, si saben derecho, mejor”.

Jorge L. Noro Villagra

DNI 4.389.255

Educación religiosa

En la carta sobre la enseñanza religiosa publicada el sábado pasado se plantea una falsa dicotomía, además de tratarse en términos muy simplistas un asunto que reviste gran importancia. Comienza esa carta: “No hay terreno neutral: o estamos con Dios o caemos en la injusticia y perdemos la verdadera paz”. Esa afirmación es reduccionista y presupone que la ética y la moralidad dependen exclusivamente de una creencia teísta. Esto ignora las múltiples corrientes filosóficas y éticas que han desarrollado sistemas de valores sólidos sin recurrir a la religión. Segundo, el texto sugiere que la enseñanza religiosa es esencial para guiar a los jóvenes hacia la “búsqueda de la trascendencia y el recto proceder”. Esto implica que solo a través de la religión se pueden inculcar valores éticos, lo cual no es cierto. Tercero, el argumento de que la falta de educación religiosa sería la responsable de las “pésimas acciones” de los jóvenes de que son testigos con angustia las familias es una simplificación excesiva y un error de causalidad. Las conductas inmorales o antisociales son el resultado de una compleja interacción de factores sociales, económicos, psicológicos y educativos. Culpar únicamente a la ausencia de Dios o de la enseñanza religiosa no solo es reductivo, sino que también evade la responsabilidad de abordar estos problemas desde una perspectiva más integral y basada en la evidencia. La enseñanza de la ética y la moral no requiere necesariamente de la religión para ser efectiva y valiosa. Un enfoque que valore la razón, el respeto por la diversidad y el desarrollo del pensamiento crítico puede conducir a una sociedad igualmente justa y pacífica, sin depender de la creencia en una religión determinada.

En resumen, desde una perspectiva ética y moral no teísta, el texto presenta una visión reduccionista y excluyente de la moralidad, que no reconoce la riqueza y la diversidad de los sistemas éticos laicos que también promueven la justicia, la paz y el bienestar de la sociedad.

Conrado D. J. Estol

DNI 4.496.841

En la Red Facebook

La crisis de Venezuela expone la brecha entre las izquierdas de Boric y de la “vieja guardia” de Lula, AMLO y Petro

“La diferencia entre la izquierda socialdemócrata y la izquierda radical”- Ignacio Eduardo

“Por qué tendrían que reconocer a un gobierno que perdió por más del 60%... No es democrático. Es fraude”- Patricia Mónica Arturi

