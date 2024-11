Cartas de lectores: Atención médica, embargo a Cuba, explicación

Atención médica

Llama la atención que un oficialismo que se dice libertario cada día ponga más trabas a la atención médica de la población. Hace pocos días se publicó en estas páginas el colapso que sufren las guardias de hospitales y sanatorios. Vemos también la dificultad para conseguir un turno para atención médica, que puede tardar meses. Y ahora mucha gente no podrá tener una receta de su prepaga u obra social hecha por un médico particular o un médico de guardia de un hospital. Esto traerá aparejado que, ante la necesidad, comprarán sus medicamentos sin recibir el descuento correspondiente. Se beneficiarán la industria farmacéutica y las prepagas y obras sociales, pero el pueblo pierde, cualquiera que sea el color político que nos toque.

Jorge A. Torres

jatorres@intramed.net

Embargo a Cuba

Presidente Milei, el problema del embargo de Estados Unidos a Cuba no es binario; si se rechaza se es comunista o si se apoya, anticomunista. Error. El embargo le ha servido al régimen de la isla para echarle la culpa de todos sus males y para sostener ante el pueblo cubano que el enemigo es EE.UU. cuando la realidad es clarísima; el enemigo es el comunismo, que no funciona, con embargo o sin embargo. Pero, además, el embargo no existe cuando se tiene un tercer país que triangula como México. Solo encarece el producto. Aislar a Cuba ha sido el error más grande de EE.UU., porque el aislamiento ha sido cultural, doctrinario, social. Somos muchos cubanos exiliados que al haber ido a Cuba reiteradas veces hemos comprendido que si a alguien perjudica el embargo es al cubano de a pie. Pero si alguna duda cabe, preguntémonos, ¿en qué ha perjudicado o debilitado al régimen cubano el embargo? En nada, señor Presidente. Van 64 años de la misma absurda política de EE.UU. con respecto a Cuba.

Somos muchísimos los cubanos exiliados, anticomunistas, que pensamos que el embargo ha sido y es un gran error.

Ani Mestre

DNI 6.289.635

Explicación

Casi a diario, el Presidente se expresa en forma visceral, cuando de políticos opositores, periodistas, panelistas ignorantes o personas que simplemente no entienden sus ideas. El comentario generalizado es que es grosero y violento y que sus modales, léxico e ironías dañan la investidura presidencial. Sin embargo, esta forma de expresión no se ve reflejada en las encuestas de opinión, donde hasta ahora parece imbatible. Encuentro una explicación a este alto porcentaje de aprobación. La ciudadanía comprueba día a día, desde el 10 de diciembre de 2023, un hecho de corrupción nuevo vinculado al gobierno anterior. Los seguros de Alberto Fernández, mujeres con certificados de embarazo falsos, dineros dilapidados en cuanta repartición pública se investigue, manejo oprobioso de los planes sociales, resistencia a ser auditados por parte de rectores universitarios, Axel Kicillof y sus tasas escondidas en facturas de servicios, un Máximo Kirchner que da clases de dirección política, las andanzas de Juan Grabois, Pérsico, Menéndez, Belliboni, la soberbia de Moreau (padre e hija), el Incaa subsidiando películas que en algunos casos nunca se exhibieron o que no alcanzaron a tener 100 espectadores, los puestos de trabajo hereditarios en el Estado, los artistas que defienden “la cultura” a cambio de subsidios y prebendas, etcétera. Por esto y mucho más es que el Presidente tiene imagen positiva. Está hablando en nombre de millones de argentinos que desean hacerlo de igual manera. Estamos hartos de lo políticamente correcto. Los puntos sobre las íes. Mal que le pese al kirchnerismo-peronismo, su imagen irá escalando a medida que se sigan destapando nidos de corrupción.

Solo han transcurrido 10 meses desde su asunción. Lo que falta exponer es aún superior a lo encontrado. Solo falta que las cárceles comiencen a poblarse.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Raúl Alfonsín

Me dirijo a usted, señor presidente Milei, para asegurarle, como ciudadano argentino, que el doctor Raúl Alfonsín se ganó el título de Padre de la Democracia por muchos motivos, entre ellos su coraje cívico, su humildad y su honradez. Fue de los pocos que se animaron a presentar habeas corpus en los tiempos del último gobierno de facto, impulsó el juicio a la Junta Militar (valorado internacionalmente), reabrió la Universidad Nacional de Luján, que había sido cerrada (hecho señalado como una aberración inaudita nada menos que por Borges y Sabato). Durante su gobierno soportó doce paros nacionales e incluso algunos de transporte anunciados con apenas dos horas de anticipación. Al asumir tuvo la grandeza de recibir a todos los dirigentes políticos importantes de ese momento, entre ellos, al socialista democrático Francisco Pasini, de mi querido Luján.

Estimo, señor Presidente, que es acertado que usted trate de evitar el déficit fiscal y controlar el flagelo de la inflación. Ojalá el éxito corone estas y todas las buenas medidas que tome y principalmente las que traten de paliar el hambre de los niños. Como usted sabe la alimentación es fundamental, sobre todo en los primeros años de la vida. Justamente, fue para tratar de aliviar este flagelo que el doctor Alfonsín a poco de asumir puso en marcha el PAN (Plan Alimentario Nacional) y lo complementó con el Plan Nacional de Educación, nada menos que a cargo de Nélida Baigorria.

Lo saludo con todo el respeto y consideración que merece quien tiene el desafío de conducir los destinos de mi patria, la Argentina.

Antonino E. Martínez

DNI 4.746.495

Estado de las rutas

El estado de las rutas es deplorable. Los baches destrozan autos y el costo de los peajes aumenta constantemente. Así como hay VTV para los vehículos, debería haber también una verificación para las rutas, que podría llamarse VTR. Y la responsabilidad de las empresas que administran los peajes debería ser exigida para que la recaudación por ese concepto sea imputada al fin para el que se recauda, que es el mantenimiento de las rutas en buen estado.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

En la Red Facebook

Gerardo Werthein reemplaza a Diana Mondino en la Cancillería

“Si el Presidente tiene el apoyo del 50% de los argentinos se debe respetar la visión que tiene en política exterior”- Elena Darnay

“La política exterior la debe definir el Congreso por consenso”- Leandro Ferreres

“El bloqueo se debería acabar”- Ramón Arias

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION