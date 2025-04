Cartas de lectores: No renuncie, división de poderes, pedido

No renuncie

Los argumentos utilizados por el Senado para rechazar el nombramiento de los dos candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia realmente constituye un fuerte agravio a la república. Para mí es incomprensible la propuesta del Ejecutivo al poner en pie de igualdad a dos candidatos con antecedentes tan disímiles, pero los fundamentos utilizados para rechazarlos constituyen una prueba de la pobreza republicana de la mayoría de los integrantes del Senado, que ha puesto en evidencia sus mezquinos intereses políticos.

Al doctor García Mansilla le pido por favor que no renuncie ahora. Creo saber lo que está pensando y sintiendo como hombre de honor que usted es. Sin embargo, la Patria le está pidiendo un sacrificio que la historia sabrá valorar.

Por favor no renuncie ahora.

Jorge Horacio Palmieri

División de poderes

Me pregunto cuánto demorará el Pro en repudiar los dichos y sancionar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por sus declaraciones relativas a la decisión soberana, ajustada a derecho y a la Constitución, del Senado de la Nación, de rechazar los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte, Lijo y García Mansilla, ya que acusó a la Cámara alta de producir un “golpe parlamentario”. El respeto por la división de poderes de la república y las decisiones que competen a los mismos son obligaciones ineludibles de los gobernantes y de los ciudadanos y Patricia Bullrich es ambas cosas y sería sano que el partido al que pertenece, el cual ha dado sobradas muestras de respeto por la democracia la libertad, la ley, la república y la Constitución tome cartas en el asunto, para que no confundamos a quienes les hemos confiado el voto en algún momento.

Enrique Di Fiori

Pedido

El Presidente pronunció un discurso el 2 de abril con motivo de la conmemoración del Día del veterano y los caídos en las guerra de Malvinas. Creo que dejó bien en claro la importancia de defender nuestra soberanía de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur ante Inglaterra. Con una fortaleza de la que hoy carecemos por los largos años de decadencia, producto del fraude y la incapacidad K . En sus palabras dejó bien en claro que la verdad histórica la escriben los países fuertes. Y cuando se refirió a los que hoy habitan esas islas de ningún modo les concedió el derecho a su autodeterminación. Simplemente ejemplificó que seguramente eligirían vivir bajo la tutela argentina si nuestro país recuperara el brillo perdido a principios del siglo XX antes que sentirse ciudadanos de segunda de una metrópolis lejana. El populismo, que nos llevó al abismo infinidad de veces, protesta y acusa al Presidente de no defender nuestra soberanía. A esto debe hacer oídos sordos porque la única verdad es que ya no saben qué hacer y juegan con la a veces poca memoria de los argentinos. Pero sí le pido -es muy necesario- que olvide un poco sus premios en el extranjero y se acerque más a la gente que desea que le vaya bien. Les hace falta y a usted también.

Matías Aníbal Rossi

Alsogaray

Coincido con lo expresado en su carta por el Sr. Juan Carlos Raffo respecto de la posición del ingeniero Alsogaray sobre el tema Malvinas, al ser uno de los primeros en hacer trascender en los medios de comunicación su oposición a la operación en las islas. Recuerdo haber escuchado la entrevista que le hizo Bernardo Neustadt en su programa radial de la mañana y al preguntarle, eufórico, qué opinaba sobre la recuparación de las islas, Alsogaray, cortante, como era su constumbre, le respondió “es un disparate”, dejando mudo al periodista.

Pasaron los años y hasta esta carta de lectores del señor Raffo no he encontrado una publicación sobre la posición del ingeniero Alsogaray sobre las islas, en cambio sí han destacado los medios las posiciones contrarias a la recuperación del Dr. Alfonsín, que en aquellos tiempos de dictadura no tenía tanto acceso a los medios de comunicación como los que alcanzó luego del conflicto bélico y comenzar el proceso de llamado a elecciones.

Juan M. Castro

Respuesta a críticas

Hay críticas que a uno lo enaltecen. Por caso, la carta de Horacio Lynch publicada el pasado 2 de abril donde, deliberadamente, miente al exaltar una editorial basada en datos falsos, erróneos, subjetivos e infundados en la que soy víctima de difamaciones y vilezas. Desde hace años gobierno bajo normas internacionales de transparencia, mecanismos de compliance, certificaciones de calificadoras de riesgo y, por motu proprio, llevo 18 años presentando mis DDJJ ante la Oficina Anticorrupción. Mi patrimonio y mi historial judicial está a la vista de todos: jamás me allanaron por presunto lavado de dinero y menos tuve socios que me acusaran de defraudación. Lo invito al señor Lynch a que él y su estudio se sometan a similares procedimientos. No me extraña que el señor Lynch atropelle el derecho constitucional y se lleve puesto todos los manuales de Justicia cuando dice que no hace falta esperar condena penal. Como presidente de Fores -que tiene entre sus impulsores a Jaime Lamont Smart, condenado por delitos de lesa humanidad, y el patrocinio de las familias Martínez de Hoz, Grondona y Ledesma-, reivindicó la represión ilegal de la dictadura cívico militar y hasta celebró el sistema judicial de Sudáfrica en pleno apartheid. Hoy peligrosamente habla de la necesidad de “depurar” a la dirigencia política. Eso sí, antes apoyó a Mauricio Macri -un presidente que asumió procesado por defraudación, contrabando y espionaje, entre tantas otras causas- y ahora a Javier Milei, un promotor de criptoestafas.

Señor Lynch, cuanto más lejos estoy de todo lo que usted representa, mejor soy.

Ariel Sujarchuk

Intendente de Escobar

