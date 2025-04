Cartas de lectores: Una causa común, defensa institucional, el papel de Pro

Carta de la semana

Una causa común

Reconozco que durante mi infancia y juventud la causa Malvinas no me movilizaba porque creía que era algo lejano y ajeno a los temas centrales y prioritarios de la Argentina. Muchos años después mi mirada ha cambiado radicalmente porque el paso de los años ha demostrado que la causa Malvinas es algo presente, profundo, sustancial e incluso único. Exceptuando el fútbol, no debe haber algo que una más a los argentinos. Una causa que moviliza a la gente, que rompe grietas, que derriba muros ideológicos, que vence y supera diferencias, y que agrupa a todos los argentinos en el mismo lugar. La causa Malvinas genera la necesidad de unirse por un propósito común.

No importa si están lejos, si nadie o casi nadie las ha visitado, las Malvinas son una bandera de unión, orgullo y pertenencia para todos los argentinos.

Sebastián Perasso

DNI 21.173 759

Defensa institucional

La noticia era sobre lo dicho por Patricia Bullrich sobre Mauricio Macri, al señalar que se había juntado con los K para voltearle el decreto a Milei. Es una declaración desafortunada. Macri simplemente actuó como un verdadero republicano respetuoso de las instituciones. A pesar de ser un ferviente liberal (o libertario como prefiere nuestro presidente) estoy en total desacuerdo con que el doctor Lijo sea juez de la Corte Suprema. Un juez cuestionado por graves sospechas de corrupción y de escasa idoneidad profesional. Y son muchos los que piensan así. Nunca entendí por qué el Presidente hizo esta propuesta.

Gracias, señor Macri, por su defensa de las instituciones, que siempre deben estar por sobre los hombres.

Carlos Ceva

DNI 8.209.862

El papel de Pro

Esta es una carta abierta a Mauricio Macri y una reflexión sobre el rol de Pro en este momento clave. Me gustaría compartir una reflexión sobre la actitud que está tomando Pro en la coyuntura actual, porque me preocupa profundamente el impacto que puede tener en el futuro del país. Entiendo que los principios son fundamentales y que hay muchas cosas en las que se puede estar en desacuerdo con Milei, especialmente en las formas. Pero más allá de eso, la realidad es que hoy no hay otra opción viable. Si el proyecto de La Libertad Avanza fracasa, no solo volverá el kirchnerismo, sino que lo hará con más fuerza, porque el relato será que lo que fracasó no fue Milei, sino la derecha en su conjunto. Pro, en su estado actual, no es una alternativa de poder real. Y la actitud de algunos sectores dentro del espacio, al priorizar sus diferencias con Milei en lugar de entender el contexto mayor, termina siendo funcional al kirchnerismo. Es lo que han hecho históricamente los radicales: por “principios” o por una oposición sistemática, terminan obstaculizando lo que hay que hacer y facilitando el regreso de aquellos que destruyeron el país. No repitamos ese error. Venimos en este camino hace varias décadas y no nos ha conducido a ningún lado, dejemos hacer, recordemos que todo lo que el kirchnerismo diga o proponga es solo en su beneficio, no del país. Si realmente queremos construir una alternativa sólida al populismo necesitamos inteligencia y estrategia. No alcanza con la crítica o hacer lo políticamente correcto. Es momento de actuar con responsabilidad.

Espero que esta reflexión sirva para el debate que la Argentina necesita.

Adrián Sucari

DNI 12.692.422

Grave error geopolítico

Esta carta no pretende faltar el respeto al presidente Milei, pero sí defender los intereses y objetivos nacionales. Menciona la nacion el 3-4-2025, en primera página: “Al encabezar ayer una ceremonia en la Plaza San Martín por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, Javier Milei encendió una polémica cuando se refirió a los isleños como ‘malvinenses’ y sugirió que tienen derecho a la autodeterminación, postura defendida por el Reino Unido”. Se agrega en la página 10 que el Presidente fue enfático: transformar a la Argentina en “potencia” hará que “los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros” y que prefieran a la Argentina en lugar de a Gran Bretaña, que controla las islas luego del final de la guerra de 1982 y se ha venido negando sistemáticamente a discutir sobre la soberanía en los distintos foros internacionales. Tal apreciación falta a la verdad. En 1982, durante la Guerra de las Malvinas la agencia de noticias inglesa Reuters publicó una opinión de la primera ministra Thatcher, respaldada por sus aliados de la OTAN. El mensaje, textualmente, decía: “No admitiremos que un país en vías de desarrollo mejore su posición negociadora mediante el uso de la fuerza”. Presidente Milei: por favor trabaje arduamente para que la Argentina alcance el desarrollo y estatus de “potencia”. Gran Bretaña y la OTAN ya manifestaron su posición negociadora. Así, de darse tal situación, podremos negociar de país a país. Los “malvinenses” son meros ciudadanos. No les reconozcamos mayor categoría, menos para negociar.

Alberto Jorge del Campo Wilson

DNI 10.133.913

Patricia Bullrich

Por haber colaborado durante las elecciones y haber votado a Patricia Bullrich me siento con todo el derecho de pedirle un poco de agradecimiento de su parte a Mauricio Macri. Sin él, ella no hubiese pasado de ser jefa de Unión por la Libertad, un pequeño partido que formó después de militar muchos años en el peronismo. Siempre se caracterizó por ser impulsiva, pero debería de ver bien a quién ataca y de quién se hace amiga. A mí me defraudó.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Ciudad y provincia

¿Por qué La Libertad Avanza pierde energía para ser legisladores en la ciudad? La ciudad funciona, algunas veces mejor, otras no, pero funciona, y los K siempre han sido rechazados por los porteños. Agreguen sus fuerzas a Pro tal como Pro hizo en las nacionales pasadas. Y ahorren todas las energías para ir ganando terreno en la provincia de Buenos Aires, bastión inexplicable del peronismo en todas sus expresiones. Es desde allí que vamos a sacar este país adelante. Dejen de lado sus egos y ambiciones, ¡depuren las listas y ganemos la provincia!

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Adolescencia

¿Se acuerdan de la película Bowling for Columbine? ¿Lo estaremos por sufrir en nuestro país, tal como nos muestra el plan para protagonizar una masacre en Escobar? ¿Y el caso de la chica que asesinó a su novio de un tiro en la espalda desde el asiento trasero de la moto? Hay una miniserie con este tema. Una de las cosas importantes de la memoria es su capacidad de analizar el pasado para no repetirlo. ¿Cómo y por qué llegamos a esto? ¿Estamos demasiado enfocados en los logros y olvidamos a nuestros hijos?

La serie Adolescencia nos muestra la respuesta de los chicos a la falta de comprensión y contención que nuestros hijos sienten. ¿Qué haremos ahora?

Ricardo Blaksley

ricardoblaksley@hotmail.com

La secundaria

Absolutamente de acuerdo con la carta de la señora Rivero. Para algunos de nosotros la secundaria fue un castillo sí, pero de aprendizaje y diversión. Tuve la buena suerte de no entrar, por bajo puntaje, al Lenguas Vivas y terminé como se decía, peyorativamente en ese momento, en el mal, pero cariñosamente llamado Lengüitas. Allí un cuerpo de profesores, casi todos medalla de oro, nos esperaba secundando a la señora Sofía Broken de Spangemberg, docente y directora de alma, quien se refería a nosotras como sus hijas. En una casa colonial, en la calle Juncal, comencé una experiencia inolvidable. No solo aprendimos lo que menciona la señora Rivero, sino que teníamos nuestro propio coro con el que hacíamos presentaciones en actos especiales. Hicimos teatro en castellano y en inglés, e interveníamos en campeonatos intercolegiales de pelota al cesto. Siendo el Lengüitas una escuela pública, todas las actividades extras como estas se hacían con el marcado esfuerzo del staff elegido por la señora Spangemberg. Horas extras que ellas, generosamente y por vocación, ofrecían para contribuir a nuestra formación. Estaba también en nosotros y esencialmente en nuestras familias, el que nos involucráramos en nuestros estudios. No hay profesora que yo no recuerde. Creo igualmente que en ese momento de nuestras vidas, la adolescencia, no sabíamos valorar lo que se nos daba y aunque muchas de nosotras nos anotábamos en todo, por puro entusiasmo, no nos dábamos cuenta de la profundidad de lo que recibíamos. Didáctica en cuarto y quinto año fue una materia fundamental en nuestras carreras de futuras profesoras, que nos dio las bases y las herramientas para ya estar preparadas para el profesorado. Cambiamos de edificio a uno de Carlos Pellegrini y Paraguay. Ahí me recibí. Sé que la institución fue maltratada, pero su directora no cejó en su empuje y logró colocarlo donde está ahora. Agradezco a todos los docentes por cuyas manos pasé y a la señora Sofía Broken de Spangemberg, que los eligió para trabajar juntos.

En reconocimiento y respeto a ella el Lengüitas lleva su nombre.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

