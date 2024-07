Cartas de lectores: Atentados, predicciones, casta judicial

Escuchar

Atentados

La enorme diferencia existente entre el concepto de funcionario público en Estado Unidos y la Argentina se advierte en estos días respecto del atentado sufrido por Donald Trump. Mientras la funcionaria a cargo del Servicio Secreto de aquel país, citada al Congreso, ya presentó su renuncia, en el caso del atentado a la señora Cristina Fernández de Kirchner no se produjo renuncia alguna. También en la celeridad de los pronunciamientos. En los Estados Unidos ya parece casi descartada la teoría conspirativa, mientras que aquí transcurre el tiempo en los vericuetos investigativos teñidos de suspicacias y sujeto a los vaivenes de la política doméstica.

Esteban Quidiello

DNI 4.397.464

Predicciones

El ministro Luis Caputo manifestó en una entrevista que el peso pasará a ser una moneda fuerte. Hoy están comprando dólares pensando que será una buena inversión, les estoy previniendo que eso no va a pasar. En 1981, Lorenzo Sigaut sentenció “el que apuesta al dólar pierde”. En 2002 Eduardo Duhalde hizo su fallida promesa: “El que depositó dólares recibirá dólares”. Y podría seguir con una larga lista de predicciones incumplidas. Personalmente le deseo al señor Caputo el mayor de los éxitos en su gestión, para el bien de todos. Pero déjeme decirle que hoy los argentinos ya no creemos ni en la paz de los santos sepulcros. No somos idiotas. Sería saludable por tanto, hacer silenzio-stampa.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Casta judicial

Últimamente pudimos leer noticias que ponen al descubierto el dudoso accionar del Poder Judicial en un país donde la ley se aplica según el criterio de cada juez, convirtiéndonos entonces en un país carente de seguridad jurídica. Para quienes desconocemos los vericuetos judiciales es necesario entonces leer con detenimiento las noticias para poder entender la situación en la que nos encontramos. Caso Calcaterra y el inexplicable dictamen de la Cámara de Casación Penal, aduciendo “aportes de campaña”. Caso Otero, “Rey del Tabaco”, que acorde con dictámenes judiciales dejó de pagar una importante suma de dinero al fisco. Existen también fallos escandalosos relacionados a los juicios de lesa humanidad que se vienen implementando desde la llegada del gobierno kirchnerista y se siguen llevando a cabo actualmente. Estos juicios cuentan en su mayoría con dictamen previo, sin pruebas fehacientes y carentes del debido proceso. Los damnificados están presos, muchos han apelado a instancias judiciales superiores, esperando pacientemente durante años a que algún magistrado se aboque a la revisión del caso. ¿Es el Poder Judicial también casta? Privilegios, impunidad y sueldos onerosos pagados con nuestros impuestos. El Poder Judicial analizado desde estos hechos se presenta como una entidad poco virtuosa que no permite celeridad y transparencia a la hora de “expulsar” del sistema a los jueces de reputación dudosa y de accionar carente de ética. En esta nueva era donde la mayoría votamos por la eliminación de los privilegios sería muy deseable que se incluya el saneamiento del sistema judicial. Así como en el ámbito privado un profesional que comete un error en perjuicio de la empresa para la que trabaja se queda sin trabajo con solo recibir un telegrama de despido, en el ámbito judicial el mecanismo por mala praxis debiera ser mucho más transparente y expeditivo sin necesidad de un tribunal de enjuiciamiento. Hay hechos contundentes que no requieren mucho análisis. Las pruebas están; solo falta decisión para volver a la senda de un Estado de Derecho.

Dolores Aftalión

dolores.aftalioin@gmail.com

TAM

Leí la nota que le hicieron al coronel Carlos Villa Abrille sobre el Tanque Argentino Mediano (TAM) e inmediatamente me trajo a la memoria todo lo que él comenta. Totalmente cierto. Fue un proyecto hermoso que tuvo un buen final, ya que los tanques están operativos y en actual etapa de mayor modernización. Quisiera agregar algunos datos que obviamente el coronel no los pudo incluir en una breve entrevista. Concretamente resaltar el papel preponderante que tuvo Fabricaciones Militares en ese proceso. Por aquellos años trabajaba como ingeniero en Fábrica Militar Río Tercero. Esa fábrica es la que proveyó todas las torres (parte superior del tanque) y los cañones de 105 milímetros autosunchados. Si no me traiciona la memoria se fabricaron 254 torres del TAM y creo 63 del VCTP. Al producirse la explosión –voladura de la fábrica en 1995– había en stock torres que quedaron inutilizadas. La Fábrica Militar San Martín proveyó todas las bateas (parte inferior del tanque) y Altos Hornos Zapla toda la chapa de acero de blindaje. La planta de autosunchado creo que es única en América Latina. Hubo muy buena transferencia de tecnología y se aprendió mucho.

Carlos Rapela

DNI 8.401.713

Puente cerrado

A pesar de que estamos cumpliendo con nuestra función de ciudadanos, reclamando a través de las vías burocráticas e incluso reuniéndonos con autoridades locales, las prioridades del gobierno porteño parecen estar en otro lado. Recientemente hemos escuchado las declaraciones del jefe de gobierno en las que hace hincapié en el embellecimiento de los espacios públicos de Núñez, aludiendo que escucha a los vecinos. Nos preguntamos entonces por qué algunos temas son prioritarios y otros no, dado que nosotros pagamos impuestos, y nuestros espacios públicos están cada vez peor y los reclamos no se escuchan: tenemos el puente de la calle Ciudad de La Paz clausurado hace un año y 6 meses, y no tenemos novedades. Tuvimos varias reuniones, se escucharon muchas promesas. Nos sentimos representados por la fuerza policial de la comisaría vecinal 14B, y acompañados en nuestro pedido. No así por los funcionarios que tienen cargos con responsabilidades. Somos ciudadanos y es nuestra obligación reclamar lo que es justo.

María Teresa Mayorga

DNI 3.867.036

José Fernández, Raquel Benítez, Diego Nicolosi, Pablo Flecha, Juan Carlos Giorn

En la Red Facebook

Derrumbe en Colegiales

“Mi admiración y respeto al señor doctor Crescenti y a sus médicos, que asistieron y salvaron al joven que estaba bajo los escombros”- Marilu León

“Es un asco lo que están haciendo con el barrio. Venden casas en perfecto estado, antiguas, de una arquitectura preciosa que son patrimonio de todos los que habitamos la ciudad… para demoler y hacer negocio con edificios inmundos modernos y de mala calidad”- Loli Politti

