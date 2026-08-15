Cartas de lectores: Banco Central, “Hay que...”, justicia politizada

Banco Central

El Congreso tiene ante sí el proyecto de olvidar 80 años, cuando un gobierno de facto (25/3/1946) nacionalizó el Banco Central, que era ajeno a la política, como Perú hoy, Riesgo País 112, y la Reserva Federal. Ahí nació la inflación, que en promedio había sido del 1,5 % anual desde 1870.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

”Hay que...”

Las políticas argentinas conducidas desde nuestra independencia muestran una pobreza extrema de estadistas, males endémicos que no se solucionan nunca, promesas que no se cumplen, proyectos que quedan en proyectos, una justicia que no llega, la felicidad de un pueblo que depende del resultado de un torneo de fútbol. Ello indicaría que no hemos aprendido nada desdeentonces, yque vivimos en un país donde lo que hay que hacer se agota en un “hay que...” que nunca se hace.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Justicia politizada

Cortito y al pie. En relación al excelente editorial del 13 de los corriente, me permito recordar aquello de cuando la política entra en la Justicia ésta sale por la ventana. Desde la amañada reforma de la Constitución en 1994, que importó e incorporó el Consejo de la Magistratura, un órgano extraño a su plexo, la justicia se inmoló en aras de la política partidaria. Como a los pingos se los ve en la cancha, actualmente no dudo en afirmar que el sistema de elección de los jueces antes vigente garantizaba funcionarios más probos que la mayoría de los actuales.

Norberto A. Giletta

Juez Federal (R)

ngiletta@gilettayasociados.com.ar

Desarrollo científico

La lamentable situación que impera en la Comisión de Energía Atómica, cuyos logros han sido mundialmente reconocidos, en especial por el empleo de sustancias radioactivas en distintas áreas y en la construcción de reactores nucleares, así como la importancia de la ciencia en general para el desarrollo de la economía, como sucedió con países con mucha menos población que el nuestro, pero que valoraron la investigación científica, nos lleva a recordar frases de ilustres investigadores argentinos, galardonados con el premio Nobel. El Dr. Bernardo Houssay decía: “ Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”. Por su parte, el Dr. Federico Leloir, refiriéndose al tema, decía: “ La ciencia no es un lujo, es una necesidad para el progreso de la humanidad”.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Una francesa agradecida

Llegué por primera vez a la Argentina para viajar sola el año pasado, con ganas de conocer mejor un país del que en Francia se habla menos de lo que merece. Durante ese viaje mejoré mi español y pensé que sería solo un viaje memorable. Pero me enamoré de la Argentina y decidí volver este año por más tiempo: ya llevo acá unos meses. La semana pasada publiqué en mis redes sociales un texto explicando qué me hizo volver y por qué decidí quedarme más tiempo. Quise hacerlo porque siento el deseo de aportar mi pequeño grano de arena para que más personas descubran este país extraordinario, injustamente desconocido en Europa. Descubrí que cada región parece pertenecer a un mundo diferente. En pocos días se puede pasar de contemplar la inmensidad del glaciar Perito Moreno a caminar entre los cardones del noroeste; de los paisajes casi mágicos de Tierra del Fuego al estruendo de las cataratas del Iguazú. Nunca había visto una naturaleza tan diversa y tan deslumbrante concentrada en un solo país.

Pero no fueron solamente los paisajes los que me enamoraron. También encontré una sociedad cálida, espontánea y generosa, capaz de hacer sentir parte de ella a una extranjera desde el primer día. Y más allá de las maravillas naturales y de su gente, es todo lo demás lo que hace que la Argentina sea tan especial: su cultura, la pasión por el fútbol, su comida, y el hecho de ser un lugar tan internacional y abierto. Desde la mirada de quien viene de afuera, Argentina posee un patrimonio natural, humano y cultural extraordinario, del que debería sentirse profundamente orgullosa. Hay países que se visitan. Y hay países que cambian la vida. Para mí, Argentina pertenece a esta última categoría. Actualmente estoy en el proceso de solicitar una visa de estudiante para estudiar español, de modo que pueda quedarme acá al menos seis meses, y a partir de ahí ver cómo puedo trabajar y, quizás, construir mi vida en este país.

Ojalá mi testimonio anime a otros europeos a mirar a la Argentina con nuevos ojos y a descubrir todo lo que este maravilloso país tiene para ofrecer.

Una joven francesa agradecida.

Emma Wachtel

golf-emma97@hormail.fr

Sargazo

Ante la gran cantidad de sargazo que está invadiendo el agua y las costas del caribe,pregunto....no hay alguna mente brillante qué pueda darle uso a esteinvasor ?. El mar nos está brindando un elemento gratuitamente, con el que se podrían hacer varias cosas beneficiosas. Ojalá aparezcan inventores, científicos o alguien que sepa dar utilidad a esta gran masa de materia prima.

Patricia Vilaclara

patsyosuna@hotmail.com

En la Red Facebook

Denuncian a un exdirector de escuela que se tomó nueve años de licencia

“¿Recién ahora se dan cuenta?” -Denise Gallagher

“Si revisan hay un montón” - Cristina Frenquelli

“El problema no es el director, el problema es el funcionario que le dio la licencia” - Rafael Guillermo Fernandez

“Es común que en un cargo haya suplentes del suplente, solo en educación pasan estás cosas” -Angel JS

“El problema es el estatuto, los gremios, los médicos que otorgan las licencias” - Ana Perlotti