Cartas de lectores: Cambalache, temor, esmerilar al Gobierno

Cambalache

Tras la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Kicillof y el ministro Sileoni, de eliminar la repitencia escolar en los colegios secundarios bonaerenses, no podemos dejar de recordar el tango “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo, que 90 años atrás decía: “No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado”.

En definitiva, como también menciona la letra –”lo mismo un burro que un gran profesor”–, premonitorio y lamentable.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

Temor

¿Será que algún senador irá a votar en contra de la Ley Bases por temor a la amenaza de ser llamados traidores hecha por los poderosos millonarios que integran la CGT?

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Esmerilar al Gobierno

Los diputados de la oposición votaron una reforma jubilatoria que sabían que el Estado no puede pagar sin generar un enorme agujero en el equilibrio fiscal y que iba a ser vetada por Milei. Mientras, el Presidente no ha conseguido que en seis meses el Congreso le sancione ninguna ley. Aunque inusual, no es extraño, ya que la Ley Bases y la reforma fiscal son los instrumentos para empezar a revertir una larga decadencia, transformando el Estado, privatizando las empresas estatales deficitarias y, a través de la reforma laboral y el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), impulsar la generación de fuentes de trabajo, mejorar el salario real y ofrecer empleos privados de calidad en todo el país.

No es raro entonces que la casta ponga palos en la rueda, porque ellos prefieren continuar con un Estado benefactor en el que multiplican la pobreza para manipular su voto y obtienen beneficios a través de la corrupción. Si Milei triunfa, no vuelven más, y por eso la casta se resiste tratando de esmerilar al Gobierno.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Mirar a los ojos

“No hay plata” es el latiguillo diario que escuchamos. Y no puede dudarse de que ante el desierto que dejó el kirchnerismo debe ser cierto. Pero me pregunto si ya es bastante con no poder ir para atrás con las injusticias obscenas de ciertas jubilaciones de privilegio. De aquí en más, desde el próximo minuto, ¿estamos seguros de que no se sigue subsidiando a guerrilleros “indemnizados”, a “Maldonados” útiles a la causa K, a artistas mediocres en provincias K? ¿Estamos seguros de suspender envíos de dinero graciables y aun la coparticipación si no existe una seria depuración de los gastos del Estado en todos sus estamentos? ¿Pondremos por decreto límites a la vergonzosa remuneración de legisladores y funcionarios? ¿Nos decidiremos de una vez por todas a que la máxima jubilación de privilegio no supere el mayor nivel de las jubilaciones comunes? ¿Reduciremos el carnaval de gastos que representan las cámaras legislativas y el Poder Judicial en todos sus niveles? Si no fuera así, al Presidente le será muy difícil mirar a los ojos a un jubilado común y sostener que no hay dinero para que recupere su dignidad.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Banderas

Un lector ha “felicitado” recientemente al senador Lousteau por haber convertido a la UCR en una unidad básica peronista. Pero en realidad Lousteau no es el único peronizado. Han sido muchos desde que el coronel demagogo convenció a entre la mitad y dos tercios del electorado de que un nacionalismo cerril, un estatismo agobiante, un sindicalismo desmedido, un proteccionismo antiexportador, un gasto público ahogante y la correspondiente inflación (todas perlas de la “doctrina peronista”) eran las panaceas de la felicidad. Algunas voces alertaron sobre los riesgos que todo esto acarrearía a largo plazo, pero muchas mayorías, deslumbradas por el palabrerío demagógico e incapaces de percibir riesgos, votaron y siguieron votando esas banderas. Convencidos de su atractivo electoral, no solo la UCR, sino casi todos los opositores, con escasas excepciones, las agitaron por años. Incluso nuestros gobernantes militares. Recién después de 80 años, y tras el calamitoso gobierno de Alberto Fernández, parece que una porción importante del electorado habría caído en la cuenta del empobrecimiento al que nos condujeron aquellas banderas.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Creer en la Justicia

“Parece que la injusticia tiene más abrigo que la justicia” (Manuel Belgrano). Triste, pero así es. Parece que la injusticia de algunos de los que conforman la Justicia se ha ensañado con el Dr. Jaime L. Smart. Hace más de 15 años que está privado de su libertad. Su pecado fue haber formado parte de la Cámara Federal Penal de la Nación que juzgó y condenó a terroristas de ese entonces. La cámara de la que formó parte Smart aseguró todas las garantías de la defensa. Estos guerrilleros, junto al resto de los presos, fueron liberados la noche del 25 de mayo de 1973, horas después de haber asumido Cámpora como presidente, quien había prometido “paz y unidad”. Pues no hubo paz ni unidad. No hace falta contar lo que sobrevino. Los argentinos comenzamos a vivir horas oscuras, inciertas, dramáticas y dolorosas. Como quiero creer en la Justicia, confío en que ahora se hará justicia y que la Corte dejará finalmente en libertad al doctor Smart. Los argentinos necesitamos dar vuelta la página, sanar ese pasado para construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@ama2019.com

Sin libre tránsito

El artículo 14 de la Constitución, entre muchos otros derechos, habla del de transitar en todo el territorio. Y el artículo 140 dictamina el derecho de transitar en calles, rutas, avenidas, autovías, vías navegables, etc. El sábado pasado, a las 17.30, estaba cortada la avenida E. Perón (ex-Pasco) en Temperley. Otro tanto ocurrió en el acceso al paso bajo nivel, debido a que se disputaba un partido de fútbol en la cancha del club Temperley, que tiene ingreso sobre dicha avenida. Esto sucede cada vez que hay un partido en ese estadio. Los derechos de los transeúntes se ven vulnerados para comodidad de los espectadores de un evento deportivo. Falta mucho para que la Argentina califique como país normal y ordenado.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

