Cartas de lectores: Cambio, celeridad, obsesión

Suscribo en su totalidad la carta enviada por el lector Santiago Cornu Labat. A los nombres mencionados en ella, con facilidad se pueden agregar una docena más. Es una característica del peronismo no hacerse cargo de sus actos. Lo comprobamos permanentemente cuando presenciamos las sesiones en el congreso nacional. También cuando la condenada expresidenta y vice Cristina Kirchner fabula frente a un micrófono.

Cuando un peronista se ve acorralado por la catarata de datos que no pueden explicar, solo atinan a responder: “Yo soy peronista, pero de Perón y Evita”, sin más análisis. Una deshonesta manera de no hacerse cargo. Lo que no tienen en cuenta es que se está produciendo un cambio en la Argentina, que no logran comprender. La juventud en su mayoría los desprecia y seguramente asistirán a su extinción.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Celeridad

El accionar de la Justicia respecto de los hechos relativos a la convivencia entre la ex primera dama y el expresidente no puede menos que llamarme la atención. La rapidez con la que han actuado es llamativa, todo motivado por intereses políticos. Lo lamentable es la cantidad de mujeres a las que a veces ni siquiera les toman la denuncia por maltrato en las comisarías y mueren luego, víctimas de femicidas. La ex primera dama gozó durante cuatro años de privilegios que para el resto de la ciudadanía eran delitos, reuniones, viajes. Y ahora también tiene el privilegio de que en tiempo récord pueda iniciar acciones legales.

Evidentemente no somos todos iguales ante la ley.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Obsesión

Una vez más, Javier Milei atacó al periodismo, al acusar a varios de sus representantes: “El silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado”, dijo, ante la corrupción con los contratos de seguros y la violencia contra Fabiola Yañez. Esta preocupante obsesión del Presidente de acusar sin fundamento a quienes en algún momento piensan diferente de él revela rasgos poco democráticos, y en vez de generar apoyos a su gestión promueve una desfavorable predisposición de periodistas y medios, lo que no lo favorece. Con su actitud poco objetiva parece ignorar el valioso aporte de la investigación periodística en las denuncias de hechos ilícitos haciendo el trabajo que debería hacer la Justicia –y que generalmente no lo hace– como lo demuestran varias causas delictivas de funcionarios del kirchnerismo.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Recesión moral

Quiero felicitar a la nacion y a Luciano Román por la excelente nota sobre la recesión moral que nos dejó de herencia el kirchnerismo. Lo que destruyó en 16 años en el poder llevará décadas para revertir. La ética, la moral, la decencia son virtudes que debemos recuperar para poder salir adelante. Hago votos para que el gobierno actual tome debida nota y además de rescatar la economía nos ayude a hacer lo mismo con el orden institucional, la Justicia, el respeto a los demás, aunque se piense distinto. Y volver a aquella decencia que deben practicar los pueblos que progresan.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Cuadernos

Todos los días aparecen noticias de corrupción que sucedieron durante los gobiernos kirchneristas. Terminé de leer el libro Los cuadernos, escrito por el periodista Diego Cabot. En primer lugar, deseo felicitarlo por su valentía y profesionalidad demostrada durante todo el transcurso del análisis de los 8 cuadernos que llegaron a sus manos escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, y a las autoridades de la nacion que le brindaron todo su apoyo y confianza para que cumpliera con la corroboración de todo lo allí manifestado. Después de haberlo leído quedé asombrado; es increíble que todavía no estén juzgados todos los involucrados señalados, tanto funcionarios como empresarios, en esta verdadera sociedad delictiva inimaginable. Robaron cientos de millones de dólares que fueron a parar al principio a manos del expresidente Néstor Kirchner y luego de su muerte a Cristina Kirchner. Es difícil para nosotros ciudadanos aceptar los vericuetos legales que presentan los abogados para dilatar y evitar que se castigue como corresponde a todos los intervinientes. Ya se tendría que haber embargado y recurrir a la extinción de todos sus bienes. El país sufre una verdadera crisis económica que en gran parte se podría atenuar con la recuperación de esos importantes montos robados. Todos ellos merecen tener un merecido castigo ejemplificador.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Adolfo Suárez

Qué placer literario es leer la columna de Javier Cercas publicada ayer en la nacion. Pero placer mayor es recordar, junto a él, al gran político español que fue Adolfo Suárez. ¿Tendremos en nuestro país alguien que se le acerque en su ejemplaridad?

Ricardo Yofre

DNI 4.365 186

San Martín

En estos días recordamos a San Martín por su gesta libertadora, pero también por las máximas que redactó para su hija. La primera de ellas dicta “humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que nos perjudican”. Y agrega: “Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos”.

San Martín se refiere a Laurence Sterne, un escritor y humorista nacido en Irlanda en 1713. Entre sus obras se encuentran relatos de viaje y colecciones de cartas. Su libro más importante es La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, una novela satírica publicada entre 1759 y 1767. Es aquí donde aparece la frase citada por San Martín. El protagonista cuenta cómo su tío atrapa una mosca que lo estaba molestado. Pero, en lugar de matarla, se dirige a una ventana y la deja ir diciendo: “Anda pobre diablo, ¿por qué habría de matarte? Seguramente el mundo es suficientemente amplio para ti y para mí”.

Laurence Sterne murió en Londres en 1768, diez años antes del nacimiento de San Martín. Nunca supo que fue citado por un héroe de la independencia americana.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

