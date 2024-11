Cartas de lectores: Casta, corrupción, jueza

Casta

Hace pocos días, el Presidente excluyó de su círculo cercano a la vicepresidenta por estar cerca de la “casta”. Ese descubrimiento se produjo, imprevistamente, luego de haber transitado un largo tiempo en su compañía por todos los ámbitos periodísticos y políticos del país. El partido oficialista ha producido ayer un hecho significativo, al no apoyar la formación del quorum para tratar el proyecto de ficha limpia, que induce a plantearse lo siguiente: si esta no es la casta, ¿la casta dónde está?

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Corrupción

Luego de frustrarse ayer la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iba a tratar el proyecto de “ficha limpia”, con el mayor de los respetos, solo me resta gritar: “Viva la corrupción, carajo”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Jueza

“No tenemos problema en nombrar a una mujer”, dijeron en la sede de gobierno. Como mujer me siento ofendida. Como ciudadana, preocupada. Se debe nombrar al mejor juez para la Corte Suprema, pues de ella depende la salud jurídica de la república. El mejor por su idoneidad, trayectoria, probada honestidad e independencia de criterio. Cuando dejemos de pensar si el candidato es hombre o mujer habrá realmente llegado la tan ansiada igualdad de género.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Trapos sucios

A nuestras máximas autoridades que nos están sacando del tremendo temporal que nos dejaron años de disparates, robos y mentiras, qué bien les haría recordar aquello de que “los trapos sucios los lavamos en casa”.

Emilio C. Perasso

DNI 4.880.797

Escarapela

Quién no conoce nuestra escarapela nacional, celeste y blanca, si desde pequeños, en edad escolar, nos han inculcado llevarla con orgullo y fervor patriótico sobre nuestro pecho, y enseñándonos que es una muestra de unidad y amor por el país. Recuerdo que la lucía con tanta alegría en las fechas patrias que ahora, cuando veo a Cristina Fernández de Kirchner llevarla descaradamente sobre su pecho, en un impúdico exhibicionismo de ese símbolo, no solo por su exagerado tamaño, sino por lo que significa (se trata de una expresidente condenada en segunda instancia por corrupción, por robar miles de millones de pesos del erario público), siento como ciudadana una gran indignación.

No nos olvidemos de que cuando juró dos veces como presidenta y una como vicepresidenta, dijo: “Juro por Dios, por la patria, y sobre los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la Nación, y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden”.

Cuánta hipocresía y cinismo.

Ana María Cecchi

DNI 5.333.471

Hidrovía

Como resultado de una forzada decisión del entonces presidente Alberto Fernández, la Hidrovía, cuyo período de concesión había expirado, comenzó a ser administrada con la participación de las provincias ribereñas más cercanas. Una muestra más de populismo institucional, que obviamente arropó numerosas designaciones de nuevos empleados con frágil experiencia. Aquella decisión se realizó a contramano de la Constitución nacional, que en su artículo 26 señala que “la navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”. Y aunque en el artículo 124 in fine señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, acota ese dominio cuando en el artículo 126 expresa que las “provincias no pueden”, entre otras restricciones, “expedir leyes sobre navegación interior o exterior”. Mal podrían entonces intervenir en licitaciones para su uso con esos fines.

El texto constitucional deja claro que en esta materia la única autoridad es la Nación con plena potestad, ya que ni siquiera incluye el término federal que podría suponer una cooperación entre pares.

El transporte fluvial es clave en la economía del transporte, clave en una matriz logística multimodal y clave en la contribución a la reducción de la contaminación ambiental, como se observa en su participación actual y proyectada en todos los países occidentales donde es factible.

Nicolás V. Gallo

DNI 4.273.761

Zona insegura

La zona de Recoleta y Retiro, desde Callao hacia el bajo, está imposible de recorrer las 24 horas, especialmente en el tramo de la 9 de Julio hacia Libertador. Gente durmiendo en la calle, drogada, haciendo sus necesidades y revolviendo basura en busca de comida. Y cuando esos individuos están despiertos son un peligro, pues en busca de unos pesos se tornan violentos. Cuando oscurece da miedo salir a caminar por falta de seguridad. Asaltos, insultos y agresiones están a la orden del día. Lo preocupante es que falta vigilancia las 24 horas, tanto de la Policía de la Ciudad como la Federal.

Yo le pediría al jefe de gobierno que preste más atención a esa zona, muy frecuentada también por turistas, que son asaltados. Nosotros, ancianos residentes de esta zona que fue tranquila y pacífica, después de que anochece solo salimos en auto, aunque sea para ir a cenar a dos cuadras de distancia.

Osvaldo Sicardi

DNI 7.734.954

Ruta nacional 14

Mientras en el gobierno debaten si se privatiza o se concesiona el mantenimiento de las rutas, la nacional 14, la famosa “ruta del Mercosur”, está destrozada. La cantidad de baches, pozos y huellones aumenta día a día, sin la mas mínima reparación. Como consecuencia, con un tránsito tan intenso de camiones de carga, los accidentes están a la orden del día. Es necesario que en forma urgente el gobierno resuelva cómo encarar los trabajos.

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

En la Red Facebook

Ficha limpia. No se trató en Diputados al no haber quorum

“Vergonzoso, tanta decadencia en este país, tanta corrupción que cada cambio que se quiere hacer es remar en dulce de leche”- Nina Norma Noriega

“La casta en su máximo esplendor”- Fabi Barua

“Vergüenza mi país. Los corruptos se defienden entre sí”- José Luis Castro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION